Проф. Кюркчиев: Имуностимуланти без нужда могат да предизвикат автоимунни реакции

П рез зимата темата за това как да останем здрави по-дълго става все по-актуална. „Чувам всякакви варианти на изречението: „Усещам първи симптоми на грип и си купувам имуностимулант, за да ме подмине“. Това е изключително погрешна концепция“.Това обясни в ефира на NOVA началникът на лаборатория по клинична имунология в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" проф. Доброслав Кюркчиев.

По думите му причината е в грешното разбиране за имунната система. „Хората я възприемат количествено - колкото по-силна, толкова по-добре. Истината е, че имунната система е много фино регулирана. Тя има нужда от баланс, не от безразборно стимулиране“.

Според него приемът на имуностимуланти без нужда не е просто излишен, а може да бъде и опасен. „Имунната система не винаги ни помага. Понякога именно нейната прекалено силна реакция е проблемът, а не самият вирус. В крайни случаи това може да доведе до така наречената цитокинова буря или до отключване на автоимунни процеси, при които имунната система започва да атакува собствените тъкани“, категоричен е професорът.

Източник: iStock/GettyImages

Тези състояния са редки, но реални, подчертава той, и често остават недобре разпознати.

„Имуностимулиращи медикаменти трябва да приемат само хората, при които има доказан проблем с имунната система“, категоричен е Кюркчиев. И напомни, че това се установява чрез имунологични изследвания - кръвни тестове, които оценяват антителата и клетките на имунната система.

„Тези изследвания се покриват от Здравната каса. Ако се установи дефицит, тогава лечението се назначава по схема от лекар. Не по вътрешно усещане“, предупреди медикът.

Източник: istockphoto

Има три основни признака, които могат да подскажат проблем - често, продължително и тежко боледуване. „Обикновено те вървят заедно. Повече от 6-7 реални боледувания годишно- не просто хрема, а заболяване - вече е подозрително, особено при децата“, поясни той.

Според проф. Кюркчиев грипните ваксини не са съвършени, но са най-доброто средство, с което разполагаме. „Те предпазват около 50% от заразяване, но значително намаляват риска от хоспитализация и тежко протичане - до 75% при деца и около 40% при възрастни“, заяви той.

И напомни, че ваксинацията обаче трябва да се прави навреме – през октомври и ноември. „Грипът си е грип. Има го всяка година. Няма причина да изпадаме в паника“, подчерта професорът.