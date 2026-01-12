Свят

След смъртта на родителите му в самолетна катастрофа: Максим Наумов се класира за Олимпиадата

Евгения Шишкова и Вадим Наумов са двукратни олимпийци и бяха сред 67-те загинали, когато самолет на American Airlines се сблъска с хеликоптер Black Hawk на американската армия над река Потомак през януари 2025 г.

12 януари 2026, 11:41
Еврото дойде през 2002. Германците още обменят марки

Еврото дойде през 2002. Германците още обменят марки
Доналд Тръмп: Отбраната на Гренландия са две кучешки шейни

Доналд Тръмп: Отбраната на Гренландия са две кучешки шейни
МВР на Северна Македония: Издирваме извършителя на нападението срещу българското посолство

МВР на Северна Македония: Издирваме извършителя на нападението срещу българското посолство
Нападение над българското посолство в Скопие (СНИМКИ)

Нападение над българското посолство в Скопие (СНИМКИ)
Проф. Кюркчиев: Имуностимуланти без нужда могат да предизвикат автоимунни реакции

Проф. Кюркчиев: Имуностимуланти без нужда могат да предизвикат автоимунни реакции
Кметът на Минеаполис: Не се хващайте на въдицата на Тръмп

Кметът на Минеаполис: Не се хващайте на въдицата на Тръмп
Броят на жертвите при протестите в Иран расте

Броят на жертвите при протестите в Иран расте
Мадуро от килията си в САЩ: Справяме се добре, не тъгувайте

Мадуро от килията си в САЩ: Справяме се добре, не тъгувайте

М аксим Наумов, 24-годишен фигурист, беше включен в отбора на Съединените щати за Зимните олимпийски игри в Милано през февруари, една година след като родителите му – бившите фигуристи Евгения Шишкова и Вадим Наумов – загинаха в самолетна катастрофа, предаде New York Post.

Двойката - двукратни олимпийци, които спечелиха Световното първенство по двойки през 1994 г. – бяха сред 67-те загинали, когато самолет на American Airlines се сблъска с хеликоптер Black Hawk на американската армия над река Потомак през януари 2025 г.

  • Във видеото: Пътнически самолет се сблъска с хеликоптер и падна в река във Вашингтон, има жертви

Наумов завърши трети на шампионата по фигурно пързаляне на САЩ през уикенда в Сейнт Луис, а в емоционална сцена в четвъртък, 8 януари, той държеше снимка на родителите си и я целуна, докато чакаше да разбере резултата си.

„Успяхме“, каза Наумов, след като разбра, че е попаднал в първия си олимпийски отбор, според Los Angeles Times. „Абсолютно успяхме.“

Руските световни шампиони Вадим Наумов и Евгения Шишкова са сред загиналите във Вашингтон

Родителите на родения в Хартфорд, Кънектикът, фигурист бяха сред 28-те души, свързани с общността на фигурното пързаляне – летящи обратно от шампионат по фигурно пързаляне и тренировъчен лагер в Нашвил – които бяха на борда на полета, когато той трагично се разби.

Наумов се е върнал у дома с по-ранен полет, след като е участвал в събитието и е завършил четвърти. Един от последните му разговори с родителите му – които са били треньори в Клуба по фигурно пързаляне в Бостън – е бил за Олимпийските игри през 2026 г. и опитите да се класира за отбора, според Associated Press.

Военен хеликоптер се сблъска с пътнически самолет

През март Наумов направи емоционално изпълнение на благотворително събитие в памет на жертвите от катастрофата, станала близо до международното летище Роналд Рейгън, падайки на колене и плачейки след това.

Същия месец Наумов разказа пред предаването „Today“ за сърцераздирателната трагедия, включително как са го помолили да ги вземе от летището и колко „красиви хора“ са били, „толкова невероятно добри“.

„Единственият изход е напред“, каза Наумов по време на своя сегмент. „Няма друг път. Няма други възможности, освен да продължим. Вече нямам силата, страстта, стремежа или отдадеността на един човек. Сега сме трима.“

И сега той ще получи шанс да се състезава в Милано, започвайки следващия месец, заедно с Илия Малинин и Андрю Торгашев, които бяха другите представители на САЩ в мъжкото фигурно пързаляне.

