Русия превзе Новобойковское в Запорожка област

Р уското министерство на отбраната съобщи днес, че силите му са превзели село Новобойковское в югоизточната Запорожка област в Украйна, предаде Ройтерс.
[New 🇺🇦 loss detected]— LostWar Bot (@LostWarBot) January 12, 2026
11/22/25
Destroyed HMMWV M1152 of the Ukrainian Armed Forces near the village of Stepnogorsk, Zaporizhzhia Oblast. (`47.60343, 35.3776`) ( pic.twitter.com/ieELhX77GY
„В резултат на решителните действия на частите на войскова групировка „Днепър“ е освободено населеното място Новобойковское в Запорожка област“, се казва в съобщение на министерството.
1:25-1:30 - Russian drone intercepted by a Ukraininan drone with a fishing rod attached to it of the 46th Airmobile Brigade in Novopavlivka— Red Hibana (@RedHibana) January 12, 2026
rough location - 48.143609, 36.792969
source: https://t.co/e3XwbkP1Tp @GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/RwLOh4nOEY
Министерството на отбраната съобщи още, че руските средства за противовъздушна отбрана са свалили през последното денонощие пет управляеми авиобомби и 52 дрона от самолетен тип на украинските военновъздушни сили.