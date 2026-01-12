Телевизионният кастинг за ролята на Христо Стоичков е най-гледаното предаване в неделната вечер

В неделната вечер NOVA излъчи премиерния епизод на новия формат „Вече играеш... Стоичков“. Това е реален кастинг, който ще избере актьора за главната роля на Христо Стоичков в предстоящия игрален филм за футболната легенда. Според официалните пийпълметрични данни, иновативното за България предаване е най-гледаното телевизионно съдържание от зрителите в активна възраст (18-59 г.). С аудиторен дял от 29.2% „Вече играеш... Стоичков“ заема лидерска позиция, много пред втората телевизия в класацията.

След първия епизод единадесет кандидати останаха да мерят сили в следващите етапи на кастинга. Те получиха първата си задача от журито в състав: режисьора Мартин Макариев, актрисата Аня Пенчева, журналиста и биограф на обичания футболист Владимир Памуков. Всяка неделя от 20:00 ч. по NOVA към тях ще се присъединява по една популярна личност, която ще им помага в избора на най-подходящия кандидат за ролята. Зрителите ще проследят през какви предизвикателства ще преминат участниците по пътя към реализирането на мечтата да изиграят Христо Стоичков.

Телевизионният формат е първата сериозна стъпка в дългия творчески процес за биографичната лента „Стоичков – Филмът“, чиято премиера предстои през 2027 г. Вярна на своя ангажимент към филмопроизводството в България, NOVA застава като медиен партньор зад проекта.