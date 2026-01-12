Свят

Крайпътна бомба уби шестима полицаи в Пакистан

Сред жертвите е и полицейският началник Ишак Ахмад

12 януари 2026, 13:56
Крайпътна бомба уби шестима полицаи в Пакистан
Източник: БТА

К райпътна бомба, насочена срещу полицейски автомобил, днес уби шестима полицаи в Северозападен Пакистан, близо до границата с Афганистан, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес.

Взривът е избухнал в района Танк на провинция Хайбер-Пахтунхва, каза началникът на местната полиция Первез Шах.

Сред жертвите е и полицейският началник Ишак Ахмад, който е извършвал рутинен патрул по време на нападението.

Шах не даде повече подробности, заявявайки, че тече разследване.

Пакистанският министър на вътрешните работи Мохсин Накви осъди атаката и отдаде почит на убитите полицаи. В изявление той изказа съболезнования на семействата на жертвите, като заяви, че те са „пожертвали живота си за мира в страната и тяхната саможертва няма да бъде забравена“.

Досега никоя групировка не е поела отговорност. Подозренията вероятно ще паднат върху движението на пакистанските талибани, което засили атаките си срещу силите за сигурност и гражданите през последните месеци.

Движението на пакистанските талибани е отделно от талибаните, които управляват в Афганистан, но е техен съюзник. Атаките на пакистанските талибани се засилиха след връщането на власт на афганистанските през 2021 г.

Нападения срещу полицията в Пакистан

Исламабад обвини Кабул, че позволява на групировката да използва тяхната територия, за да осъществява нападенията си срещу територията на Пакистан – обвинение, което афганистанското правителство отхвърли.

Отношенията между двете съседни страни остават обтегнати. Напрежението ескалира през октомври, след като Кабул обвини Исламабад, че е извършил атака с дрон срещу афганистанската столица.

При последвалите гранични сблъсъци бяха убити десетки хода, преди на 19 октомври да влезе в сила споразумение за спиране на огъня, договорено с посредничеството на Катар.

Примирието остава в сила, въпреки че последните преговори между двете страни завършиха без напредък.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Крайпътна бомба Убити полицаи Пакистан Афганистан Пакистански талибани Тероризъм Хайбер Пахтунхва Ишак Ахмад Напрежение Пакистан-Афганистан Гранични сблъсъци
