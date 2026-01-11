Нападение над българското посолство в Скопие (СНИМКИ)

Н а 11 януари т.г., неизвестно лице е извършило нападение над българското посолство в Скопие. Неизвестен е повредил входната врата.

Министерството на външните работи на Република България остро осъжда този акт срещу сградата на българското задгранично представителство в Скопие – символ на държавността и официалното присъствие на Република България в Република Северна Македония. Това е недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

Източник: БГНЕС

Министерството на външните работи изразява дълбоката си загриженост, че подобно дръзко деяние е резултат от системната липса на реакция от компетентните институции на Република Северна Македония при предишни посегателства и вандалски прояви срещу обекти, свързани с България и българската общност.

Тази институционална пасивност, съчетана с толерирания и дори подклаждан говор на омразата срещу България и българите в нашата съседка, създадоха среда, в която подобни престъпни действия се насърчават и ескалират. Настояваме компетентните власти в Република Северна Македония незабавно да предприемат всички необходими действия за установяване на извършителя и за подвеждането му под пълна наказателна отговорност, както и за гарантиране сигурността на българските дипломатически и консулски представителства, техния персонал и имуществото им.

Източник: БГНЕС

България очаква от институциите в Република Северна Македония ясно и недвусмислено да се разграничат от проявите на омраза, да противодействат ефективно на подобни престъпления, да работят целенасочено за създаването на коренно различен обществен наратив за отношенията с България и да изпълняват безусловно международните си задължения.

Министерството на външните работи ще продължи внимателно да следи развитието на случая и си запазва правото да предприеме допълнителни действия в защита на българските интереси.

Инцидентът става в деня, когато в Скопие бе отбелязана 98-годишнина от героичния подвиг на македонската българка Мара Бунева, която през 1928 г. убива сръбския палач Велимир Прелич на Каменния мост в града. Прелич използва средновековни методи за изтезание на македонските българи, включително е стягал с менгеме главите им, докато не изпаднат в безсъзнание. Множество граждани положиха днес цвете пред плочата, където тя се самоубива, след като е простреляла Прелич.

През последните години българите в РС Македония са подложени на различни издевателства. Последният случай е от преди месец, когато беше нападнат журналистът с българско самосъзнание Владо Перев.