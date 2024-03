Зеленски за атаката край Москва: Путин иска да хвърли вината върху Украйна (ВИДЕО)

"Путин иска да хвърли вината върху Украйна", каза днес украинският президент Володимир Зеленски във връзка с вчерашната атака край Москва, при която бяха убити много хора, предаде Франс прес.

"Това, което се случи вчера в Москва, е ясно - Путин и останалите негодници се опитват просто да хвърлят вината върху някого другиго", каза Зеленски в традиционното си всекидневно обръщение, след като руски представители намекнаха, че е възможно Украйна да е замесена във вчерашната атака.

Путин може да използва терористите, които изпрати на смърт в Украйна, за да спре тероризма в Русия, каза още Зеленски, имайки предвид сражаващите се в Украйна руски войници.

Това, че Путин мълча 24 часа и после се опита да хвърли върху Украйна вината за вчерашното нападение, беше "абсолютно предсказуемо", каза още украинският лидер.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky has accused Putin of trying to blame the Moscow attack on Ukraine.



"They have brought hundreds of thousands of their own terrorists here to Ukrainian soil to fight against us, and they don't care what happens inside their own country." pic.twitter.com/DPmBzmFpER