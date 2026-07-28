„Къде да бъде убита Мелания“: Разследват иранско видео с пряка заплаха за семейство Тръмп

„Сикрет сървис“ разследва видео, свързано с Иран, насочено срещу Мелания Тръмп - агенцията потвърди, че е запозната с материала и проверява всичко, което може да представлява заплаха за охраняваните лица, без да заявява, че е установена конкретна опасност.

Случаят идва на фона на рязко изостряне на напрежението между САЩ и Иран - ирански държавно свързани канали и представители са отправяли враждебни послания срещу Доналд Тръмп и семейството му след началото на конфликта.

Темата засилва опасенията за сигурността на американското първо семейство - Тръмп твърди, че е бил обект на ирански заплахи, а потенциални рискове вече влияят върху решения, свързани с неговата защита и пътувания.

Агенция „Тасним“, която е близка до Иранската революционна гвардия, посочва луксозни магазини и стилисти, свързани с Мелания, предлага начини за възползване от нейните придвижвания и завършва с директна предупредителна заплаха към 20-годишния ѝ син Барон.

Иранска медия публикува заплашително видео, озаглавено „Къде да бъде убита Мелания?!“, което твърди, че идентифицира начини за извършване на атентат срещу първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

Видеото бе разпространено от информационна агенция „Тасним“, близка до Корпуса на ислямската революционна гвардия на Иран, след поредица от публикации на президента Доналд Тръмп, съдържащи изображения, генерирани от изкуствен интелект (AI), осмиващи Иран.

Клипът започва с изображение на профила на Мелания Тръмп, нарисуван с кръв, под думите „Къде да бъде убита Мелания?!“, и призовава тези, които описва като „световни борци за свобода“, да я вземат на прицел. Видеото завършва със предупреждение, отправено към 20-годишния син на президента: „Барон Тръмп, чакай ни!“.

Английските субтитри твърдят, че представената информация е събрана от „анонимни мрежи за сигурност и спътникови изображения“, въпреки че показваните детайли изглеждат обществено достъпни.

Видеото включва кодовите названия на "Сикрет Сървис", използвани за Тръмп и съпругата му, както и изображения на президентски кортежи и места в Ню Йорк, свързани с първата дама.

Посочват се луксозни магазини в Манхатън, където е известно, че Мелания пазарува, включително „Bergdorf Goodman“ и „Saks Fifth Avenue“, като се заявява, че нейният интерес към модата се е превърнал в най-голямата ѝ слабост.

Дикторът описва предполагаеми знаци, които биха могли да показват предстоящо посещение на първата дама, включително премахването на обществени кошчета за боклук и заваряването на капаците на шахтите по нейния маршрут.

Видеото, голяма част от което изглежда генерирано с помощта на изкуствен интелект, след това очертава възможни методи за атака срещу Мелания. В него се предлага заразяване на дрехи в луксозните магазини с бойния нервнопаралитичен агент VX и предлагане на големи суми пари на трима стилисти, посочени по име.

Текстът посочва и местоположението на близка болница и твърди, че познаването или работата с болничния персонал би могло да осигури информация за присъствието на Мелания.

Според информацията е потърсено мнението на Белия дом и на офиса на първата дама.

Видеото бе публикувано малко след като в Техеран се появиха заплашителни билбордове, насочени срещу членове на семейство Тръмп. На един от тях бяха изобразени Мелания, Барон и дъщерята на Тръмп – Иванка, с цифрово затворени очи и думата „УБИТ“ върху тях.

„Хей, терористе! Приготви се да умреш“, гласеше надписът на билборда.

Друга инсталация със слогана „кръв за кръв“ призоваваше за смъртта на Тръмп, съпругата му и децата му.

Мелания, Барон и други членове на семейство Тръмп се ползват с постоянна охрана от "Сикрет Сървис". Агенцията охранява и резиденциите на Тръмп, включително Белия дом, „Тръмп Тауър“ в Ню Йорк, неговите голф имоти и имението „Мар-а-Лаго“ във Флорида.

Американските медии съобщават, че Мелания е имала малко публични появи този месец и не е присъствала на вечерята на кореспондентите в Белия дом през уикенда. Източник, близък до нея, отдаде отсъствието на застъпване в графика.

