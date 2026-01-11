Свят

Проф. Кюркчиев: Имуностимуланти без нужда могат да предизвикат автоимунни реакции

„Прекалено силният имунитет понякога е по-опасен от вируса“, предупреди специалистът

11 януари 2026, 09:26
Кметът на Минеаполис: Не се хващайте на въдицата на Тръмп

Кметът на Минеаполис: Не се хващайте на въдицата на Тръмп
Броят на жертвите при протестите в Иран расте

Броят на жертвите при протестите в Иран расте
Мадуро от килията си в САЩ: Справяме се добре, не тъгувайте

Мадуро от килията си в САЩ: Справяме се добре, не тъгувайте
САЩ призоваха гражданите си във Венецуела

САЩ призоваха гражданите си във Венецуела "да напуснат страната незабавно"
Доналд Тръмп подписа указ за защита на венецуелските активи

Доналд Тръмп подписа указ за защита на венецуелските активи
Ново видео показва момента преди агент на ICE да застреля Рене Гуд в Минеаполис

Ново видео показва момента преди агент на ICE да застреля Рене Гуд в Минеаполис
Гренландски партии: Не искаме да бъдем американци

Гренландски партии: Не искаме да бъдем американци
Тръмп: САЩ трябва да притежават Гренландия, за да възпират Русия и Китай

Тръмп: САЩ трябва да притежават Гренландия, за да възпират Русия и Китай

П рез зимата темата за това как да останем здрави по-дълго става все по-актуална. „Чувам всякакви варианти на изречението: „Усещам първи симптоми на грип и си купувам имуностимулант, за да ме подмине“. Това е изключително погрешна концепция“.Това обясни в ефира на NOVA началникът на лаборатория по клинична имунология в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" проф. Доброслав Кюркчиев.

По думите му причината е в грешното разбиране за имунната система. „Хората я възприемат количествено - колкото по-силна, толкова по-добре. Истината е, че имунната система е много фино регулирана. Тя има нужда от баланс, не от безразборно стимулиране“.

Според него приемът на имуностимуланти без нужда не е просто излишен, а може да бъде и опасен. „Имунната система не винаги ни помага. Понякога именно нейната прекалено силна реакция е проблемът, а не самият вирус. В крайни случаи това може да доведе до така наречената цитокинова буря или до отключване на автоимунни процеси, при които имунната система започва да атакува собствените тъкани“, категоричен е професорът. 

Източник: iStock/GettyImages

Тези състояния са редки, но реални, подчертава той, и често остават недобре разпознати.

„Имуностимулиращи медикаменти трябва да приемат само хората, при които има доказан проблем с имунната система“, категоричен е Кюркчиев. И напомни, че това се установява чрез имунологични изследвания - кръвни тестове, които оценяват антителата и клетките на имунната система.

„Тези изследвания се покриват от Здравната каса. Ако се установи дефицит, тогава лечението се назначава по схема от лекар. Не по вътрешно усещане“, предупреди медикът. 

Източник: istockphoto

Има три основни признака, които могат да подскажат проблем - често, продължително и тежко боледуване. „Обикновено те вървят заедно. Повече от 6-7 реални боледувания годишно- не просто хрема, а заболяване - вече е подозрително, особено при децата“, поясни той.

Според проф. Кюркчиев грипните ваксини не са съвършени, но са най-доброто средство, с което разполагаме. „Те предпазват около 50% от заразяване, но значително намаляват риска от хоспитализация и тежко протичане - до 75% при деца и около 40% при възрастни“, заяви той. 

И напомни, че ваксинацията обаче трябва да се прави навреме – през октомври и ноември. „Грипът си е грип. Има го всяка година. Няма причина да изпадаме в паника“, подчерта професорът. 

Вижте в нашата галерия: На тези места е най-вероятно да се заразите с грип

На тези места е най-вероятно да се заразите с грип
10 снимки
самолет
учиел училище деца ученици
коронавирус градски транспорт маска маски
магазин случайна среща
Източник: NOVA    
имуностимуланти имунна система баланс на имунната система цитокинова буря автоимунни процеси имунологични изследвания проблеми с имунната система грипни ваксини здраве през зимата профилактика на грип
Последвайте ни

По темата

Проф. Кюркчиев: Имуностимуланти без нужда могат да предизвикат автоимунни реакции

Проф. Кюркчиев: Имуностимуланти без нужда могат да предизвикат автоимунни реакции

Смъртоносен полет: Популярен певец загина при катастрофа на частен самолет

Смъртоносен полет: Популярен певец загина при катастрофа на частен самолет

166 снегорина в готовност: Каква е обстановката в София

166 снегорина в готовност: Каква е обстановката в София

Албена Михова: Комедията е подценявана, а системата в образованието спъва децата

Албена Михова: Комедията е подценявана, а системата в образованието спъва децата

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Italdesign преоткри Honda NSX, вдъхновен от оригинала от 1989 г.

