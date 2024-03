"Фалшив флаг": Ще използва ли Путин кръвопролитието в Москва за ескалация в Украйна

Д окато Русия се съвзема от опустошителното нападение в концертна зала, Киев се опасява, че Владимир Путин ще използва кръвопролитието, за да ескалира войната си в Украйна, независимо от това кой е виновен, пише в свой анализ Sky News.

В петък вечерта екстремистката ислямистка групировка "Ислямска държава" (ИД) пое отговорност за масовата стрелба, при която загинаха най-малко 93 души, а десетки други бяха ранени в предградие на Москва.

Но Кремъл все още не е обвинил официално нито една организация, държава или отделно лице. В миналото ИД понякога невярно е поемала отговорност за нападенията, въпреки че бруталността, проявена в концертната зала, съответства на тактиката на ислямистката групировка.

Във вихъра на объркването и ужаса се засилиха и спекулациите, че стрелците, извършили масовата стрелба, може да са свързани с войната в Украйна, като например така наречената операция под "фалшив флаг", която Русия може да припише на Киев, за да получи по-голяма подкрепа в страната.

Украинското външно министерство категорично отхвърли твърденията на руски официални лица, че Украйна е замесена.

От украинското външно министерство обявиха, че разглеждат всяко подобно твърдение "като планирана провокация от страна на Кремъл, целяща да подхрани още повече антиукраинската истерия в руското общество, да създаде условия за по-голяма мобилизация на руските граждани за участие в престъпната агресия срещу нашата страна и да дискредитира Украйна в очите на международната общност".

Министерството отбеляза, че руският режим има "дълга история на кървави провокации от страна на специалните си служби", и добави:

"За диктатурата на Путин няма червени линии. Тя е готова да убива собствените си граждани за политически цели, точно както по време на войната срещу Украйна уби хиляди украински цивилни граждани в резултат на ракетни атаки, артилерийски обстрел и изтезания."

Освен че води война срещу Украйна, Русия има проблеми и с ислямския екстремизъм - въпрос, по който в миналото си сътрудничеше с Обединеното кралство и САЩ, макар че това отдавна е прекратено, тъй като отношенията бяха замразени.

Посолството на САЩ предупреждава за екстремистки атаки

На 7 март посолството на САЩ в Москва отправи предупреждение към американските граждани в руската столица да избягват големи тълпи през следващите 48 часа поради съобщения, че "екстремисти имат предстоящи планове за нападения срещу големи събирания".

То не даде повече подробности за това какви екстремисти са предизвикали предупреждението.

Кремъл използва информация, за да влияе на обществото

След всяко терористично нападение по света е трудно да се намери точна информация. Обикновено е необходимо време, за да се разбере какво се е случило и кой е участвал.

Зверството от петък вечерта обаче се случи в страна, в която истината често се скрива или изопачава, тъй като Кремъл използва информация и дезинформация, за да влияе на народа си и на света - особено в момент, когато е въвлечен във война срещу Украйна, сочи анализът на Sky News.

Сам Грийн, директор на Центъра за анализ на европейската политика, заяви в публикация в социалната мрежа X, че нападението е "терористичен акт".

"След като не успя да го предотврати, Кремъл вероятно ще търси начин да го използва, което може да означава да обвини Украйна", написа той, като същевременно предупреди:

"Фактът, че Кремъл ще използва атаката за политически цели, не означава, че тя е била фалшив флаг."

