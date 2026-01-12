Доналд Тръмп: Отбраната на Гренландия са две кучешки шейни

Мадуро от килията си в САЩ: Справяме се добре, не тъгувайте

Кметът на Минеаполис: Не се хващайте на въдицата на Тръмп

П резидентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ трябва да придобият Гренландия - а не да я наемат - твърдейки, че е защото арктическата територия няма отбрана и предупреди, че Русия или Китай ще навлязат, ако Вашингтон не действа. По думите му, това е критично за сигурността на САЩ и НАТО, предаде New York Post.

Във видеото: Тагарев: Не очаквам да има сблъсък между САЩ и Европа заради Гренландия

Докато разговаряше с репортери на борда на Air Force One в неделя вечерта на 11 януари, Тръмп беше попитан за Гренландия и дали САЩ са направили предложение да придобият територията от Дания.

„Не съм го правил. Гренландия трябва да сключи сделката, защото Гренландия не иска Русия или Китай да я превземат“, каза той. „По същество, тяхната отбрана са две кучешки шейни. Знаете ли това? Знаете ли каква е тяхната отбрана? Две кучешки шейни.“

Trump says Greenland’s defense is ‘two dog sleds’ as he pushes for US acquisition of territory https://t.co/ULsgaQacRf pic.twitter.com/OgrdoPQ142 — New York Post (@nypost) January 12, 2026

„Междувременно, имате руски разрушители и подводници, и китайски разрушители и подводници навсякъде“, продължи Тръмп. „Няма да допуснем това да се случи, и ако това засяга НАТО, тогава засяга НАТО. Но, знаете, те имат по-голяма нужда от нас, отколкото ние от тях, ще ви кажа това още сега.“

Президентът също така ясно посочи, че неговата администрация не говори за краткосрочен наем на Гренландия, а само за придобиване на датската територия.

„Ако не го направим ние, Русия или Китай ще го направят, и това няма да се случи, докато аз съм президент“, каза Тръмп.

Забележките последваха подновен отпор от ръководството на Гренландия, което отхвърли призивите на Тръмп и членове на неговата администрация САЩ да поемат контрола над острова. Няколко служители от администрацията на Тръмп повториха позицията на президента, аргументирайки се, че стратегическото местоположение на Гренландия прави контрола на САЩ национална сигурност.

Reporter: When was the last time you made a tangible offer to Greenland yet? Have you made an actual offer to Denmark?



Trump: They don't go there. It's very far away from Greenland. And Greenland basically their defense is two dog sleds. Do you know that? Do you know what their… pic.twitter.com/RUbNHMSQon — Acyn (@Acyn) January 12, 2026

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен и четирима партийни лидери заявиха в петък вечерта на 9 януари, че островът няма интерес да стане част от САЩ или Дания, според Асошиейтед Прес. Гренландия, самоуправляваща се датска територия и дългогодишен съюзник на САЩ, многократно е отхвърляла предложенията на Тръмп, че САЩ трябва да придобият острова.

„Не искаме да бъдем американци, не искаме да бъдем датчани, искаме да бъдем гренландци“, казаха лидерите, добавяйки, че „бъдещето на Гренландия трябва да бъде решено от гренландския народ“.

Изявлението също така критикува реториката на Вашингтон към острова. „Като гренландски партийни лидери, бихме искали още веднъж да подчертаем нашето желание презрението на Съединените щати към нашата страна да приключи“, се казва в него.

Датският премиер Мете Фредериксен предупреди миналата седмица, че коментарите на Тръмп за анексия биха могли да застрашат самото НАТО, заявявайки, че всяка американска военна акция срещу съюзник от НАТО ефективно би сложила край на алианса и на рамката за сигурност, съществувала от Втората световна война насам.

„Ако САЩ решат да атакуват военно друга страна от НАТО, тогава всичко спира“, каза Фредериксен пред датската телевизия TV2.

Нилсен подчерта тази позиция същия ден, пишейки в публикация във Facebook, че Гренландия „не е обект на реторика на суперсили“.