Свят

Резиденцията на съпругата на Володимир Зеленски - Олена: Как изглежда домът ѝ

Как изглежда животът на първата дама на Украйна далеч от политиката

2 юни 2026, 10:26
Резиденцията на съпругата на Володимир Зеленски - Олена: Как изглежда домът ѝ
Източник: Getty Images

Р езиденцията на Олена Зеленска, съпруга на украинския президент Володимир Зеленски, е пример за съчетание между украинските културни традиции и съвременния лукс. Разположен в Киев, домът отразява богатото архитектурно наследство на страната и впечатлява с комбинация от история, изкуство и майсторска изработка.

Като една от най-разпознаваемите личности в украинското общество, Олена Зеленска демонстрира чрез своя дом вкус и стил, които отразяват богатата културна идентичност на Украйна.

Резиденцията се намира в един от най-престижните квартали на Киев и е желан адрес, който въплъщава изтънчения вкус и еклектичния стил на президентското семейство. Елегантното имение, с внимателно подбран интериор и зелени градини, предлага поглед към спокойния и уединен живот на семейството на фона на политическото напрежение и общественото внимание.

Източник: БТА
  • Деликатно съчетание на елегантност и изкуство

Интериорът на резиденцията съчетава хармонично украинско народно изкуство и модерни мебели, отразявайки интереса на президента към културата и изкуството. Сред най-забележителните елементи са обновените интериорни пространства, в които се преплитат древни артефакти, антикварни мебели и внимателно подбрани произведения на изкуството.

Главната спалня разполага с внушително легло, украсено с изискани тъкани и луксозно обзавеждане, а коридорите са декорирани с впечатляващи образци на украинското народно творчество.

От естетическа гледна точка резиденцията е отражение на изтънчения вкус и стремежа към красота на Олена Зеленска.

„Вярвам, че изкуството и културата са съществени елементи на всяко общество“, казва Олена Зеленска в интервю. „Като украинка съм изключително горда с нашето богато културно наследство и се стремя да го популяризирам по всякакъв възможен начин.“

Източник: БГНЕС
  • Акценти в дизайна
  1. Резиденцията съчетава традиционна украинска дървена архитектура със съвременни стъклени елементи, създавайки впечатляващ контраст между старото и новото.
  2. Интериорният дизайн включва разнообразни форми на украинско народно изкуство, сред които сложни дърворезби, ръчно рисувана керамика и тъкани гоблени.
  3. Градините представляват спокойно убежище, проектирано като място за отдих далеч от динамиката на градския живот.
  4. Домът е оборудван със съвременни технологии, включително системи за интелигентно управление и високоскоростен интернет.

[img original left]50489335[/img] 

  • Поглед към семейния живот на президента

Докато общественото внимание често е насочено към политическата дейност на президента, резиденцията на Олена Зеленска предлага по-личен поглед към живота на семейството.

Домът е създаден с мисъл за комфорт и елегантност.

„Семейството е най-важното нещо за мен“, казва Олена Зеленска. „Като майка и съпруга се стремя да създам топла и гостоприемна среда, в която близките ми да се чувстват у дома.“

Двете деца на семейството, Олександра и Кирило, са израснали в тази резиденция, заобиколени от красотата и артистичността на украинската култура. Техните стаи отразяват любовта на Олена Зеленска към модерния дизайн, с елегантни мебели и цветни произведения на изкуството по стените.

Източник: БТА
  • Подкрепа за украинските творци

Като активен поддръжник на украинското изкуство и култура, Олена Зеленска е инициирала редица проекти в подкрепа на млади художници и занаятчии.

Нейната резиденция служи и като пространство за популяризиране и представяне на украинското изкуство, предоставяйки възможност за по-добро опознаване на богатата културна сцена на страната.

„Вярвам, че изкуството има силата да обединява и вдъхновява хората“, казва тя. „Отдадена съм на подкрепата на талантливите украински творци и на съхраняването на нашето културно наследство.“

Резиденцията на Олена Зеленска предлага рядък поглед към личния живот на първото семейство на Украйна. Тя е символ на богатата история и култура на страната и представлява впечатляващ пример за съчетание между традиция и съвременност.

Докато Олена Зеленска продължава да насърчава развитието на украинското изкуство и култура, нейният дом остава ярък пример за устойчивия дух и културното богатство на Украйна.

Източник: БТА
  • Коя е Олена Зеленска?

Олена Зеленска е съпруга на президента на Украйна Володимир Зеленски и настояща първа дама на страната. Преди да заеме тази роля, тя е работила като сценарист в студио „Квартал 95“. От началото на мандата на съпруга си през 2019 г. тя се фокусира върху обществени инициативи, включително реформиране на системата за училищно хранене, популяризиране на украинския език в чужбина и подкрепа на проекти за психично здраве. По време на военния конфликт в Украйна тя активно използва международната си платформа, за да привлича внимание към хуманитарната ситуация в страната и да застъпва каузи, свързани с правата на жените и децата, засегнати от войната. През 2022 г. тя става първата съпруга на чуждестранен лидер, направила обръщение пред Конгреса на САЩ.

