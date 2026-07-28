Дъщерята на Том Круз официално се отказа от фамилията на баща си

Е динственото дете от брака между Том Круз и Кейти Холмс официално прекъсна правната си връзка с фамилията на баща си. 20-годишната студентка е променила законно фамилното си име от Круз на Ноел, сочат данни от избирателните регистри в САЩ, пише PEOPLE.
В момента Сури учи в университета „Карнеги Мелън“ в Питсбърг, Пенсилвания. Тя се е регистрирала за гласуване като Сури Ноел — използвайки второто име на майка си Кейти Холмс.
Том Круз и Кейти Холмс посрещнаха дъщеря си през април 2006 г., сключиха брак през ноември същата година и се разведоха официално през 2012 г.
Tom Cruise and Katie Holmes’ Daughter Suri Legally Drops Her Dad’s Last Name https://t.co/xD25akHBSO— People (@people) July 27, 2026
- Пътят към новата идентичност
Първите знаци за промяната се появиха още през юни 2024 г., когато по време на дипломирането си от гимназията момичето избра да бъде вписано в програмата като Сури Ноел, избягвайки фамилията Круз. По същото време баща ѝ бе забелязан на концерт от турнето на Тейлър Суифт в Лондон.
Майка ѝ, Кейти Холмс, не крие гордостта си от самостоятелния път, който дъщеря ѝ заема:
„Изключително много се гордея с дъщеря си. Разбира се, липсва ми близостта, но съм истински щастлива да я гледам как опознава себе си в този нов етап от живота си“, сподели актрисата пред медиите.
Suri Cruise legally severs ties with estranged dad Tom https://t.co/bbuAYdnmrY pic.twitter.com/aTwWPwmWRl— New York Post (@nypost) July 27, 2026
- Опровержение на слуховете за милионни доверителни фондове
В края на 2024 г. Кейти Холмс публично опроверга появилите се в жълтата преса твърдения, че след навършване на 18 години Сури е получила достъп до голям доверителен фонд, оставен от Том Круз.
Холмс публикува съобщение в социалните мрежи, с което категорично определи подобни спекулации като „напълно неверни“ и призова медиите да спрат да си измислят истории за семейството ѝ.
Въпреки че Сури избягва общественото внимание и публичните изяви, тя периодично бива засичана от папараци в Ню Йорк, подкрепяйки майка си на снимачните площадки на новите ѝ филмови проекти.