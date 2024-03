"Кърваво терористично нападение": Атентатът в Москва, ето какво знаем (ОБЗОР)

В ъоръжени лица откриха огън в концертна зала в Москва, като убиха най-малко 60 души, раниха повече от 100 и предизвикаха пожар, съобщиха властите, а отговорност пое групировката "Ислямска държава" (ИДИЛ).

Нападателите, облечени в камуфлажни униформи, са влезли в сградата, открили са огън и са хвърлили граната или запалителна бомба, според журналист на РИА Новости на мястото на събитието.

Пожарът бързо се разпространи в концертната зала "Крокус сити" в северното московско предградие Красногорск, като димът изпълни сградата, а крещящите посетители се втурнаха към аварийните изходи.

Terrible news of Islamic State terror attack in Moscow. More than 80 dead, gunned down in cold blood by Islamists, many among them children who were enjoying the music concert. "We have attacked a big gathering of Christians," said the Islamic State. pic.twitter.com/Ggru80MKeP — Anand Ranganathan (@ARanganathan72) March 23, 2024

Руската служба за сигурност ФСБ съобщи, че най-малко 60 души са загинали, а повече от 100 са ранени, според съобщения в руските медии.

Министърът на здравеопазването на Русия Михаил Мурашко заяви, че 115 души са хоспитализирани, включително пет деца, едно от които е в тежко състояние. От 110-те възрастни пациенти 60 са в тежко състояние.

Властите съобщиха, че е започнало "терористично" разследване, а президентът Владимир Путин получава "постоянна" информация, заяви говорителят му Дмитрий Песков пред руските информационни агенции.

Националната гвардия на Русия заяви, че е на мястото на инцидента и издирва извършителите. Репортер на АФП видя полицаи с кучета-чистачи да проверяват автомобили, паркирани до сградата.

Групировката "Ислямска държава" заяви, че нейни бойци са атакували "голямо събиране" в покрайнините на Москва и "са се оттеглили безопасно в своите бази".

Новинарските канали "База" и "Маш", които са близки до силите за сигурност, показаха видеозаписи на пламъци и черен дим, излизащи от залата.

Russian SOBR Bulat teams responding to the terrorist attack at Crocus city hall in Moscow. pic.twitter.com/9VGRQPZUAS — Char (@cqc_coffee_guns) March 23, 2024

На други кадри се вижда как посетителите на концерта се крият зад седалките или се опитват да избягат.

Службите за сигурност, цитирани от Интерфакс, съобщиха, че между двама и петима души, "облечени в тактически униформи и носещи автоматични оръжия", са открили огън по охранителите на входа и след това са започнали да стрелят по публиката.

Около 100 души са избягали през мазето на театъра, а други са се укрили на покрива, съобщи министерството на извънредните ситуации в канала си в Telegram.

В усилията за потушаване на пожара са участвали три хеликоптера, които са изхвърляли вода върху огромната концертна зала, която може да побере няколко хиляди души и в която са гостували водещи международни артисти.

Малко след полунощ от министерството на извънредните ситуации съобщиха, че пожарът е овладян.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че става дума за "кърваво терористично нападение".

"Цялата международна общност трябва да осъди това отвратително престъпление", заяви тя в Telegram.

Президентството на САЩ нарече нападението "ужасно" и заяви, че няма непосредствени признаци за някаква връзка с конфликта в Украйна.

Moscow concert hall attack kills at least 60, ISIL claims responsibility https://t.co/OPdRU5oTsn — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 23, 2024

Американски служител заяви пред "Си Би Ес Нюз", че САЩ разполагат с разузнавателна информация, която потвърждава твърденията на "Ислямска държава" за отговорността, и че нямат причина да се съмняват в тези твърдения.

Американският служител също така потвърждава, че САЩ са предоставили на Русия разузнавателна информация за потенциална атака съгласно изискването на разузнавателната общност за "задължението да предупреждава".

Президентството на Украйна заяви, че Киев няма "нищо общо" с нападението, а военното ѝ разузнаване нарече инцидента руска "провокация" и обвини, че зад него стоят специалните служби на Москва.

Легионът "Свобода на Русия", проукраинска милиция, отговорна за нападенията в граничните райони на Русия, също отрече да има каквато и да било роля.

Бившият руски президент Дмитрий Медведев се зарече, че висшите украински служители "трябва да бъдат открити и безмилостно унищожени като терористи", ако са свързани с нападението.

Moscow Concert Hall shooting left 40 killed and more than 100 wounded. Isis has now claimed responsibility for the attack. pic.twitter.com/kYV7lZB86H — Daily Loud (@DailyLoud) March 22, 2024

Европейският съюз, Франция, Испания и Италия се присъединиха към няколко държави, които осъдиха нападението, като италианският премиер Джорджия Мелони осъди "отвратителния терористичен акт".

Френският президент Еманюел Макрон изрази "солидарност с жертвите, техните близки и целия руски народ".

Ръководителят на православната църква патриарх Кирил "се моли за мир за душите на загиналите", заяви неговият говорител Владимир Легойда.

Москва и други руски градове са били обект на предишни нападения от ислямистки групи, но е имало и инциденти без ясен политически мотив.

По-рано този месец посолството на САЩ в Русия заяви, че следи съобщенията, че "екстремисти" планират "да атакуват големи събирания в Москва", включително концерти.

Руският президент Владимир Путин нарече откровено изнудване изявленията на Запада за възможността от терористични атаки в Русия, предаде ТАСС на 19 март.

Russian officials say at least 40 people are dead and more than 100 are wounded after an attack Friday at a Moscow concert hall. The attack — which Russian authorities are investigating as terrorism — is the deadliest in Russia in recent years. pic.twitter.com/2eg7gmgVQU — The Associated Press (@AP) March 22, 2024

На заседанието на управителния съвет на ФСБ държавният глава припомни "неотдавнашните провокативни изявления на редица официални западни структури за възможността за терористични атаки в Русия".

"Всичко това прилича на откровен шантаж и намерение да се сплаши и дестабилизира нашето общество", заяви Путин.

Територията на залата "Крокус сити хол" в Красногорск край Москва, където бе извършен терористичният акт, все още е отцепена, съобщи кореспондент на ТАСС.

Районът, в който се намира концертната зала, е отцепен от полицаи за борба с безредиците, а покрай сградата са разположени няколко пожарни автомобила. Вътре работят спасители и следователи. Хора са започнали да полагат цветя на мястото на терористичното нападение.

Китайският президент Си Цзинпин изрази съболезнованията си на руския президент Владимир Путин във връзка с терористичното нападение, съобщи китайската държавна телевизия. "Шокиран съм от новината за тежкото терористично нападение срещу концертна зала край Москва, което причини много жертви", заяви Си. Китайската страна твърдо подкрепя усилията на руското правителство за поддържане на националната сигурност и стабилност", добави той.

Индийският премиер Нарендра Моди осъди нападението в "Крокус сити хол" край Москва в своя публикация в "Екс". "Остро осъждаме отвратителната терористична атака в Москва. Мислите и молитвите ни са със семействата на жертвите", написа индийският правителствен ръководител.

Междувременно министерствата на външните работи на Япония и на Южна Корея също изразиха съболезнованията си на семействата на загиналите.

