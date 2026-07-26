Свят

Володимир Зеленски обвини Русия, че подпомага иранските удари със сателитни снимки

По думите му Киев е установил ясна корелация между руското сателитно наблюдение и атаките на Иран

26 юли 2026, 07:42
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  • Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Киев е установил, че Русия предоставя на Иран сателитни данни, използвани за подготовка на удари в Близкия изток.
  • Според Зеленски от началото на юли Русия е извършвала активно сателитно наблюдение на държави от Персийския залив и на американски военни обекти, а впоследствие тези изображения са достигали до Иран.
  • Украинската страна твърди, че има ясна връзка между руските сателитни снимки и иранските атаки, като данните са използвани при планирането и оценката на резултатите от ударите.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е установил, че Русия предава на Иран сателитни данни, за да му помага да нанася удари в Близкия изток, предаде Ройтерс.

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„От началото на юли регистрирахме активно руско сателитно наблюдение на държавите от Персийския залив и намиращите се там американски военни съоръжения. Впоследствие тези изображения се появяват в Иран“, написа Зеленски в коментари в социалната мрежа "Екс".

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„В същото време има ясна корелация между руските сателитни снимки на тези обекти и иранските удари преди атаките, при подготовката за тях и след това за оценка на нанесените щети“, добави Зеленски.  

  • Каква е връзката между Иран и Русия?

Връзката между Иран и Русия е стратегическо партньорство, основано на общи геополитически интереси, икономическо сътрудничество, военно взаимодействие и стремеж към ограничаване на западното влияние. Макар двете държави да не са формални съюзници по смисъла на военен отбранителен съюз като НАТО, през последните години отношенията им значително се задълбочиха. Това се посочва в анализ на Carnegie Endowment for International Peace - независим американски мозъчен тръст, специализиран в международните отношения и сигурността

  • Политическо сътрудничество

Русия и Иран поддържат близки дипломатически отношения и често координират позициите си по международни въпроси. И двете страни се противопоставят на еднополюсния световен ред и на доминиращата роля на Съединените щати в международната политика. Те си сътрудничат в организации като БРИКС и Шанхайската организация за сътрудничество, където насърчават многополюсния модел на международните отношения.

  • Военно сътрудничество

Военното сътрудничество се засили особено след началото на войната в Украйна през 2022 г. Според множество западни правителства и независими анализатори Иран е предоставил на Русия безпилотни летателни апарати (дронове) и технологии за тяхното производство, използвани във войната срещу Украйна. Русия от своя страна разширява военното и техническото сътрудничество с Иран, включително в областта на отбраната и обучението.

Важно е да се отбележи, че подписаният през януари 2025 г. Договор за всеобхватно стратегическо партньорство не представлява договор за взаимна военна отбрана. Според анализа на Carnegie Endowment документът формализира съществуващото сътрудничество, но не задължава нито една от страните автоматично да оказва военна помощ при нападение срещу другата.

  • Икономически отношения

Поради международните санкции и срещу двете държави Русия и Иран развиват икономическото си сътрудничество в области като:

  1. енергетика;
  2. транспорт;
  3. инвестиции;
  4. банково сътрудничество;
  5. инфраструктурни проекти.

Особено значение има Международният транспортен коридор „Север–Юг“, който свързва Русия с Индийския океан през територията на Иран и позволява по-бърза търговия между Европа и Азия.

Договорът за стратегическо партньорство (2025)

На 17 януари 2025 г. президентите Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписаха Договор за всеобхватно стратегическо партньорство. Документът предвижда разширяване на сътрудничеството в областите:

  1. външна политика;
  2. сигурност;
  3. икономика;
  4. енергетика;
  5. наука и технологии;
  6. транспорт;
  7. култура.

Договорът влиза в сила през октомври 2025 г. след приключване на процедурите по ратификация.

  • Ограничения на партньорството

Въпреки близките отношения между Русия и Иран, анализаторите подчертават, че сътрудничеството има своите граници. Двете държави имат различни национални интереси в Близкия изток и Централна Азия и не винаги действат напълно координирано. Освен това Русия поддържа отношения и с други регионални държави, включително някои, които са конкуренти на Иран, което ограничава възможността за изграждане на пълноценен военен съюз.

(Във видеото: Русия предупреди САЩ да не нападат Иран, според източници от Белия дом удари може да има през уикенда)

Източник: БТА    
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