Тръмп отдавна е обект на ирански заплахи и публично е заявявал, че Техеран го смята за основна мишена за ликвидиране. Наскоро той заяви пред „New York Post“, че е „оставил инструкции“ относно отговора на САЩ, ако Иран успее да го убие.

Отделно иранската агенция „Мехр“ публикува видео, генерирано с изкуствен интелект, осмиващо американските военни. То показваше американски войник в стил „Лего“, който пълзи от разбиващ се хеликоптер в екстремна горещина, докато ирански войник пие чай наблизо.

„Твърде горещо е за теб, мекошав“, гласеше надписът. „Връщай се при климатика си.“

Iran releases video on ‘how to kill Melania Trump’ https://t.co/sVHq70SN5o — The Times and Sunday Times (@thetimes) July 28, 2026

„Сикрет сървис“ на САЩ съобщи пред Newsweek , че е запознат с видео, свързано с Иран, което е насочено срещу първата дама Мелания Тръмп, и посочи, че заплахите към хората под неговата закрила се разглеждат от агенцията.

„Сикрет сървис“, заяви пред Newsweek в понеделник Нейт Херинг, водещ специалист по връзки с обществеността в отдела за комуникации и медийни отношения на американската служба.

„От съображения за оперативна сигурност не обсъждаме въпроси, свързани със защитната разузнавателна дейност“, добави Херинг.

Изявлението беше направено след появата на информации за видео, разпространявано чрез ирански държавно свързан медиен канал, което е насочено срещу първата дама. Материалът е поредният пример за реторика срещу президента Доналд Тръмп и неговото семейство на фона на засиленото напрежение между Вашингтон и Техеран.

Newsweek също се е свързал с Белия дом и с офиса на първата дама за коментар. Изданието не възпроизвежда видеото и не описва съдържанието му.

Изявлението на „Сикрет сървис“ не показва, че агенцията е установила конкретна заплаха. То обаче потвърждава, че службата е наясно с материала и проверява съдържание, което възприема като потенциална заплаха за охраняваните лица.

Като първа дама Мелания Тръмп получава постоянна защита от „Сикрет сървис“, както и синът ѝ Барън Тръмп.

Тръмп е бил информиран за предполагаеми заплахи за убийството му от Иран

Защо това е важно

Появата на видео, насочено срещу първата дама, представлява забележително разширяване на публичната реторика, която през последните месеци до голяма степен е била съсредоточена върху самия президент Тръмп.

Ирански представители и свързани с държавата структури многократно са отправяли враждебни изявления срещу президента след началото на конфликта, докато Тръмп публично е говорил за продължаващи заплахи срещу него от страна на Техеран.

Решението на „Сикрет сървис“ публично да потвърди, че е запознат с видеото, вероятно ще привлече допълнително внимание към случая, докато законодатели и представители на администрацията обсъждат ситуацията.

Общественото значение на видеото е по-малко в самото съдържание и повече във факта, че според съобщенията то е било разпространено чрез свързан с иранската държава канал и е предизвикало реакция от федералната агенция, натоварена със защитата на първото семейство.

Иран отправи смъртни заплахи срещу Тръмп

Тръмп многократно е говорил за заплахи срещу себе си

По-рано този месец Тръмп заяви, че е оставил инструкции за мащабен американски отговор, ако Иран някога успее да го убие.

„Оставил съм инструкции, ако нещо се случи, просто буквално да ги бомбардират на нива, каквито никога не са виждали“, каза той пред New York Post.

Коментарите дойдоха след многократни изявления на Тръмп, че е мишена на Иран. В изказване след среща на върха на НАТО в Турция той каза, че е „във всеки един от техните списъци“ и твърди, че Техеран иска „да премахне американския лидер - мен“.

Опасенията за сигурността, свързани с предполагаеми ирански заплахи, също повлияха на президентските пътувания.

New York Times съобщи, че Тръмп е сменил по-новия самолет Air Force One, дарен от Катар самолет, използван за президентски полети, с по-стария президентски самолет при завръщането си от срещата на върха заради опасения, свързани с ирански заплахи.

Ирански заговор за убийството на Тръмп

Какво следва

Членове на Конгреса, особено републиканците, които заемат твърда позиция спрямо Иран, вероятно също ще коментират случая, докато продължават да излизат нови подробности.