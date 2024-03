"Враговете ни няма да ни разделят": Путин с първо обръщение след атентата (ВИДЕО)

Р уският президент Владимир Путин направи обръщение към нацията във връзка с терористичния атентат в концертна зала в Москва, пише ВВС.

Russian president Vladimir Putin responds to the attack near Moscow last night, saying that 'nothing will shake our resolve and unity'.



He adds: "Terrorists, killers can expect only one thing, they can expect punishment".



🔗 https://t.co/VcO7gnJdOq



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/5pzUI6lNys