Свят

Русия превзе Новобойковское в Запорожка област

Руските средства за ПВО са свалили през последното денонощие пет управляеми авиобомби и 52 дрона

12 януари 2026, 14:15
Русия превзе Новобойковское в Запорожка област
Източник: БТА

Р уското министерство на отбраната съобщи днес, че силите му са превзели село Новобойковское в югоизточната Запорожка област в  Украйна, предаде Ройтерс.

„В резултат на решителните действия на частите на войскова групировка „Днепър“ е освободено населеното място Новобойковское в Запорожка област“, се казва в съобщение на министерството.

Министерството на отбраната съобщи още, че руските средства за противовъздушна отбрана са свалили през последното денонощие пет управляеми авиобомби и 52 дрона от самолетен тип на украинските военновъздушни сили.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Руско министерство на отбраната Новобойковское Запорожка област Украйна Русия Бойни действия Войскова групировка Днепър Противовъздушна отбрана Дронове Управляеми авиобомби
Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°
Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°

Преди 18 часа
ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари
ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари

Преди 15 часа
Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите
Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите

Преди 16 часа
Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа
Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа

Преди 17 часа

