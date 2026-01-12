Свят

Еврото дойде през 2002. Германците още обменят марки

През 2025 германците са обменили в Дойче Бундесбанк близо 53 милиона германски марки - почти толкова, колкото и през 2024 година

12 януари 2026, 10:34
Доналд Тръмп: Отбраната на Гренландия са две кучешки шейни

Доналд Тръмп: Отбраната на Гренландия са две кучешки шейни
МВР на Северна Македония: Издирваме извършителя на нападението срещу българското посолство

МВР на Северна Македония: Издирваме извършителя на нападението срещу българското посолство
Нападение над българското посолство в Скопие (СНИМКИ)

Нападение над българското посолство в Скопие (СНИМКИ)
Проф. Кюркчиев: Имуностимуланти без нужда могат да предизвикат автоимунни реакции

Проф. Кюркчиев: Имуностимуланти без нужда могат да предизвикат автоимунни реакции
Кметът на Минеаполис: Не се хващайте на въдицата на Тръмп

Кметът на Минеаполис: Не се хващайте на въдицата на Тръмп
Броят на жертвите при протестите в Иран расте

Броят на жертвите при протестите в Иран расте
Мадуро от килията си в САЩ: Справяме се добре, не тъгувайте

Мадуро от килията си в САЩ: Справяме се добре, не тъгувайте
САЩ призоваха гражданите си във Венецуела

САЩ призоваха гражданите си във Венецуела "да напуснат страната незабавно"

П рез 2002 година в Германия бе въведено еврото. Въпреки това до днес германците държат милиарди германски марки, съобщи Deutsche Welle.

Откъде най-вече "изплува" старата валута?

През 2025 германците са обменили в Дойче Бундесбанк близо 53 милиона германски марки - почти толкова, колкото и през 2024 година. "Много хора откриват парите в домовете на своите възрастни родители или баби и дядовци , които са починали", казва Буркхард Балц от ръководството на Федералната банка. Случва се германски марки да изскачат и от стари куфари, якета или стари монетни колекции.

Германската марка и сантименталната ѝ стойност

Други откриват германски марки при голямото пролетно почистване. Точно това се е случило например на 66-годишната Брунхилде Райман-Лукас от Бад Наухайм. Тя е открила няколко банкноти и монети от старата валута в чекмеджета, кутийки и пликове и ги е предала за обмяна в Дойче Бундесбанк. 

Пенсионерката признава, че решението да обмени марките не е било лесно. "Имам толкова много спомени с германската марка, израснах с нея", казва Райман-Лукас и признава, че и до днес пресмята цените в германски марки. 

Няма срок за предаването. Обмяната е безплатна. 

Десетилетия след въвеждането на еврото в Германия липсват все още 12 милиардса германски марки, казвата от Дойче Бундесбанк. "Една част от тях сигурна е изгубена или унищожена", казва Буркхард Балц 

Който открие стари банкноти или монети германски марки, все още може да ги предаде и да ги обмени в Дойче Бундесбанк. Срок за това няма. Обмяната е безплатна и може да се извърши във всички 31 филиала на банката из цялата страна. За тези, които са забравили: 1 евро отговаря на близо 2 германски марки.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Еврото Германски марки Германия Обмяна на валута Дойче Бундесбанк Стари пари Сентиментална стойност Банкноти Без срок за обмяна Липсващи марки
Последвайте ни

По темата

Мандат без шанс: Радев връчи първата папка - ГЕРБ-СДС я върнаха

Мандат без шанс: Радев връчи първата папка - ГЕРБ-СДС я върнаха

До 12°С: Идва рязко затопляне след поредицата ледени дни

До 12°С: Идва рязко затопляне след поредицата ледени дни

Борисов: ГЕРБ има основание да направи заявка, че иска да продължи да управлява

Борисов: ГЕРБ има основание да направи заявка, че иска да продължи да управлява

Пожар избухна зад кулисите на Златните глобуси 2026 (ВИДЕО)

Пожар избухна зад кулисите на Златните глобуси 2026 (ВИДЕО)

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

pariteni.bg
Шофиране на електромобил през зимата: какво трябва да знаете

Шофиране на електромобил през зимата: какво трябва да знаете

carmarket.bg
Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°
Ексклузивно

Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°

Преди 15 часа
ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари
Ексклузивно

ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари

Преди 12 часа
Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите
Ексклузивно

Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите

Преди 13 часа
Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа
Ексклузивно

Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа

Преди 14 часа

Виц на деня

- Мамо, боли ме коремчето! - Празен стомах така боли! - Теб затова ли те боли главата?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Чеченският лидер Кадиров страда от бъбречна недостатъчност</p>

