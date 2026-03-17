Технологии от филмите, които не се сбъднаха както трябва

Киното често ни представя различни възможности за бъдещето. То често "предвижда" и някои технологии, които хората много харесват и с времето стават реалност. Понякога обаче резултатът далеч не е точно това, което са очаквали

Мартин Дешев

17 март 2026, 10:36
Сгъваемият iPhone ще се превръща в iPad и идва скоро

Сгъваемият iPhone ще се превръща в iPad и идва скоро
Тим Кук за юбилея на Apple: Сами сме на върха

Тим Кук за юбилея на Apple: Сами сме на върха
За жените и мъжете ползите и рисковете от AI са различни

За жените и мъжете ползите и рисковете от AI са различни
Новият ChatGPT е създаден да бъде най-умният работник

Новият ChatGPT е създаден да бъде най-умният работник
Сам Алтман: Да спрем да обвиняваме AI за всичко

Сам Алтман: Да спрем да обвиняваме AI за всичко
Ботове, AI и системи: Има ли реални хора в Интернет

Ботове, AI и системи: Има ли реални хора в Интернет
Новият Gemini 3.1 Pro вдига точността за малките детайли

Новият Gemini 3.1 Pro вдига точността за малките детайли

Н аучната фантастика винаги се е опитвала да предсказва бъдещето. Някои филми го правят изненадващо точно, предвиждайки видео разговори, таблети или изкуствен интелект. Но също толкова често научната фантастика греши по грандиозен начин. Както е подчертано в скорошен анализ на MakeUseOf, много някога футуристични идеи сега изглеждат остарели, непрактични или просто неразбрани. 

Докато някои филми, като „2001: Космическа одисея“, прочуто предсказваха таблетни компютри и видео разговори, жанрът е изпълнен с видения за утрешния ден, които днес изглеждат смешно остарели. С наближаването на 2020-те години „високотехнологичните“ джаджи на киното на 20-ти век често разкриват фундаментално неразбиране за това как всъщност се развиват технологиите.

Един от най-често срещаните мотиви в научната фантастика е устойчивостта на физическите носители. В класиката от 1989 г. „Завръщане в бъдещето 2“, 2015 г. е изобразена със странна зависимост от факс машини. Марти Макфлай-младши получава предизвестието си за уволнение чрез факс машини. По това време факсът е бил върхът на моменталната доставка на документи. Сценаристите можели да си представят летящи коли и самозавързващи се обувки, но не успели да предвидят възхода на повсеместната електронна поща или платформите за незабавни съобщения, които превърнаха факс машината в реликва от мазето на офиса.

Ще вземат ли AI агентите работата на най-младите

По подобен начин, филми като „Blade Runner“ (чието действие се развива през 2019 г.) и „Total Recall“ (чието действие се развива през 2084 г.) представят високотехнологични среди, все още зависими от обемисти CRT монитори и физически устройства за съхранение като „ленти с данни“ или огромни дискове. Тези филми правилно предсказаха важността на данните, но пропуснаха революцията на миниатюризацията и облачните изчисления. 

Шедьовърът от 1979 г. „Пришълецът“ предлага поразителен пример за „нискотехнологични“ високи технологии. „Ностромо“ е огромен междузвезден търговски кораб, способен на „криосън“ и пътуване по-бързо от светлината. И все пак, мостикът му е изпълнен с монохроматични зелени екрани, превключватели и матрични принтери, които тракат с хартиени доклади.

Тази естетика, често наричана „касетофонен футуризъм“, отразява времето, когато компютрите са били огромни, стационарни обекти, изискващи физическо охлаждане и тромави интерфейси. Днешният смартфон притежава по-голяма процесорна мощност от цялата компютърна система „Ностромо“, но в края на 70-те години идеята за плосък сензорен екран с висока разделителна способност е била толкова чужда, колкото и самият пришълец.

Тази AI хубавица обещава край на самотата

Може би най-големият провал на ретро научнофантастичните технологии е невъзможността да се предскаже интернет. Много истории от средата на века си представяха бъдеще с лунни бази и роботизирани камериерки, но тези светове бяха странно несвързани. Героите в „Стар Трек" използваха „комуникатори“, които функционираха като уоки-токита, но идеята за глобална, децентрализирана мрежа от информация липсваше.

Някои прогнози не просто не успяха да постигнат целта, те подцениха драстично бъдещето. В „Джони Мнемоник“ мозъчният имплант на героя може да съхранява едва 80 GB данни, представено като изключителен капацитет и то е такъв за тогавашните представи. Днес това количество памет е незначително, лесно надминато от смартфон от среден клас. Филмът подчертава колко е трудно да се предскаже експоненциалният технологичен растеж, особено в области като паметта и процесорната мощност. 

За жените и мъжете ползите и рисковете от AI са различни

90-те години на миналия век бяха особено характерни за прекомерното представяне на виртуалната реалност. Филми като „Косачът на трева“ изобразяваха киберпространството като сюрреалистичен, неоново оцветен физически свят, където потребителите могат да придобият свръхчовешки способности. В действителност, виртуалната реалност се развива много по-бавно и прагматично.

Макар че съвременните очила са впечатляващи, те все още са далеч от безграничните цифрови вселени, представяни в ранната научна фантастика и със сигурност не предоставят допълнителни сили. По подобен начин „Хакери“ изобразяваха хакерството като визуално, почти аркадно преживяване, при което потребителите „летят“ през системи за данни. Днешните специалисти по киберсигурност вероятно биха се посмели на подобни представяния, които дават приоритет на стила пред всяка техническа точност.

Новият ChatGPT е създаден да бъде най-умният работник

Въпреки неточностите си, тези остарели визии не са провали в традиционния смисъл. Те разкриват как всяко поколение си представя бъдещето въз основа на настоящите си технологии и културни страхове. Това, което днес изглежда смешно, някога е изглеждало визионерско.

Nano Banna 2 на Google прави още по-истински снимки

Android скоро няма да е операционна система

И точно както миналите режисьори са преценили погрешно бъдещето, днешните прогнози за изкуствен интелект, виртуални светове или роботика може един ден да изглеждат също толкова наивни. В крайна сметка тези „ужасно остарели“ прогнози подчертават нелинейния характер на иновациите.

Сам Алтман: Да спрем да обвиняваме AI за всичко

Ботове, AI и системи: Има ли реални хора в Интернет

Авторите на научна фантастика често се фокусират върху „големите“ неща – ядрената енергия, космическите пътувания и летящите автомобили, защото това бяха видимите граници на тяхната епоха. Те пропуснаха „невидимата“ революция на софтуера, компресирането на данни и безжичната свързаност. Макар че може да нямаме „ховърбордовете“, обещани ни от киното, дигиталната реалност, в която живеем, е в много отношения далеч по-напреднала от неоново осветените бъдещи времена от миналото.

Редактор: Мартин Дешев
кино телевизия филми технологии изкуствен интелект софтуер хардуер добавена реалност
„Предсказах 11 септември“: Каква е истината зад думите на Доналд Тръмп

„Предсказах 11 септември“: Каква е истината зад думите на Доналд Тръмп

Брутално нападение с нож над 25-годишна жена в Бургас

Брутално нападение с нож над 25-годишна жена в Бургас

Пенсиите се вдигат с 44 евро

Пенсиите се вдигат с 44 евро

Миналогодишната първоаприлска шега на BMW стана реалност

Миналогодишната първоаприлска шега на BMW стана реалност

