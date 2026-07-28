Дъщерята на Том Круз официално се отказа от фамилията на баща си

Том Круз и дъщеря му Сури през 2009 година

Е динственото дете от брака между Том Круз и Кейти Холмс официално прекъсна правната си връзка с фамилията на баща си. 20-годишната студентка е променила законно фамилното си име от Круз на Ноел, сочат данни от избирателните регистри в САЩ, пише PEOPLE.

В момента Сури учи в университета „Карнеги Мелън“ в Питсбърг, Пенсилвания. Тя се е регистрирала за гласуване като Сури Ноел — използвайки второто име на майка си Кейти Холмс.

Том Круз и Кейти Холмс посрещнаха дъщеря си през април 2006 г., сключиха брак през ноември същата година и се разведоха официално през 2012 г.

Tom Cruise and Katie Holmes’ Daughter Suri Legally Drops Her Dad’s Last Name https://t.co/xD25akHBSO — People (@people) July 27, 2026

Пътят към новата идентичност

Първите знаци за промяната се появиха още през юни 2024 г., когато по време на дипломирането си от гимназията момичето избра да бъде вписано в програмата като Сури Ноел, избягвайки фамилията Круз. По същото време баща ѝ бе забелязан на концерт от турнето на Тейлър Суифт в Лондон.

Майка ѝ, Кейти Холмс, не крие гордостта си от самостоятелния път, който дъщеря ѝ заема:

„Изключително много се гордея с дъщеря си. Разбира се, липсва ми близостта, но съм истински щастлива да я гледам как опознава себе си в този нов етап от живота си“, сподели актрисата пред медиите.

Suri Cruise legally severs ties with estranged dad Tom https://t.co/bbuAYdnmrY pic.twitter.com/aTwWPwmWRl — New York Post (@nypost) July 27, 2026

Опровержение на слуховете за милионни доверителни фондове

В края на 2024 г. Кейти Холмс публично опроверга появилите се в жълтата преса твърдения, че след навършване на 18 години Сури е получила достъп до голям доверителен фонд, оставен от Том Круз.

Холмс публикува съобщение в социалните мрежи, с което категорично определи подобни спекулации като „напълно неверни“ и призова медиите да спрат да си измислят истории за семейството ѝ.

Въпреки че Сури избягва общественото внимание и публичните изяви, тя периодично бива засичана от папараци в Ню Йорк, подкрепяйки майка си на снимачните площадки на новите ѝ филмови проекти.