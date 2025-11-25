Премиерът Желязков за постигането на мир в Украйна: Границите не могат да бъдат променяни със сила

Д оговореното в Женева между представители на САЩ, европейски партньори и Украйна очертава „реалистична и устойчива рамка“ за постигане на справедлив и дълготраен мир. Това беше акцент в днешната видеоконференция на „Коалицията на желаещите“, водена от френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Кийр Стармър, в която участва и българският министър-председател Росен Желязков, съобщиха от Министерския съвет.

По време на срещата представителите на 36 държави подчертаха значението на параметрите, договорени в Швейцария, които според тях са ключови за бъдещата архитектура на сигурност. Сред участниците бяха държавният секретар на САЩ Марко Рубио, президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган, германският канцлер Фрийдрих Мерц, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Европейците призоваха САЩ да продължат натиска върху Русия

Премиерът Росен Желязков заяви, че „границите не могат да бъдат променяни със сила и дългосрочната сигурност на Украйна трябва да бъде гарантирана“. Той подчерта и необходимостта всяка държава да бъде „равноправно представена на масата на преговорите, когато се обсъжда нейното бъдеще“.

Коалицията потвърди своята ангажираност към политическия процес за постигане на мир и акцентира върху последователното прилагане на договореностите от Женева. Според информацията от Министерския съвет се очаква в скоро време украинският президент Володимир Зеленски да посети Белия дом за среща с американския президент Доналд Тръмп.