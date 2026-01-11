Свят

МВР на Северна Македония: Издирваме извършителя на нападението срещу българското посолство

Полицията ще работи по установяване на мотивите за вандалския акт

11 януари 2026, 22:44
Н а фейсбук страницата си МВР в Северна Македония съобщи за „повредено стъкло на входната врата на Посолството на Република България” в Скопие. 

Източник: БГНЕС

„Чрез системата за видеонаблюдение служителят по сигурността на посолството е забелязал повреда на стъклото на входната врата на обекта. Според установеното до момента повредата е причинена от лице, което към момента е в неизвестност, което е повредило стъклото на входната врата с удар с ръка. На мястото на инцидента са предприети съответни полицейски мерки, а компетентните служби работят по изясняване на случая и установяване на всички обстоятелства, свързани с инцидента. Вземат се мерки за пълно изясняване на случая”, съобщават от МВР.

Нападение над българското посолство в Скопие (СНИМКИ)

По-рано днес българското Министерство на външните работи определи случилото се като недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

„МВнР изразява дълбоката си загриженост, че подобно дръзко деяние е резултат от системната липса на реакция от компетентните институции на РСМ при предишни посегателства и вандалски прояви срещу обекти, свързани с България и българската общност, казват още от външното ни министерство. Тази институционална пасивност, съчетана с толерирания и дори подклаждан говор на омразата срещу България и българите в нашата съседка, създадоха среда, в която подобни престъпни действия се насърчават и ескалират”, добавиха от Министерството на външните работи, от където настояват „компетентните власти в Република Северна Македония незабавно да предприемат всички необходими действия за установяване на извършителя и за подвеждането му под пълна наказателна отговорност, както и за гарантиране сигурността на българските дипломатически и консулски представителства, техния персонал и имуществото им”.

На официалната си фейсбук страница от посолството на България в Скопие публикуваха снимки и видео от охранителните камери на случилото се.

„Безнаказаният говор на омраза има последствия! Безнаказаните нападения срещу български сдружения имат последствия! Днес беше извършено посегателство срещу посолството на България в Скопие. Липсата на наказания продължава да насърчава извършителите. Насажданата омраза и постоянните лъжи продължават да насърчават извършителите”, написаха от българското посолство в Северна Македония.

Източник: Маринела Величкова/БТА    
Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига
Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп
Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп

Лавина уби двама скиори във Френските Алпи
Лавина уби двама скиори във Френските Алпи

Свлачище затвори пътя Девин – Смолян
Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