Чеченският лидер Кадиров страда от бъбречна недостатъчност, Кремъл обсъжда наследници

Свят Преди 10 минути

Кадиров в момента е в собствената си болница в Чечня заедно с членове на семейния му клан

Китай отговори на Тръмп за Гренландия

Китай отговори на Тръмп за Гренландия

Свят Преди 12 минути

Китайското министерство на външните работи защити арктическите си операции

След окървавените протести: Иран - ситуацията е "под пълен контрол"

След окървавените протести: Иран - ситуацията е "под пълен контрол"

Свят Преди 1 час

Протестите "станаха насилствени и кървави, за да дадат извинение" за намесата на Тръмп

<p>Фирмите искат служители, които използват AI оптимално</p>

Фирмите не заменят хората с AI, но искат служители, които знаят как да го използват

Технологии Преди 1 час

Изкуственият интелект засега не е заплаха за работните места, а по-скоро възможност. Хората, които могат да го използват пълноценно, се радват на по-голям интерес от работодателите във все повече сфери, казват експерти

Димитър Рачков се сгоди с половинката си Виктория

Димитър Рачков се сгоди с половинката си Виктория

Любопитно Преди 1 час

Новината съобщи бъдещата младоженка в социалните мрежи

"Битка след битка" и "Хамнет" триумфираха на Златните глобуси

"Битка след битка" и "Хамнет" триумфираха на Златните глобуси

Любопитно Преди 2 часа

Водеща на 83-тата церемония на наградите "Златен глобус" беше комедийната актриса Ники Глейзър

,

Празник е! Ето кой празнува имен ден

Любопитно Преди 2 часа

В 1219 г. свети Сава станал основател на самостойната Сръбска църква

<p>Камион премина през протест за Иран в Лос Анджелис</p>

Напрежение в Лос Анджелис: Шофьор на камион, преминал през протест за Иран, е задържан

Свят Преди 2 часа

Шофьорът, чиято самоличност все още не е установена, е задържан "за допълнително разследване"

Зимна обстановка парализира Истанбул - училищата са разпуснати, отменени са полети

Зимна обстановка парализира Истанбул - училищата са разпуснати, отменени са полети

Свят Преди 2 часа

Служителите с увреждания, пенсионерите, бременните жени и майките с деца под 8 годишна възраст в държавните учреждение и общините ще бъдат в служебен отпуск

Таван се срути в мол в Солун, жена е пострадала

Таван се срути в мол в Солун, жена е пострадала

Свят Преди 2 часа

Жената е транспортирана с линейка до болница

Учениците в Русенско остават вкъщи заради отрицателните температури

Учениците в Русенско остават вкъщи заради отрицателните температури

България Преди 2 часа

Към момента няма данни за проблеми с телекомуникациите и водоподаването в Русенско

Гутериш е "шокиран" от насилието срещу демонстранти в Иран

Гутериш е "шокиран" от насилието срещу демонстранти в Иран

Свят Преди 2 часа

Най-малко 544 души са били убити по време на масовите протести през последните 15 дни

Скиор загина в Пирин

Скиор загина в Пирин

България Преди 3 часа

Мъжът е бил без каска извън пистата

Сняг и мъгла ограничават видимостта: Каква е обстановката по пътищата в страната

Сняг и мъгла ограничават видимостта: Каква е обстановката по пътищата в страната

България Преди 3 часа

Ограничена е видимостта до 50 м в района на Твърдица

Британското правителство разработва нова балистична ракета за Украйна

Британското правителство разработва нова балистична ракета за Украйна

Свят Преди 3 часа

Британското правителство заяви, че в рамките на проекта е обявило конкурс за бързо разработване на балистични ракети земя-земя

Индонезийски вулкан изригна пепел на височина 5,7 км

Индонезийски вулкан изригна пепел на височина 5,7 км

Свят Преди 3 часа

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия и най-високият връх на остров Ява

Всичко от днес

От мрежата

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg
1

Ледено студено начало на седмицата

sinoptik.bg
1

Как студът влияе на кожата

sinoptik.bg

Димитър Рачков предложи брак на половинката си Виктория

Edna.bg

Теодора Духовникова ясно демонстрира колко държи на женското приятелство

Edna.bg

Добруджа си върна футболист, който освободи през лятото

Gong.bg

Манчестър Юнайтед избра новия си мениджър след обрат в последния момент

Gong.bg

Росен Желязков прие и върна мандата на ГЕРБ-СДС за съставяне на кабинет

Nova.bg

Ледено студено начало на седмицата

Nova.bg