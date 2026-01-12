Пожар с две жертви в Габрово

Д вама души загинаха при пожар в Габрово тази сутрин. Това потвърдиха от Окръжна прокуратура – Габрово.

Огънят е пламнал около 4:40 ч. тази сутрин в къща на ул. „Капитан дядо Никола“ в Габрово.

Експертизи ще докажат какви са причините за инцидента, допълват от прокуратурата.

Загиналите са мъж и жена на по около 60 години. Имотът е собственост на единия загинал, той е живял там на законно основание.

На гости на едната жертва са били мъж и жена, жената е загинала, оцелял е мъжът, който е гостувал. Той е разказал пред пред разследващите за случилото се.

Ще се проверява за умишлени действия, разследване ще покаже какви са причините и дали е имало фактическо убийство, допълниха от прокуратурата.