Източник: Oxi50    
Олена Зеленска Украйна интериорен дизайн украинска култура културно наследство Володимир Зеленски резиденция съвременно изкуство традиционна архитектура първо семейство
Последвайте ни

По темата

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Мистерията „диабет тип 5“: Новата болест, която засяга милиони, но СЗО все още не признава

Мистерията „диабет тип 5“: Новата болест, която засяга милиони, но СЗО все още не признава

Българско семейство разкри международна схема за крадени автомобили в България

Българско семейство разкри международна схема за крадени автомобили в България

Резиденцията на съпругата на Володимир Зеленски - Олена: Как изглежда домът ѝ

Резиденцията на съпругата на Володимир Зеленски - Олена: Как изглежда домът ѝ

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
Тръмп иска да ограничи Мексико и да изолира Канада от производството на автомобили

Тръмп иска да ограничи Мексико и да изолира Канада от производството на автомобили

carmarket.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 4 часа
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 4 часа
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 3 часа
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Полицейски неволи и лов на съкровища във втората седмица на „Великият понеделник“

Полицейски неволи и лов на съкровища във втората седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 10 минути

Зрителите, които участват в гласуването, могат да спечелят награди

Откраднаха най-скъпия банан в света от музей във Франция

Откраднаха най-скъпия банан в света от музей във Франция

Любопитно Преди 18 минути

Неизвестни задигнаха емблематичния банан с тиксо на Маурицио Кателан от музея „Помпиду-Мец“. Въпреки че инсталацията се оценява на милиони, от галерията бързо я възстановиха, купувайки нов плод. Това е пореден инцидент с арт шедьовъра

Шофьорът, убил полицай на Северната тангента, получи 4 години затвор

Шофьорът, убил полицай на Северната тангента, получи 4 години затвор

България Преди 24 минути

Трагичният инцидент стана по време на полицейска операция в София през декември 2025 г.

Снимката е илюстративна

Мъж нахлу в дома на бившата си съпруга в Разградско, рани детето си и баба му

България Преди 27 минути

32-годишният нападател от село Желязковец е задържан от полицията след брутална проява на домашно насилие. Осемгодишно момче и възрастна жена са в болница с контузии

Инцидент в ТЕЦ „Бобов дол“: Работник падна от покрив

Инцидент в ТЕЦ „Бобов дол“: Работник падна от покрив

България Преди 35 минути

42-годишният мъж е със счупени ребра и е транспортиран за лечение в столична болница

Ще поевтинеят ли храните? Защо производителите са скептични и за какво предупреждават

Ще поевтинеят ли храните? Защо производителите са скептични и за какво предупреждават

България Преди 40 минути

Според бранша натискът може да се отрази на качеството и да затрудни българските фермери

,

Кървава драма в САЩ: Мъж застреля шестима души след семеен скандал

Свят Преди 45 минути

Кървавата драма се е разиграла на няколко различни места в американския град. Според първоначалната версия на разследващите, в основата на масовата стрелба стои тежък домашен скандал

<p>Тайният трик на Кремъл: Руският &bdquo;сенчест флот&ldquo; може да е застрахован с европейски пари</p>

Разследващи: Руският „сенчест флот“ продължава да работи с помощта на застрахователи, свързани с ЕС

Свят Преди 49 минути

Брюксел иска да удари мрежата, която поддържа руския петролен износ, но следите може да водят обратно към европейските финансови пазари

Хакери превземат профили в Instagram с AI на Meta

Хакери превземат профили в Instagram с AI на Meta

Технологии Преди 56 минути

Хакери са използвали собствения изкуствен интелект на Meta за поддръжка на клиенти, за да го излъжат и накарат да променя имейли на чужди профили в Instagram. Така са успели да получат контрол над тях и да оставят реалните им собственици без достъп

Силна тропическа буря удари Япония, има пострадали

Силна тропическа буря удари Япония, има пострадали

Свят Преди 58 минути

,

Новият филмов крал у нас: Backrooms поведе зрителския интерес

Любопитно Преди 1 час

Интернет феноменът оглави родния боксофис в края на май, изпреварвайки „Междузвездни войни“. Въпреки изненадващия нов хит, кината у нас отчитат сериозен спад на зрителите в сравнение със същия период на миналата година

Радев: В Деня на Ботев нека си спомним за смелостта на предците ни

Радев: В Деня на Ботев нека си спомним за смелостта на предците ни

България Преди 1 час

Това написа премиерът във Facebook по повод 2 юни

Силно земетресение разтърси Южна Италия

Силно земетресение разтърси Южна Италия

Свят Преди 1 час

Трусът е бил с магнитуд 6,1 и е регистриран в акваторията край италианското крайбрежие

БезГранично: Как да си направим бизнес в Кипър и да живеем като на ваканция

БезГранично: Как да си направим бизнес в Кипър и да живеем като на ваканция

БезГранично Преди 1 час

Вижте защо все повече българи регистрират фирми и се местят в Кипър

<p>Военновъздушно учение в Тайван взе&nbsp;жертви</p>

Военновъздушно учение в Тайван взе две жертви

Свят Преди 1 час

Предмет на занятието е било отработване на реакция при повреда на двигателя

Американски военни хеликоптери прелитат над България

Американски военни хеликоптери прелитат над България

България Преди 1 час

По време на полетите е предвидено кацане в района на учебния полигон „Ново село“

Всичко от днес

От мрежата

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

За първи път: Илияна Коджабашева показа сина си

Edna.bg

Двоен празник за Орлин Павлов: дъщеря му завърши първи клас, майка му празнува рожден ден

Edna.bg

Монтерей извън стадиона: жега, планини, храна и градски ритъм

Gong.bg

Изхвърлят гранд от евротурнирите?

Gong.bg

„Счупи стъклото и се опита с лапи да ме извади навън“: Разказва българският турист, нападнат от мечка в Румъния

Nova.bg

Спасители: Влизането в студена вода без адаптация може да предизвика термичен шок, затруднено дишане и крампи

Nova.bg