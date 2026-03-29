Свят

29 март 2026, 17:41
Володимир Зеленски пристигна в Йордания
Източник: БТА/АР

У краинският президент Володимир Зеленски пристигна в Йордания, която е четвърта спирка от обиколката му в Близкия изток, предаде Ройтерс. 

Зеленски търси подкрепата на страни от Персийския залив и Близкия изток за войната с Русия на фона на несигурните западни военни доставки, на усилията на Киев да реши проблема с бюджетния си дефицит и да осигури финансиране за вътрешното производство на оръжия, отбелязва британската новинарска агенция. 

"Днес съм в Йордания. Сигурността е водещ приоритет и е важно всички партньори да положат необходимите усилия в тази посока", написа Зеленски в социалната мрежа "Екс". "Украйна изпълнява своя дял. Предстоят важни срещи", добави украинският лидер.

Зеленски вчера посети Обединените арабски емирства и Катар, като договори с лидерите на двете страни сътрудничество в областта на отбраната. Ден по-рано украинският президент бе на визита в Саудитска Арабия. 

Редица страни в региона се опитват да противодействат на иранските атаки с дронове и Киев предложи да им сподели опита си, натрупан от войната с Русия, както и технологии за на безпилотни летателни апарати, които е разработил. 

Източник: Николай Велев/БТА    
Володимир Зеленски Йордания Близък изток Война в Украйна Дипломация Военна помощ
Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Тръмп: Куба е следващата
Тръмп: Куба е следващата

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

28 март: Когато „кралицата" на градовете осъмна с ново име
28 март: Когато „кралицата" на градовете осъмна с ново име

Пакистан посредничи между САЩ и Иран за Близкия изток

Пакистан се утвърждава като важен посредник между Техеран и Вашингтон, като предава послания между двете страни на фона на продължаващия конфликт

Пожар в нощен клуб в Германия, 750 души евакуирани

Трима души са получили медицинска помощ от екипите на спешните служби

Трайчо Трайков и германският посланик обсъдиха енергийна сигурност и контрола над цените у нас

В хода на разговора беше откроена ролята на енергийната свързаност като ключов фактор за устойчивостта на енергийните системи в региона и Европа

Надежда Нейнски и ръководителят на турския СтратКом обсъдиха дезинформацията в Истанбул

Надежда Нейнски и проф. Бурханеттин Дуран обсъдиха въпросите, свързани със стратегическите комуникации, противодействието на дезинформацията и развитието на сътрудничеството в областта на публичната дипломация

Ученици от Велико Търново създадоха приложение за промоциите в магазините

Атанас и Калоян от Велико Търново са автори на онлайн приложението "ПромоМания"

Финландия съобщи за навлизане на дронове във въздушното ѝ пространство

Те са били засечени в югоизточната част на страната

Рецепта за нежен лимонов кейк, който се приготвя „за миг“

Този елегантен лимонов кейк ще внесе много настроение на вашата трапеза и ще се превърне в една от онези любими рецепти, към които ще се връщате често

Легендарният румънски треньор Мирча Луческу е получил инфаркт

Той е един от най-успешните специалисти в европейския футбол

Русия обяви, че е превзела още едно село в Харковска област

Мъж загина, а 6-годишно дете бе ранено при руски атаки в украинската Сумска област

Свят Преди 4 часа

Земетресение разлюля гръцкия остров Кефалония

Епицентърът му е бил на около 1 километър североизточно от Ска̀ла

Жената, намушкала четирима в София: Не харесвам германци

Софийската градска прокуратура внесе в съда искане за задържане под стража спрямо нея

Унищожават близо 6 тона негодни храни в Димитровградско

Инспекторите от БАБХ са открили месни продукти с изтекъл срок на годност

Крадците стават все по-изобретателни: Как да защитим дома си

За година в София са разкрити 50% повече домови кражби

За да се улесни гласуването: ЦИК обмисля в кои секции ще бъдат поставени по две машини

Над 60 хиляди са вече подадените заявления за гласуване извън страната

Да помогнем на Марина: 4-годишното дете се бори с рак и има нужда от 90 000 евро

За да има шанс за пълно възстановяване, е необходима трансплантация на стволови клетки

