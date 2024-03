Ердоган в разговор с Путин: Турция е готова да си сътрудничи с Русия в борбата с тероризма

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган разговаря днес по телефона с руския му колега Владимир Путин и изрази съболезнованията си във връзка с вчерашното терористично нападение в концертния център "Крокус сити хол" край Москва, при което загинаха над 130 души. Това съобщи Дирекцията по комуникации на турското президентство, цитирана от БТА.

Президентът Ердоган изрази дълбоката си скръб и съболезнования на Путин във връзка с терористичната атака. Турският държавен глава осъди по най-категоричен начин "този подъл терористичен акт, извършен срещу невинни хора", се казва в съобщението на Дирекцията.

Турският лидер е казал на Путин, че нападението край Москва изтъква „необходимостта кризите в региона да бъдат прекратени по мирен път възможно най-скоро".

Turkish President Recep Tayyip #Erdoğan on Tuesday spoke over the phone with his Russian counterpart Vladimir #Putin and discussed the escalating conflict between #Israel and #Palestine and the humanitarian crisis in the region. https://t.co/olA45S64R1