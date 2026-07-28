Изплувала тръба край Созопол предизвика проверка: Има ли опасност за морето и туристите

Промените в Изборния кодекс ще бъдат разгледани на второ четене в правната комисия

С игнал за тръба, която се е показала над морската повърхност на около 500 метра от брега край Созопол, доведе до спешна проверка на компетентните институции. Сигналът е подаден от оперативния дежурен на „Гранична полиция“ – Бургас, след като съоръжението е било забелязано в морската акватория.

Битови отпадъци и хигиенни материали изплуваха от морето край Варна

Първоначално е възникнало съмнение, че тръбата може да е свързана със заустване на отпадъчни води. Екипи на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски район“ незабавно са извършили проверка на място.

След сравняване на координатите и наличната техническа документация е установено, че става въпрос за част от системата за дълбоководно заустване на пречистените отпадъчни води от Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Созопол“. Съоръжението е част от канализационната система „Созопол – Черноморец – Равадиново“.

Хотел причини замърсяване с мазут на плаж Кабакум

Общината: Няма екологичен риск

Заместник-кметът на Община Созопол Андрей Николов увери, че ситуацията не представлява опасност за хората или околната среда.

„Проблемът е чисто конструктивен, а не екологичен. Става въпрос за инфраструктура – група тръби, които отвеждат пречистените води към залива и към дълбоководното заустване. Нека успокоим туристите и жителите, че реално опасност за здравето няма. Осъществява се постоянен мониторинг от момента на въвеждането в експлоатация на пречиствателната станция. Оттогава до днес няма отклонения от нормите“, заяви Николов пред NOVA.

По думите му най-вероятната причина тръбата да се е показала над водата са силните бури през последните дни.

Откриха куп нарушения в Елените

Проблемът е известен от 2020 г.

Оказва се обаче, че проблемът с инфраструктурата не е нов. Още през 2020 г. е било установено нарушение в целостта на тръбопровода.

„Тогава изпълнителят на съоръжението беше поканен да го възстанови, но това не беше направено. Малко по-късно през същата година на повърхността излезе друг сегмент от същата инфраструктура. Отново беше отправена покана за отстраняване на проблема, но без резултат. След това Община Созопол заведе дело срещу изпълнителя и в момента очакваме решението на съда“, обясни заместник-кметът.

Кой изхвърли мазута по Черноморието? Експерти посочиха т. нар. „сенчест флот“

РИОСВ: Пречиствателната станция работи нормално

Директорът на РИОСВ – Бургас Зина Стойкова също увери, че няма данни за замърсяване на морската вода.

По думите ѝ при извършената проверка е установено, че пречиствателната станция функционира в нормален технологичен режим и всички съоръжения по пречиствателния процес работят ефективно.

„Досегашните анализи показват, че са спазени всички норми за чистотата на Черно море. Предстоят и допълнителни изследвания от акредитирана лаборатория. Важно е да подчертаем, че няма никаква опасност от превишаване на индивидуалните емисионни ограничения“, заяви Стойкова.

Тя допълни, че това не е първата проверка на пречиствателната станция в Созопол и досега всички извършени анализи са показвали отлично качество на пречистените отпадъчни води.

„В резултат на регулярния мониторинг, който извършваме, категорично можем да кажем, че пречиствателните станции по Южното Черноморие работят в нормален режим и доказват своята ефективност при пречистването на отпадъчните води“, посочи още директорът на екоинспекцията.

Към момента институциите са категорични, че няма риск за здравето на хората, нито за качеството на морската вода, а установеният проблем е свързан единствено с конструктивното състояние на част от инфраструктурата за дълбоководно заустване на пречистените отпадъчни води.