Italdesign преоткри Honda NSX, вдъхновен от оригинала от 1989 г.

carmarket.bg
Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига
Ексклузивно

Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Преди 13 часа
Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп
Ексклузивно

Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп

Преди 12 часа
Лавина уби двама скиори във Френските Алпи
Ексклузивно

Лавина уби двама скиори във Френските Алпи

Преди 12 часа
Свлачище затвори пътя Девин – Смолян
Ексклузивно

Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

Преди 12 часа

Виц на деня

Съпруга крещи на мъжа си: - Какъв е тоя сив косъм на сакото ти? Пак си ходил при майка си да се оплакваш!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как християнството вдъхнови монашеството и подвига на Теодосий Велики

Как християнството вдъхнови монашеството и подвига на Теодосий Велики

България Преди 41 минути

На преподобния Теодосий Велики християнството дължи създаването и образцовото устройство на първите общежителни манастири

Тропическият циклон "Коджи" остави хиляди в Куинсланд без ток

Тропическият циклон "Коджи" остави хиляди в Куинсланд без ток

Свят Преди 47 минути

По-рано австралийският министър-председател Антъни Албанезе описа внезапните наводнения като "огромен риск" за голяма част от крайбрежието на Куинсланд.

Хаос след "Горети": Хиляди без ток, риск от спиране на влакове

Хаос след "Горети": Хиляди без ток, риск от спиране на влакове

Свят Преди 2 часа

В същото време държавните железници предупредиха, че е възможно преустановяване на движението на влакове

Украинското правителство разширява усилията за стратегическа инфраструктура

Украинското правителство разширява усилията за стратегическа инфраструктура

Свят Преди 2 часа

Правителството работи систематично и последователно по този въпрос, отбеляза Свириденко

<p>Марко Рубио и Бенямин Нетаняху разговаряха по&nbsp;телефона</p>

Марко Рубио и Бенямин Нетаняху обсъдиха Иран, Газа и Сирия в телефонен разговор

Свят Преди 3 часа

Двамата са обсъдили протестите в Иран наред със ситуациите в ивицата Газа и в Сирия

СДС напуснаха Алепо след споразумение за прекратяване на огъня

СДС напуснаха Алепо след споразумение за прекратяване на огъня

Свят Преди 3 часа

Лидерът на СДС каза, че е постигната договореност за прекратяване на огъня с правителствените сили и за пълната евакуация на поставените под обсада мирни жители

САЩ нанесоха удари по "Ислямска държава" в Сирия

САЩ нанесоха удари по "Ислямска държава" в Сирия

Свят Преди 3 часа

В атаките са участвали и изтребители на военновъздушните сили на Йордания

Украинско нападение с дронове рани четирима във Воронеж

Украинско нападение с дронове рани четирима във Воронеж

Свят Преди 3 часа

Поразени са сграда на службата за спешна помощ, седем жилищни блока и шест къщи

Мозъците ни са развили мощни механизми за защита на теглото ни

Мозъците ни са развили мощни механизми за защита на теглото ни

Любопитно Преди 3 часа

В продължение на десетилетия ни казваха, че отслабването е въпрос на воля: яжте по-малко, движете се повече

<p>Дясното ухо &bdquo;гори&ldquo; - хвалят ви, дясното - критикуват ви</p>

Дясното или лявото ухо „гори“ - добрo или лошо? Народни обяснения, базирани на знаци

Любопитно Преди 3 часа

Хората вярват в различни знаци от древни времена

Космически апокалипсис: Слънчева буря може да срине сателитите ни до 3 дни

Космически апокалипсис: Слънчева буря може да срине сателитите ни до 3 дни

Любопитно Преди 3 часа

Ежедневието ни зависи от множество спътници, поддържайки телефоните ни свързани, GPS-а ни насочващ се и стрийминга на интернет

Изгубените мускули могат да ви отнемат независимостта – как да ги спасите с 1 тренировка седмично

Изгубените мускули могат да ви отнемат независимостта – как да ги спасите с 1 тренировка седмично

Любопитно Преди 4 часа

Физическата активност, по-специално силовите тренировки, е ключова за поддържането и увеличаването на мускулната маса и сила

Това са рисковете за световната икономика през 2026 г.

Това са рисковете за световната икономика през 2026 г.

Свят Преди 4 часа

Очаква се световният растеж от 3,2 процента през 2025 година да спадне до 2,9 през 2026-а

Празничният хаос приключи: Ето как да възстановите ритъма си

Празничният хаос приключи: Ето как да възстановите ритъма си

Любопитно Преди 4 часа

След празниците сънят става по-рядък, денят започва по-изморително и умората настъпва по-рано

Снеговалежите продължават: Опасност от поледици и виелици в части от България

Снеговалежите продължават: Опасност от поледици и виелици в части от България

България Преди 4 часа

Минималните температури ще са между минус 6° и минус 1°

Тръмп изрази готовност да подкрепи протестиращите в Иран

Тръмп изрази готовност да подкрепи протестиращите в Иран

Свят Преди 11 часа

"Иран гледа към СВОБОДАТА, може би както никога досега. САЩ са готови да помогнат!!!", написа Тръмп в социалните мрежи

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg
1

След снега, иде "кукерският" студ

sinoptik.bg
1

Зима: Валежи от дъжд и сняг

sinoptik.bg

Повече от майка на супермодели: Как Йоланда Хадид превърна трудностите в сила

Edna.bg

Три хубави български имена празнуват имен ден днес. Ето кои са те...

Edna.bg

ЦСКА обяви групата за лагера в Анталия

Gong.bg

Байерн си хареса новата перла на РБ Лайпциг

Gong.bg

Шефът на НАП: Целта ни не е да пълним бюджета с глоби, а да спрем спекулата

Nova.bg

След снега: Идва "кукерският" студ с до -15 градуса

Nova.bg