Зеленски в САЩ: Ще освободим цяла Украйна

У краинският президент Володимир Зеленски пристигна в САЩ.

Това е първото му посещение в чужда страна след началото на войната в Украйна през февруари.

Зеленски кацна с американски военен самолет във военновъздушната база "Андрюс" след пътуване, организирано тайно поради съображения за сигурност.

"Днес съм във Вашингтон, за да благодаря на американския народ, президента и Конгреса за тяхната така необходима подкрепа. А също и за да продължим сътрудничеството, за да доближим нашата победа", каза Зеленски в публикация в официалния си канал в Телеграм.

"Ще проведа поредица от преговори за укрепване на устойчивостта и отбранителните способности на Украйна. По-специално ще обсъдим двустранното сътрудничество между Украйна и Съединените американски щати с президента на САЩ Джоузеф Байдън. Следващата година трябва да върнем украинското знаме и свободата на цялата ни земя, на целия ни народ", заяви Зеленски.

Очаквано: Зеленски на посещение в САЩ

Той ще се срещне с президента на САЩ Джо Байдън в Белия дом, след което ще направи обръщение към Конгреса, който междувременно подготвя нов пакет от 45 млрд. долара помощ за Украйна.

"Развълнуван съм, че сте тук", написа Байдън в Туитър малко преди пристигането на Зеленски. Телевизионни кадри показаха как самолетът е посрещнат от голям конвой на пистата.

Конгресмени сравниха пътуването на украинския президент с коледната визита на Уинстън Чърчил в Капитолия през 1941 г., дни след като нападението на Япония над Пърл Харбър.

Кремъл: Новите оръжейни доставки за Украйна ще изострят конфликта

Още докато Зеленски летеше към САЩ държавният секретар Антъни Блинкен обяви пакет от 1,85 млрд. долара военна помощ за Украйна, включващ системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

"Днешната помощ за първи път включва системата за противовъздушна отбрана "Пейтриът", способна да сваля крилати ракети, балистични ракети с малък обсег и самолети със значително по-висок таван на летене от предоставените преди това ПВО", заяви Блинкен.

"Ще продължим да подкрепяме Украйна толкова дълго, колкото е необходимо, за да може да продължи да се защитава и да бъде във възможно най-силна позиция на масата за преговори, когато дойде моментът", допълни Блинкен.

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb