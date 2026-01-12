След смъртта на родителите му в самолетна катастрофа: Максим Наумов се класира за Олимпиадата

М аксим Наумов, 24-годишен фигурист, беше включен в отбора на Съединените щати за Зимните олимпийски игри в Милано през февруари, една година след като родителите му – бившите фигуристи Евгения Шишкова и Вадим Наумов – загинаха в самолетна катастрофа, предаде New York Post.
Двойката - двукратни олимпийци, които спечелиха Световното първенство по двойки през 1994 г. – бяха сред 67-те загинали, когато самолет на American Airlines се сблъска с хеликоптер Black Hawk на американската армия над река Потомак през януари 2025 г.
Figure skater Maxim Naumov made his dream come true when he made the U.S. Olympic team Sunday ... but the accomplishment was bittersweet, as it came one year after losing his parents to a catastrophic plane crash.

Наумов завърши трети на шампионата по фигурно пързаляне на САЩ през уикенда в Сейнт Луис, а в емоционална сцена в четвъртък, 8 януари, той държеше снимка на родителите си и я целуна, докато чакаше да разбере резултата си.
American figure skater qualifies for first Olympics a year after parents died in plane crash
„Успяхме“, каза Наумов, след като разбра, че е попаднал в първия си олимпийски отбор, според Los Angeles Times. „Абсолютно успяхме.“
Руските световни шампиони Вадим Наумов и Евгения Шишкова са сред загиналите във Вашингтон
Родителите на родения в Хартфорд, Кънектикът, фигурист бяха сред 28-те души, свързани с общността на фигурното пързаляне – летящи обратно от шампионат по фигурно пързаляне и тренировъчен лагер в Нашвил – които бяха на борда на полета, когато той трагично се разби.
American figure skater Maxim Naumov just took the lead at the U.S. Figure Skating Championships holding a picture of his parents that he lost almost a year ago in the mid air collision between the AA jet and Army helicopter
Наумов се е върнал у дома с по-ранен полет, след като е участвал в събитието и е завършил четвърти. Един от последните му разговори с родителите му – които са били треньори в Клуба по фигурно пързаляне в Бостън – е бил за Олимпийските игри през 2026 г. и опитите да се класира за отбора, според Associated Press.
През март Наумов направи емоционално изпълнение на благотворително събитие в памет на жертвите от катастрофата, станала близо до международното летище Роналд Рейгън, падайки на колене и плачейки след това.
Skater Maxim Naumov Makes U.S. Olympic Team One Year After Parents' Fatal D.C. Plane Crash
Същия месец Наумов разказа пред предаването „Today“ за сърцераздирателната трагедия, включително как са го помолили да ги вземе от летището и колко „красиви хора“ са били, „толкова невероятно добри“.
„Единственият изход е напред“, каза Наумов по време на своя сегмент. „Няма друг път. Няма други възможности, освен да продължим. Вече нямам силата, страстта, стремежа или отдадеността на един човек. Сега сме трима.“
И сега той ще получи шанс да се състезава в Милано, започвайки следващия месец, заедно с Илия Малинин и Андрю Торгашев, които бяха другите представители на САЩ в мъжкото фигурно пързаляне.
„Всичко е свързано с това да бъдеш устойчив“, каза Наумов преди уикенда, относно завръщането си на националното събитие, според AP. „Това е чувството и манталитетът, за които се държах през целия този сезон. И намирам, че във времена на наистина труден емоционален стрес, ако можете просто да се напънете още малко и почти да си помислите: „Ами ако? Ами ако мога да го направя? Ами ако, въпреки всичко, което ми се случи, мога да изляза и да го направя?“ „И именно там намираш сила и там растеш като личност.“