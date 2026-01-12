У краински тийнейджър рани учител и съученик в киевско училище, съобщиха прокурорите, след като заподозреният, който също е ранен, беше задържан.

Служителите ще разследват всяко възможно руско влияние върху 14-годишния извършител. Те заявиха, че в телефона му „е била намерена кореспонденция с неизвестни лица – вероятно представители на руските специални служби“.

😨У Києві - напад у школі. На Оболоні 14-річний учень з ножем напав на вчительку та однокласника

Обох поранених зараз рятують медики, у вчительки - тяжкі травми



Після цього хлопець поранив і себе, його також госпіталізували. Поліція відкрила кримінальне провадження

През почти четири години война Украйна и Русия често се обвиняват взаимно, че се опитват да вербуват непълнолетни онлайн, предаде АФП.

Снимки, споделени от националната полиция, показват заподозрения, седнал пред полицаите, облечен с тениска с надпис „Hitler kaputt“ или „Хитлер е мъртъв“ на немски език.

Тийнейджърът е носил маска и каска по време на нападението. Жертвите му са били хоспитализирани, добавиха от полицията.

В Києві школяр з ножем напав на вчительку та однокласника, потім почав різати себе.

Його вже затримано



Підписуйтеся на ЄвроМайдан. Тільки правда, і нічого крім правдиhttps://t.co/rK4LqG2juv pic.twitter.com/7mhsfh4LFq — 🇺🇦 ЄвроМайдан 🇪🇺 (@EuroMaydan) January 12, 2026

Русия отдавна експлоатира историята на Втората световна война, за да разпространява наративи, които представят украинското ръководство като „неонацистко“. Киев и западните му съюзници отричат тези обвинения като неоснователни.

Следващия месец ще се навършат четири години откакто Русия започна инвазията си в Украйна.