Наводнения, боклуци, плъхове: Опасен съсед с психично заболяване тормози десетки семейства в кв. "Дружба"

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П овече от 10 години психично болен мъж тормози съседите си в столичния квартал „Дружба“. Той ги наводнява и събира боклуци от кофите, а плъховете и хлебарките, които се развъждат в тях, плъзват из целия вход с над 50 апартамента заради изкъртените врати на жилището му, включително и входната. С прокурорско решение вече няколко пъти мъжът е прибиран за лечение в психиатрично заведение, но след изписването му всичко започва отначало, предава NOVA.

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„Проблемите започнаха след 2012 г., когато почина майка му. Той я малтретираше, изхвърляше я от леглото, викали сме съседи да я спасяват. Тогава подадохме сигнал в прокуратурата и той беше настанен в лечебно заведение“, разказа една от живеещите в блока.

Според съседите през годините неколкократно са подавани сигнали до прокуратурата с искане за принудително лечение на мъжа.

„От 2019 г. три-четири пъти сме подавали молби до прокуратурата, защото според закона той е дееспособен гражданин, а всъщност е болен от параноидна шизофрения“, твърди жената.

Тя живее в апартамента под този на въпросния мъж и споделя, че жилището ѝ вече два пъти е било наводнявано:

„Когато се прибера вкъщи, първо поглеждам таваните дали няма мокри петна.“

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По думите ѝ водопроводчик е отказал да извърши ремонт на спукана тръба заради условията в жилището на мъжа:

„Той влезе и като видя мизерията, се отказа. Отвори шкафчето, а отдолу вече имаше червеи. Жилището му е пълно почти до тавана с всякакви отпадъци, включително биологични. Смятаме, че вече съществува реална биологична опасност от зараза.“

Живеещите във входа твърдят, че опасността не се изчерпва само с лошата хигиена.

„Рискът не е само от зарази. Има много плъхове и различни инфекции могат да възникнат. Не просто сме виждали плъхове - виждаме ги с години. Слагахме клетки с отрова по всички етажи и постоянно ги подменяхме“, казва друг съсед.

Според него съществува и сериозен риск от пожар и токов удар:

„Той е махнал всички контакти, жиците стърчат навсякъде, изтръгва и кабелите под тавана. Освен това, агресира - вади хладни оръжия, размахва пръчки.“

Съседите разказват още, че входната врата на апартамента е премахната, което допълнително разпространява миризмите и вредителите във входа.

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„Всичката тази мръсотия се вижда непрекъснато. Аз мия с белина непрекъснато, но въпреки това миризмата си остава“, споделя друга жена, живееща в блока.

По думите на хората шумът също е постоянен. Мъжът има баща и полубрат, но към момента никой не е предприел процедура по поставянето му под запрещение, затова живеещите във входа са подали нова молба до прокуратурата с искане за принудително лечение.