Володимир Зеленски пристигна в Истанбул за разговори с Ердоган

У краинският президент Володимир Зеленски е пристигнал в Истанбул, за да проведе разговори с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, съобщава агенция Укринформ, позовавайки се на говорителя на украинския държавен глава Сергий Никифоров.

🔴#LATEST ─ Ukraine’s President Zelenskyy arrives in Istanbul for talks with President Erdogan pic.twitter.com/LMmErtSDCR — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) April 4, 2026

"Президентът пристигна в Истанбул за разговори с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган", посочи Никифоров.

Ето къде ще бъде Зеленски утре

Говорителят заяви също, че Зеленски ще се срещне и с Вселенския патриарх Вартоломей, информира Ройтерс.