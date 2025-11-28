Мир под заплаха: Русия затяга хватката и иска нови територии

П резидентът на Русия Владимир Путин затвърди основните си искания за прекратяване на войната в Украйна, заявявайки, че Русия ще прекрати огъня само ако украинските войски се изтеглят от териториите, претендирани от Москва, съобщава Би Би Си (BBC).

Путин отдавна настоява з

юридическо признаване на украинските територии, които Русия е завзела със сила.

Те включват южния Кримски полуостров, анексиран през 2014 г., и източния регион Донбас, който Москва понастоящем контролира в по-голямата си част.

За Киев, който е изключил възможността да се откаже от частите на Донбас, които все още държи, възнаграждаването на Русия за агресията ѝ е неприемливо. Говорейки след изказването на Путин, президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия „презират“ усилията „истински да се сложи край на войната“.

По време на посещение в Киргизстан

Путин обвини Киев, че иска да се бие „до последния украинец“ — на което, по думите му, Русия „по принцип“ също била готова.

🇷🇺🇺🇦 Putin: They want us to fight to the last Ukrainian. Basically, we are ready for this pic.twitter.com/Jw6WuCWDAY — The world is patriots.🇺🇸🇷🇺 (@bertalanzoli) November 27, 2025

Той повтори тезата си, че Русия държи инициативата на бойното поле и че боевете ще приключат едва когато украинските войски се изтеглят от Донбас, съставен от Луганска и Донецка област. „Ако не се изтеглят, ние ще постигнем това със сила на оръжията“, каза той.

Въпреки това бавните руски придобивки в Източна Украйна имат висока цена в човешки ресурс. Според базирания в САЩ Институт за изучаване на войната, при този темп на Москва биха ѝ били нужни почти още две години, за да завземе останалата част от Донецка област.

Коментарите в четвъртък бяха първият път, когато Путин се изказа за интензивната дипломатическа активност през последната седмица, в рамките на която САЩ и Украйна проведоха интензивни обсъждания върху мирен план, който се твърди, че е изготвен през октомври от американски и руски представители.

Планът, който първоначално силно накланял везните към руските искания, по-късно бил преработен по време на преговорите между украински и американски представители в Женева. Европейски представители също присъствали в града. Смята се обаче, че той не засяга

въпроса за окупираните територии, който, заедно със съгласуването на гаранции за сигурността на Украйна, остава най-голямата точка на разногласие между Москва и Киев.

Путин заяви, че новият проект на плана вече е представен на Русия и че той може да стане „основа“ за бъдещо споразумение за прекратяване на войната. Въпреки това той добави, че е „абсолютно необходимо“ да се обсъдят „някои конкретни точки, които трябва да бъдат формулирани на дипломатически език“.

Попитан дали е възможно Крим и Донбас да бъдат признати като де факто под руски контрол, но не и юридически, Путин каза: „Това е предметът на нашите преговори с американските ни партньори“.

Той потвърди, че американска делегация, включително специалният пратеник Стив Уиткоф, се очаква в Москва в първата половина на следващата седмица. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери, че Уиткоф може да бъде придружен от зетя на президента, Джаред Къшнър.

Зеленски каза в свое видеообращение късно в четвъртък, че украинските и американските делегации ще се срещнат, „за да преведат пунктовете, които договорихме в Женева, във форма, която ни поставя на път към мир и гаранции за сигурност“. Украинският президент не спомена имена, но шефът на канцеларията му Андрий Ермак беше казал, че американският министър на армията Дан Дрискол трябва да посети Киев по-късно през седмицата.

В сряда Тръмп каза, че има „само няколко оставащи точки на разногласие“ между Русия и Украйна, намеквайки, че евентуална среща с президента Зеленски ще бъде възможна, едва след като бъде договорена мирна сделка.

По време на изявлението си пред репортери

Путин отново изрази своето презрение към украинското ръководство, което според него е нелегитимно.

Следователно „няма смисъл“ да се подписват каквито и да било документи с тях, добави той.

Украйна е под военно положение от началото на пълномащабното руско нашествие през февруари 2022 г. и затова не е могла да проведе планираните избори. По-рано тази година украинският парламент гласува единодушно да потвърди легитимността на президента Зеленски, чийто мандат изтече през пролетта.

Путин също така отхвърли предупрежденията на европейски лидери, че Русия би могла да нападне европейския континент през следващите десетилетия. „Това ни звучи направо смешно“, каза той.

Белият дом и Доналд Тръмп изразяват оптимизъм относно последните дипломатически усилия за мирни преговори, но европейците многократно са изказвали скептицизъм дали Путин действително възнамерява да прекрати войната.

В сряда председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обвини Русия, че поддържа мислене от следвоенната епоха и че разглежда европейския континент като „сфера на влияние“, в която суверенни държави могат да бъдат „разделяни“.