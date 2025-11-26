Свят

"Абсурден план за мир": Евродепутати спорят за Украйна

Повече от час продължиха дебатите по резолюцията

26 ноември 2025, 16:00
"Абсурден план за мир": Евродепутати спорят за Украйна
Източник: Getty Images

Е вропарламентът разгледа позиция по предложения план и ангажимент на ЕС за постигане на справедлив и траен мир за Украйна. Повече от час продължиха дебатите по резолюцията, а гласуването ще бъде утре следобeд.

„Украйна е суверенна да определи своето бъдеще, трябва да я подкрепим като жертва на агресия“, посочи в изказването си евродепутатът Андрей Новаков (ЕНП).

Според евродепутата Петър Волгин (Европа на суверенните нации) войната в Украйна ще приключи тогава, когато в официален документ, подписан от всички заинтересовани страни, бъде записано, че тази държава няма да се присъединява към НАТО. „Неутралитетът на Украйна е най-стабилната гаранция за мир в Европа.“ посочи той. Волгин определи резолюцията като абсурден план за мир.

Той бе репликиран от Радан Кънев (ЕНП) с въпроса дали е сигурен, че посланието за неутралитет на Украйна, не е несръчен превод от руски и не се превръща в руски чатбот в рамките на този парламент. Волгин отговори, че трябва да се работи за по-бързо сключване на мир, а призивите за даване на повече оръжие на Украйна и повече пари, само продължават войната.

Станислав Стоянов (Европа на суверенните нации) заяви, че дипломатическите усилия на САЩ и Русия носят реална перспектива за мир. Той допълни, че от всички представени предложения, планът на президента Тръмп е най-реалистичен и предлага път напред. „Мирът чрез дипломация е по-зрялата и далновидна доктрина от мира чрез сила. Мирът можеше да бъде възстановен още в Истанбул, но тази възможност бе прахосана. По-добър момент за мир от сегашния няма да има“, каза още той.

В дебатите по предложения план за постигане на справедлив и траен мир за Украйна се включиха Урсула фон дер Лайен и еврокомисарят по икономиката и производителността Валдис Домбровскис.

Източник: БТА, Елена Павлова    
Европарламент Война в Украйна Мирен план Дебати Неутралитет на Украйна Членство в НАТО Дипломация Евродепутати Подкрепа за Украйна Руска агресия
Последвайте ни

По темата

Обвиниха украинец за умишлено убийство в

Обвиниха украинец за умишлено убийство в "Студентски град"

Единственото желание на Елтън Джон след „опустошителната“ загуба на зрението

Единственото желание на Елтън Джон след „опустошителната“ загуба на зрението

От 1 декември: Депутатите остават без паркоместа на площад

От 1 декември: Депутатите остават без паркоместа на площад "Св. Александър Невски"

Грейс Кели и принц Рение – историята на една любов, започнала с писмо на свещеник

Грейс Кели и принц Рение – историята на една любов, започнала с писмо на свещеник

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 10 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 9 часа
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 10 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 10 часа

Виц на деня

Едно време с какви хубави имена кръщаваха децата! Сега го повикаш в парка по име, и пет кучета дойдат при теб!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Откриха нов начин за отслабване

Откриха нов начин за отслабване

Любопитно Преди 3 минути

Ензимът HSL стартира разграждането на мазнините, когато организмът се нуждае от енергия – например при гладуване или стрес

Доналд Тръмп

„Грозна“, „враг на народа“ и „драскачка“ – Тръмп отново нападна репортерка

Свят Преди 5 минути

Принц Уилям и принцеса Кейт се готвят за голямо пътуване до Америка

Принц Уилям и принцеса Кейт се готвят за голямо пътуване до Америка

Любопитно Преди 36 минути

Ще бъдат ли включени принц Хари и Меган Маркъл?

Какво се обърка в последната битка на Ръждавичка от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какво се обърка в последната битка на Ръждавичка от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 46 минути

„Никога не катерете стена с ръкавици“ - съветва категорично бившата спортна акробатка

Европейският парламент прие Бюджет 2026

Европейският парламент прие Бюджет 2026

Свят Преди 51 минути

Парламентът успешно договори допълнителни 372,7 млн. евро за ключови приоритетни програми спрямо предложението на ЕК

Какво ще стане с коргитата на кралицата? Неподозирана заплаха в новия им дом

Какво ще стане с коргитата на кралицата? Неподозирана заплаха в новия им дом

Любопитно Преди 1 час

Известно е, че имението Сандрингам в миналото е било свързвано със сезонни кучешки заболявания (SCI) – рядко, но опасно състояние, което може да бъде фатално

Франция разби шпионска мрежа с руско участие

Франция разби шпионска мрежа с руско участие

Свят Преди 1 час

Организацията често поставя плакати за кампаниите си на публични места

Израелски сили обсадиха Тубас с хеликоптер, правят арести

Израелски сили обсадиха Тубас с хеликоптер, правят арести

Свят Преди 1 час

Израелската армия съобщи, че е започнала съвместна операция с полицията и разузнаването

Водачът, врязал се във фенове на "Ливърпул", се призна за виновен по 31 обвинения

Водачът, врязал се във фенове на "Ливърпул", се призна за виновен по 31 обвинения

Свят Преди 1 час

През септември той пледира невинен

ЕС разследва Shein за продажбата на секс кукли и оръжия

ЕС разследва Shein за продажбата на секс кукли и оръжия

Свят Преди 1 час

Shein е глобален онлайн търговец на дрехи за бърза мода, със седалище в Сингапур, основан през 2008 г.

<p>Мицкоски отрича побоя над Владимир Перев, нарича го инсценировка</p>

Мицкоски отрича побоя над журналиста Владимир Перев, нарича го инсценировка

Свят Преди 1 час

Нападението е регистрирано в полицията

Подновиха заседанието на НС и веднага след това го закриха

Подновиха заседанието на НС и веднага след това го закриха

България Преди 1 час

Следващото заседание е в четвъртък от 9:00 часа.

Снимката е илюстративна

Стрес на работа? Цифровото наблюдение съсипва психиката на служителите

Любопитно Преди 1 час

Какво е въздействието на дигиталното наблюдение, често наричано „bossware“, върху здравето, безопасността и трудовите права

<p>Журналист получи присъда за &quot;заплаха&quot; срещу Ердоган</p>

Журналист в Турция получи над 4 години затвор за "заплаха" срещу Ердоган

Свят Преди 1 час

Алтайлъ беше арестуван на 21 юни и остава зад решетките

Задържаха мъж, счупил ребрата на 84-годишния си дядо

Задържаха мъж, счупил ребрата на 84-годишния си дядо

България Преди 1 час

Мъжът е задържан за срок до 72 часа

КЕВР отчете компенсации за ток във фактурите за октомври

КЕВР отчете компенсации за ток във фактурите за октомври

България Преди 2 часа

Компенсациите са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

Можем ли да кастрираме по-възрастно куче?

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

Радина Кърджилова и Пламен Димов – любовта им се завърна по-тиха и по-силна (СНИМКИ)

Edna.bg

Коя рана боли най-много след Арената в Дуранкулак? Говори Симона Ръждавичка от “Игри на волята”! (ВИДЕО)

Edna.bg

Хари Кейн с готова рецепта за победа срещу Арсенал

Gong.bg

Жестока атака по Гуардиола: опозори Шампионската лига

Gong.bg

Официално: Парламентът освобождава зоната за паркиране пред „Св. Александър Невски“

Nova.bg

На второ четене: Ресорната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.

Nova.bg