„Всичко е свързано с това да бъдеш устойчив“, каза Наумов преди уикенда, относно завръщането си на националното събитие, според AP. „Това е чувството и манталитетът, за които се държах през целия този сезон. И намирам, че във времена на наистина труден емоционален стрес, ако можете просто да се напънете още малко и почти да си помислите: „Ами ако? Ами ако мога да го направя? Ами ако, въпреки всичко, което ми се случи, мога да изляза и да го направя?“ „И именно там намираш сила и там растеш като личност.“

Източник: New York Post    
Максим Наумов Фигурно пързаляне Зимни олимпийски игри Милано Самолетна катастрофа Загинали родители Отбор на САЩ Емоционална история Устойчивост Олимпийска квалификация
Мандат без шанс: Радев връчи първата папка - ГЕРБ-СДС я върнаха

Мандат без шанс: Радев връчи първата папка - ГЕРБ-СДС я върнаха

До 12°С: Идва рязко затопляне след поредицата ледени дни

До 12°С: Идва рязко затопляне след поредицата ледени дни

Борисов: ГЕРБ има основание да направи заявка, че иска да продължи да управлява

Борисов: ГЕРБ има основание да направи заявка, че иска да продължи да управлява

Страст, класа и огнено червено - Амал и Джордж Клуни на наградите "Златен глобус"

Страст, класа и огнено червено - Амал и Джордж Клуни на наградите "Златен глобус"

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

Шофиране на електромобил през зимата: какво трябва да знаете

Шофиране на електромобил през зимата: какво трябва да знаете

Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°
Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°

Преди 16 часа
ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари
ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари

Преди 13 часа
Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите
Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите

Преди 14 часа
Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа
Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа

Преди 15 часа

Одеса без ток и вода - студ до минус 18° усложнява ситуацията

Одеса без ток и вода - студ до минус 18° усложнява ситуацията

Лияна и Константин във вълнуващ нов филмов проект

Лияна и Константин във вълнуващ нов филмов проект

Китай отговори на Тръмп за Гренландия

Китай отговори на Тръмп за Гренландия

Пожар избухна зад кулисите на Златните глобуси 2026 (ВИДЕО)

Пожар избухна зад кулисите на Златните глобуси 2026 (ВИДЕО)

Шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Сливен

Шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Сливен

<p>Студ скова България: Отчетоха -22&deg;C тази сутрин</p>

Студ скова България: Отчетоха -22°C на връх Мусала

<p>Парламентарната рулетка се завърта отново: Кога Радев ще връчи втория мандат</p>

Румен Радев: В близките дни ще бъде връчен вторият мандат

След окървавените протести: Иран - ситуацията е "под пълен контрол"

След окървавените протести: Иран - ситуацията е "под пълен контрол"

<p>Фирмите искат служители, които използват AI оптимално</p>

Фирмите не заменят хората с AI, но искат служители, които знаят как да го използват

<p>Не се пенсионирайте още! Пенсията ви може да скочи с 4% годишно</p>

Колко ще порасне пенсията, ако продължите да работите след пенсиониране

Димитър Рачков се сгоди с половинката си Виктория

Димитър Рачков се сгоди с половинката си Виктория

,

Празник е! Ето кой празнува имен ден

"Битка след битка" и "Хамнет" триумфираха на Златните глобуси

"Битка след битка" и "Хамнет" триумфираха на Златните глобуси

<p>Промяна в курса на еврото</p>

Еврото поскъпна спрямо долара

<p>Камион премина през протест за Иран в Лос Анджелис</p>

Напрежение в Лос Анджелис: Шофьор на камион, преминал през протест за Иран, е задържан

Зимна обстановка парализира Истанбул - училищата са разпуснати, отменени са полети

Зимна обстановка парализира Истанбул - училищата са разпуснати, отменени са полети

