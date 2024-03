Световни лидери осъждат нападението в Crocus City Hall в Москва

С ветовни лидери осъдиха смъртоносно нападение от въоръжени мъже срещу московска концертна зала, където по последни данни са загинали 115 души и са рани поне още 100.

Нападателите, облечени в камуфлажни униформи, влязоха в залата на Crocus City Hall преди началото на рок концерт в петък, откриха огън по публиката и хвърлиха запалителна течност, според журналист на агенция РИА Новости на мястото. Нападението беше поето от групировката "Ислямска държава".

Президентът Владимир Путин пожела бързо възстановяване на ранените жертви и предаде своята благодарност на лекарите, каза руският вицепремиер Татяна Голикова, цитирана от руските информационни агенции в събота след среща с него. Путин все още не е коментирал публично атаката.

Украйна няма "нищо общо" с атаката, каза помощникът на президента Михайло Подоляк в Telegram. Главното разузнавателно управление на украинското министерство на отбраната заяви, че "терористичната атака в Москва е била планирана и умишлена провокация от руските специални служби по заповед на Путин", като се твърди, че целта е била "по-нататъшна ескалация и разширяване на войната" с Украйна.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш в петък осъди нападението "по възможно най-категоричния начин", каза говорителят му Фархан Хак. Гутериш „изразява дълбоките си съболезнования на семействата на загиналите и на народа и на правителството на Руската федерация“, добави той. Съветът за сигурност на ООН също изрази съболезнованията си и призова всички държави „да си сътрудничат активно“ с руското правителство и други власти, за да подведат под отговорност извършителите и поддръжниците на „тези осъдителни терористични актове и да ги изправят пред правосъдието“.

