Румен Радев изрази съболезнования по повод атаката в Русия

П резидентът Румен Радев изрази съболезнования на семействата на ранените и загиналите при терористичната атака в Красногорск.

В профила си в социалната мрежа Х Радев написа, че осъжда атаката, при която загинаха "повече от 60 души и много бяха ранени".

I deeply deplore the terrible attack in Krasnogorsk,leaving more than 60 dead and many wounded. 🇧🇬 has always condemned all forms of terrorism and assaults against innocent civilians wherever and whenever these happen. Solidarity for the bereaved families and to the 🇷🇺 people.