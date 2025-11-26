"Абсурден план за мир": Евродепутати спорят за Украйна

Е вропарламентът разгледа позиция по предложения план и ангажимент на ЕС за постигане на справедлив и траен мир за Украйна. Повече от час продължиха дебатите по резолюцията, а гласуването ще бъде утре следобeд.

„Украйна е суверенна да определи своето бъдеще, трябва да я подкрепим като жертва на агресия“, посочи в изказването си евродепутатът Андрей Новаков (ЕНП).

Според евродепутата Петър Волгин (Европа на суверенните нации) войната в Украйна ще приключи тогава, когато в официален документ, подписан от всички заинтересовани страни, бъде записано, че тази държава няма да се присъединява към НАТО. „Неутралитетът на Украйна е най-стабилната гаранция за мир в Европа.“ посочи той. Волгин определи резолюцията като абсурден план за мир.

🇪🇺🇺🇦 Zelensky: I spoke with the President of the European Commission Ursula von der Leyen.



We see eye to eye: as long as Russia continues to rebuff all peace efforts, sanctions against it must be tightened, and defense and financial assistance for Ukraine must continue.



We… pic.twitter.com/9d2lpqLO4I — Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) November 26, 2025

Той бе репликиран от Радан Кънев (ЕНП) с въпроса дали е сигурен, че посланието за неутралитет на Украйна, не е несръчен превод от руски и не се превръща в руски чатбот в рамките на този парламент. Волгин отговори, че трябва да се работи за по-бързо сключване на мир, а призивите за даване на повече оръжие на Украйна и повече пари, само продължават войната.

Станислав Стоянов (Европа на суверенните нации) заяви, че дипломатическите усилия на САЩ и Русия носят реална перспектива за мир. Той допълни, че от всички представени предложения, планът на президента Тръмп е най-реалистичен и предлага път напред. „Мирът чрез дипломация е по-зрялата и далновидна доктрина от мира чрез сила. Мирът можеше да бъде възстановен още в Истанбул, но тази възможност бе прахосана. По-добър момент за мир от сегашния няма да има“, каза още той.

В дебатите по предложения план за постигане на справедлив и траен мир за Украйна се включиха Урсула фон дер Лайен и еврокомисарят по икономиката и производителността Валдис Домбровскис.