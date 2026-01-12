Свят

Милиардерът Бил Екман дари $10 000 за служителя на ICE, застрелял Рене Гуд

12 януари 2026, 12:26
М илиардерът Бил Екман остави дарение от 10 000 долара в GoFundMe кампания за служителя на Имиграционните и митнически служби (ICE), който фатално простреля 37-годишната Рене Никол Гуд в автомобила й – и заяви, че е имал намерение по подобен начин да подкрепи фонда на загиналата майка, но очевидно е пропуснал шанса си, предаде New York Post

Дарението на страницата, създадена за Джонатан Рос – който според федерални служители е бил служителят на ICE, който е произвел фатални „отбранителни изстрели“ по протестиращата срещу ICE и майка на три деца, описана като "терорист" – се отличава с едно от най-големите дарения от човек на име Уилям Екман.

След часове онлайн спекулации, 59-годишният Екман се появи и призна, че е дарил парите. „Аз съм голям привърженик на нашия правен принцип, че човек е невинен, докато не се докаже вината му. В тази връзка подкрепих GoFundMe за Джонатан Рос и имах намерение по подобен начин да подкрепя GoFundMe за семейството на Рене Гуд (нейният GoFundMe беше закрит до момента, в който се опитах да предоставя подкрепа)“, написа Екман в X.

GoFundMe кампанията в подкрепа на овдовялата съпруга на Гуд и децата ѝ беше закрита от организатора, след като получи над 1,5 милиона долара дарения.

„Цялата ситуация е трагична. Един служител, който дава всичко от себе си, за да си свърши работата, и протестираща, която вероятно не е имала намерение да убие служителя, но чиито действия за части от секундата са довели до нейната смърт. Нашата страна е по-силна, ако работим заедно за разрешаване на сложните проблеми, които ни разкъсват“, добави Екман.

Гуд беше простреляна и убита, след като се опита да „използва като оръжие“ превозното си средство срещу агенти на ICE по време на операция в Минеаполис, твърдят федералните власти. Разпространени видеа от произшествието показват Рос да стреля през предното стъкло на автомобила и още два изстрела през отворения прозорец от шофьорската страна. В кадрите се чува как агенти от ICE не позволяват на медик да се доближи до Гуд и да провери пулса ѝ, както и да ѝ окаже медицинско съдействие. 

GoFundMe кампанията за Рос, която твърди, че покрива „всички правни услуги, от които се нуждае този служител“, е събрала малко над 270 000 долара дарения и продължава да нараства, след като Екман я популяризира в своя пост в X. Организаторът на GoFundMe кампанията за Рос -който изглежда не познава пряко агента - разкритикува вирусната благотворителна кампания за Гуд като „медийни глупости за терорист“.

„Смятам, че служителят, който беше 1000 процента оправдан в стрелбата, заслужава да има GoFundMe“, написаха те. В актуализация, публикувана в неделя, организаторът заяви, че ще върне всички дарения, ако не получи отговор от семейството на Рос до 9 март.

Кръв в снега и гняв по улиците - Америка след убийството на Рене Гуд
17 снимки
Минеаполис убийство протести
Минеаполис убийство протести
Минеаполис убийство протести
Минеаполис убийство протести

Екман, дългогодишен консерватор и основател на Pershing Square Capital Management, притежава зашеметяващо състояние от 9,3 милиарда долара – което прави 10 000 долара приблизително 0,0001075% от общата му стойност.

Гуд е била награждавана поетеса, китаристка и американска гражданка. Тя е учила творческо писане в Университета Олд Доминиън във Вирджиния и недавно се е преместила в Минеаполис от Канзас Сити.

Градски лидери казаха, че тя е действала като правен наблюдател на дейностите на ICE, докато администрацията на Тръмп я обяви за „вътрешен терорист“. 

Протести обхванаха цялата страна, а кмета на Минеаполис Джейкъб Фрей каза на ICE "да се разкарат" от града.

„Видях видеото. На мен не ми изглеждаше сякаш някой е бил прегазен. Изглеждаше ми като жена, която се уплаши, опита да избяга и те я простреляха“, каза Джими Кимъл, добавяйки, че съдът ще реши случая.

Източник: New York Post    
Бил Екман GoFundMe Агент на ICE Джонатан Рос Рене Никол Гуд Дарение Фатална стрелба Имиграционни служби Противоречие Минеаполис
