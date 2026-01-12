Финландската полиция освободи кораб, разследван за саботаж във Финския залив

Ф инландската полиция съобщи, че е отменила задържането на кораб, заподозрян в саботаж във връзка с повреден подводен телекомуникационен кабел между Хелзинки и Естония във Финландския залив, но разследването продължава, предаде Ройтерс.

Регионът на Балтийско море е в повишена тревогат след поредица от прекъсвания на електропроводи, телекомуникационни връзки и газопроводи от началото на руската инвазия в Украйна през 2022 година. В отговор НАТО засили там военното си присъствие с фрегати, самолети и морски дронове.

Yesterday 🇫🇮Finnish Special Forces boarded and seized a cargo ship, MV Fitburg, on suspicion of sabotaging an undersea telecoms cable running from Helsinki to Estonia across the Gulf of Finland.



The ship recently departed from 🇷🇺St Petersburg and dragged its anchor across the… pic.twitter.com/0wdoeIldGR — Navy Lookout (@NavyLookout) January 1, 2026

На 31 декември финландските власти задържаха товарния кораб "Фитбург", докато плаваше от Русия към Израел, и арестуваха един член на екипажа му като част от разследването. По данни на полицията плавателният съд ще напусне териториалните води на Финландия още днес.

"Финландската и естонската полиция приключиха работата си на борда, поради което заповедта за задържане може да бъде отменена", заяви Ристо Лохи, ръководителят на разследването в Националното бюро за разследвания на Финландия. Той уточни, че остава в сила забрана за напускане на страната за част от екипажа на кораба.