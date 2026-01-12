България

Мъж нападна и опита да души приятелката си на автобусна спирка в София

Жената е пострадала леко, а мъжът е задържан за 72 часа заради домашно насилие

12 януари 2026, 14:21
Мъж нападна и опита да души приятелката си на автобусна спирка в София
Източник: iStock/Getty Images

С офийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 37-годишен мъж за нападение над жената, с която живее.

На 10 януари 2026 г., около 13:50 часа, на спирка на градския транспорт в ж.к. „Левски В“ в София, обвиняемият И.С. е хванал с ръце за врата М.Б. и е опитал да я души. След това я е ударил с глава в челото, причинявайки й лека телесна повреда. Инцидентът е квалифициран като случай на домашно насилие.

По случая се води разследване за причиняване на телесна повреда. С постановление на прокурор И.С. е задържан за срок до 72 часа.

Източник: СРП    
