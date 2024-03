НАТО и ЕС осъдиха атентата в Crocus City Hall в Москва

Р ъководителката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и новата говорителка на НАТО Фара Дахлала осъдиха едновременно терористичната атака в Крокус Сити Хол в платформата Х, предаде ТАСС.

I strongly condemn the terrorist attack against civilians in the Crocus City Hall in Moscow claimed by the Islamic State.



My thoughts are with the victims and their families during this tragic time.