Технологии

"Новият ChatGPT": Какво трябва да знаем за OpenClaw

AI индустрията си има нов хит. Той се казва OpenClaw и през последните дни се радва на особено голямо внимание и интерес. Дори шефът на Nvidia Дженсън Хуанг описа платформата като новия ChatGPT момент на индустрията, т.е. да я преобрази

Мартин Дешев Мартин Дешев

19 март 2026, 10:11
Технологии от филмите, които не се сбъднаха както трябва

Технологии от филмите, които не се сбъднаха както трябва
В бързо развиващия се свят на изкуствения интелект, индустрията прекара последните три години, обсебена от големи езикови модели (LLM), които могат да говорят. Нова услуга, наречена OpenClaw, обаче измества глобалния фокус от това, което изкуственият интелект може да каже, към това, което всъщност може да направи.

След серия от успешни одобрения и мащабни пазарни движения тази седмица, OpenClaw официално се премести от нишов проект с отворен код към това, което главният изпълнителен директор на NVIDIA Дженсън Хуанг нарича „следващият ChatGPT“. OpenClaw е платформа с отворен код, предназначена за създаване и внедряване на автономни агенти с изкуствен интелект.

Първоначално разработена от австрийския създател Петер Щайнбергер, платформата представлява отклонение от традиционните чатботове. Докато чатбот като ChatGPT извлича или генерира информация, „агентът“ на OpenClaw е проектиран да изпълнява многоетапни, сложни задачи в различни софтуерни екосистеми. 

В технологичната общност тези агенти са си спечелили галеното прозвище „омари“. Това се дължи на способността на рамката да достига до различни приложения, „проправяйки си път“ (на английски - clawing through, т.е. борейки се с трудностите чрез щипките) през браузър, електронна таблица или видео редактор, за да постигне цел.

Независимо дали става въпрос за планиране на маршрут за пътуване в няколко града, провеждане на задълбочено пазарно проучване или управление на интелигентен дом, OpenClaw предоставя „съединителната тъкан“, която позволява на изкуствения интелект да управлява софтуера като човек. OpenClaw работи по-скоро като дигитален асистент с инициатива. Може да му зададем цел – „организирай входящата ми поща“ или „проучи тази тема“ и той ще раздели задачата на стъпки и ще ги изпълни автоматично. 

Настоящата експлозия в популярността може да се проследи директно до конференцията NVIDIA GTC през март 2026 г. Застанал на сцената, Дженсен Хуанг каза пред публиката, че „всяка компания в света днес се нуждае от стратегия за OpenClaw“. Той сравни рамката с появата на операционната система Windows за персонални компютри или с влиянието на ядрото на Linux върху интернет. 

Твърдението на Хуанг, че OpenClaw е „определено следващият ChatGPT“, изпрати ударни вълни на финансовите пазари. За NVIDIA играта е ясна: тъй като милиони автономни агенти започват да работят навсякъде, търсенето на „извод“ (процесът на изпълнение на обучен AI модел) ще се увеличи драстично, което ще изисква безкрайно предлагане на висок клас чипове и „AI фабрики“. 

Въпреки че OpenClaw има глобални корени, в Китай се превърна в огромен хит. Aкциите на китайските компании за изкуствен интелект отбелязаха двуцифрени скокове след новините от GTC. Две компании, често наричани китайските „AI тигри“ – Zhipu AI и MiniMax, станаха лицата на този преход. 

Zhipu AI наскоро пусна GLM-5-Turbo, модел, специално „съобразен“ за работа в рамките на работните процеси на OpenClaw, докато платформата MaxClaw на MiniMax опрости процеса за обикновените потребители да създават свои агенти. Привлекателността в Китай се дължи на уникалната култура на внедряване „с едно кликване“. Хиляди потребители участват в събития за обучение на своите „омари“.

Големи гиганти като Baidu и Tencent също се присъединиха към манията. Baidu интегрира OpenClaw директно в своята екосистема за търсене с облачната услуга „DuClaw“, докато Tencent използва огромната си потребителска база на WeChat, за да превърне приложението за съобщения в център за „WorkBuddies“.

OpenClaw е с отворен код, което означава, че разработчиците и компаниите могат свободно да го използват, модифицират и внедряват. В същото време, шумът в социалните медии и ентусиазмът на общността изиграха огромна роля. В Китай тенденцията дори се превърна в културен феномен, като разработчиците се редят на опашка, за да инсталират и експериментират с технологията. 

OpenClaw не е просто инструмент за потребители. Tой има сериозни последици за бизнеса. Компаниите проучват как агентите с изкуствен интелект могат да автоматизират работните процеси, да намалят ръчния труд и да повишат ефективността. От отделите за човешки ресурси до финансовите екипи, ранните потребители отчитат повишаване на производителността, тъй като изкуственият интелект обработва повтарящи се задачи като обработка на данни, отчитане и комуникация. Това доведе до по-широко осъзнаване: изкуственият интелект се превръща от инструмент, използван от служителите, в нещо, което може да действа почти като дигитален работник.

Бързият възход на OpenClaw обаче предизвика и сериозни опасения. Тъй като системата изисква дълбок достъп до имейли, файлове и приложения, тя въвежда значителни рискове за сигурността. Правителствата и регулаторните органи, особено в Китай, вече са издали предупреждения или ограничения поради опасения от изтичане на данни, злоупотреба или непреднамерени действия от страна на изкуствения интелект.

Съществуват и практически предизвикателства. OpenClaw може да бъде сложен за настройване, непредсказуем по отношение на поведението и скъп за работа в голям мащаб поради изчислителните изисквания на моделите с изкуствен интелект. NVIDIA отговори с пускането на NemoClaw, специализирана версия, която добавя защитни системи и функции за поверителност, за да предотврати злоупотребата на агентите в корпоративните мрежи. 

С навлизането ни в тази нова „ера на агентите“, консенсусът сред технологичните лидери е, че границата между човешката и машинната работа се размива. Ако 2023 г. беше годината, в която изкуственият интелект се научи да говори, 2026 г. е годината, в която учи да действа. С OpenClaw, осигуряващ основата за отворен код, светът се движи към бъдеще, в което всеки има „омар“ в джоба си, готов да се справи с дигиталните задължения на ежедневието. 

Редактор: Мартин Дешев
OpenClaw изкуствен интелект личен асистент AI агент технологии софтуер
Последвайте ни
Нова схема за купен вот преди изборите: Хранителни помощи срещу глас

Нова схема за купен вот преди изборите: Хранителни помощи срещу глас

"Новият ChatGPT": Какво трябва да знаем за OpenClaw

biss.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

