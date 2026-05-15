Отказаха ви интервю за работа? AI може да е виновен

И зпращането на стотици кандидатури за работа и липсата на обратнавръзкасе превърнаха в определящите разочарования на съвременния пазар на труда. За много кандидати мълчанието е объркващо - особено когато отговарят перфектно на квалификациите в обявата. Все по-често някои търсещи работа започват да задават неудобен въпрос: дали изкуственият интелект ме е отхвърлил, преди човек дори да види автобиографията ми?

Според скорошно разследване на WIRED, този страх може би не е напълно неоправдан. Статията проследява студент по медицина, който прекарва месеци в опити да определи дали AI система е филтрирала незабелязано кандидатурите му за специализация, въпреки силните му квалификации, възторжените препоръки и публикациите във водещи медицински списания. Подозрението му отразява нарастваща реалност в множество индустрии: системите с изкуствен интелект все по-често се използват за сортиране, класиране и филтриране на кандидатите за работа, преди работодателите да ги прегледат ръчно.

До 2026 г. използването на изкуствен интелект при набирането на персонал се е превърнало в стандарт, а не в изключение, като приблизително 87% от компаниите интегрират изкуствен интелект в своите работни процеси за наемане на персонал, показва проучване на Homans. Тази промяна се дължи на масивния скок в генерираните от изкуствен интелект кандидатури за работа, което принуждава HR отделите да внедряват усъвършенствани AI филтри, за да управляват огромния обем от кандидатури.

Друго проучване разкри, че 50,5% от търсещите работа са били отхвърлени поне веднъж през последната година, без да получат отговор от човек. Сред тези „фантомизирани“ кандидати над 63% смятат, че алгоритъм е взел окончателното решение.

Това не означава непременно, че изкуственият интелект „краде“ работни места директно. Но е възможно вече да променя кой получава интервюта и кой изчезва в дигиталната празнота. Много компании вече получават хиляди кандидатури за една позиция, особено след като генеративният изкуствен интелект улесни масовото кандидатстване за работа бързо. За да се справят с наводнението, работодателите все повече разчитат на автоматизирани системи за проследяване на кандидати (ATS) и платформи за наемане, задвижвани от изкуствен интелект, които сканират автобиографиите за ключови думи, квалификации, форматиране и модели.

В разследването на WIRED се съобщава, че някои програми са използвали инструмент за скрининг, наречен Cortex, разработен от Thalamus, който разчита на изкуствен интелект за стандартизиране на оценките и подпомагане на прегледа на кандидатите. По-късно са документирани случаи, при които оценките са се показвали неправилно или са се променяли неочаквано в системата.

Въпреки че компанията оспори, че грешките са повлияли значително на резултатите, инцидентът засили опасенията относно това колко голямо влияние имат алгоритмите върху решенията за наемане. Експертите казват, че има няколко начина, по които изкуственият интелект може неволно да навреди на кандидатите.

Първо, системите за анализ на автобиографии понякога не успяват да интерпретират правилно форматирането. Сложните оформления, необичайните шрифтове или автобиографиите с много графики могат да объркат автоматизираните системи. Второ, филтрирането въз основа на ключови думи може да отхвърли иначе квалифицирани кандидати, просто защото не са използвали точния език, посочен в обявата за работа.

Експертите предупреждават, че системите за наемане с изкуствен интелект могат неволно да научат исторически отклонения от данни за минали наемания. Ако предишните модели на една компания са предпочитали определени училища, произход или кариерни пътища, системите с изкуствен интелект, обучени върху тези данни, могат автоматично да възпроизведат тези предпочитания.

Някои кандидати сега описват процеса на наемане като „цикъл на обреченост, основан на изкуствен интелект“. Търсещите работа използват AI, за да оптимизират автобиографиите и да кандидатстват масово по-бързо, докато работодателите внедряват повече филтри с AI, за да управляват потопа от кандидатури. Резултатът е среда за наемане, в която хората понякога взаимодействат все по-малко директно помежду си.

По ирония на съдбата, изкуственият интелект може също да стане част от решението. Някои проучвания показват, че кандидатите с умения, свързани с изкуствения интелект, сега получават значително повече покани за интервюта, тъй като работодателите все повече ценят грамотността в областта. Много експерти по кариера препоръчват също така внимателно съобразяване на автобиографиите с характеристиките на длъжностите, използване на ясно форматиране и подчертаване на измерими постижения, за да се подобри съвместимостта с автоматизирани системи.

Нараства опасението, че инструментите с изкуствен интелект неволно отразяват исторически неравенства. Близо 48% от кандидатите смятат, че тези системи са предубедени спрямо тяхната възраст, раса или пол. В продължение на десетилетия търсенето на работа се фокусираше върху това да впечатлиш хората, които подбират персонал. Днес много кандидати първо трябва да впечатлят алгоритмите. И тъй като изкуственият интелект се интегрира все по-дълбоко в подбора на персонал, все повече хора може да се чудят дали мечтаната им работа не е изчезнала, защото им е липсвал талант, а защото машина тихо ги е филтрирала, преди някой друг да е имал възможност да забележи.