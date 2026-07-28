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Дъщерята на Том Круз официално се отказа от фамилията на баща си

20-годишната дъщеря на Том Круз и Кейти Холмс, Сури, официално и по законов път се отказа от фамилното име на известния си баща. Студентката вече носи името Сури Ноел, приемайки второто име на своята майка

Стела Христова Стела Христова

28 юли 2026, 09:25
Дъщерята на Том Круз официално се отказа от фамилията на баща си
Том Круз и дъщеря му Сури през 2009 година   
Източник: Getty

Е динственото дете от брака между Том Круз и Кейти Холмс официално прекъсна правната си връзка с фамилията на баща си. 20-годишната студентка е променила законно фамилното си име от Круз на Ноел, сочат данни от избирателните регистри в САЩ, пише PEOPLE.

В момента Сури учи в университета „Карнеги Мелън“ в Питсбърг, Пенсилвания. Тя се е регистрирала за гласуване като Сури Ноел — използвайки второто име на майка си Кейти Холмс.

Том Круз и Кейти Холмс посрещнаха дъщеря си през април 2006 г., сключиха брак през ноември същата година и се разведоха официално през 2012 г.

  • Пътят към новата идентичност

Първите знаци за промяната се появиха още през юни 2024 г., когато по време на дипломирането си от гимназията момичето избра да бъде вписано в програмата като Сури Ноел, избягвайки фамилията Круз. По същото време баща ѝ бе забелязан на концерт от турнето на Тейлър Суифт в Лондон.

Майка ѝ, Кейти Холмс, не крие гордостта си от самостоятелния път, който дъщеря ѝ заема:

„Изключително много се гордея с дъщеря си. Разбира се, липсва ми близостта, но съм истински щастлива да я гледам как опознава себе си в този нов етап от живота си“, сподели актрисата пред медиите.

  • Опровержение на слуховете за милионни доверителни фондове

В края на 2024 г. Кейти Холмс публично опроверга появилите се в жълтата преса твърдения, че след навършване на 18 години Сури е получила достъп до голям доверителен фонд, оставен от Том Круз.

Холмс публикува съобщение в социалните мрежи, с което категорично определи подобни спекулации като „напълно неверни“ и призова медиите да спрат да си измислят истории за семейството ѝ.

Въпреки че Сури избягва общественото внимание и публичните изяви, тя периодично бива засичана от папараци в Ню Йорк, подкрепяйки майка си на снимачните площадки на новите ѝ филмови проекти.

Редактор: Стела Христова
Сури Круз Том Круз Кейти Холмс Сури Ноел Промяна на името Семейна драма Знаменитости Отчужден баща Нова идентичност
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