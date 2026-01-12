Сиамски близнаци починаха след опит за разделяне след раждането

С иамски близнаци починаха, като смъртта на единия брат е настъпила часове след смъртта на другия, съобщава People.

Маркос и Матеус са родени свързани в тазобедрената става в болница в Бразилия на 6 януари, а двадесет и четири часа по-късно са претърпели колостомия и везикостомия, според прессъобщение на правителството на щата Гояс.

Колостомията, хирургична процедура, която създава отвор за излизане на изпражненията и газовете от тялото, и везикостомията, подобна операция за урина, бяха извършени от детския хирург Захариас Калил и преминаха добре, се казва в съобщението, а новородените останаха в отделението за интензивно лечение на новородени (NICU).

Скоро след това обаче възникнали усложнения, довели до смъртта и на двете момчета.

В изявление в социалните медии Калил каза: „В ранните часове на 8 януари единият от сиамските близнаци претърпя последователни кардиореспираторни арести и почина“.

„Предвид сериозността на ситуацията, извършихме спешна операция за разделяне на братята, в опит да спасим второто бебе. Операцията беше технически успешна, но въпреки всички усилия на медицинския и неонатологичния екип, второто новородено също не оцеля“, продължи той.

Калил добави: „Съчувствам на семейството в този момент на огромна болка и потвърждавам ангажимента си към медицината, основана на етика, отговорност и хуманизация“.

Последваща публикация в Instagram показа как Калил разговаря с медиите за трагедията.

В надписа си лекарят описва смъртта на съединените близнаци като „една от най-предизвикателните ситуации в медицината“.

„Моменти като този сурово ни напомнят, че нашият ангажимент е да се борим до последния момент с умение, отговорност и човечност“, добави той.

Маркос и Матеус са родени от майка Рейлейн Сикейра де Оливейра и баща Майкон Алекс Родригес Араухо, според правителството на щата Гояс.

Сикейра де Оливейра е била в 34-та седмица от бременността си, когато е родила близнаците си, става още ясно от официалното съобщение.

Маркос и Матеус бяха класифицирани като ишиопаг, което според правителството на щата Гояс е „рядко състояние на сближаване, при което бебетата се раждат свързани в тазобедрената става и могат да споделят анатомични структури, изискващи интензивни грижи от раждането“.