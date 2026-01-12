Любопитно

Кайли Дженър заслепи „Златен глобус “ с над 100 карата диаманти
В ъпреки че не премина по червения килим на наградите „Златен глобус 2026“ заедно с гаджето си Тимоти Шаламе, Кайли Дженър, все пак присъства на звездното събитие, облечена в металическа златна рокля на Ashi Studio с блестящи, богато украсени презрамки.

Тя добави още холивудски блясък към визията си с над 100 карата персонализирани диамантени бижута от Lorraine Schwarz, включително внушителни 75-каратови обеци и множество пръстени. Гримьорката ѝ загатна за визията в социалните мрежи с видеоклип, в който пръска парфюм Kylie Cosmetics, с надпис „нов аромат, новата аз“.

Тя сподели и клип в Instagram, подготвен към песента „I Love Rock n' Roll“, в който бавно се разхожда към камерата с прилепналата си визия, допълнена с обувки Christian Louboutin и винтидж клъч Gucci.

От своя страна Шаламе не се поколеба в модния си избор за червения килим; той се появи сам в черен костюм и със сребърно колие Cartier Panthère, съчетано с любимите му ботуши Timberland. 

Последните няколко месеца бяха изключително натоварени за суперзвездната двойка; Дженър подкрепи партньора си във винтидж рокля Versace на наградите Critics' Choice Awards, докато актьорът от „Върховният Марти“ носеше тъмносин костюм на тънки райета от Givenchy. Шаламе обяви любовта си в победната си реч, а двамата демонстрираха и особено провокативни аутфити по време на събитието. Те имаха и два съвпадащи момента на червения килим, за да промотират филма на Джош Сафди, в който Шаламе играе ролята на шампион по пинг-понг.

Първо двойката, която рядко се появява заедно на публични церемонии, сложи край на слуховете за раздяла с еднаквата си визия от Chrome Hearts. След това Дженър подчерта фигурата си в оранжева рокля с пайети на Ludovic de Saint Sernin на Международния филмов фестивал в Палм Спрингс. 

Източник: pagesix.com    
