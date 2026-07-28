Изчерпва ли Тръмп американския арсенал заради войната с Иран?

САЩ не са изчерпали оръжията си, но войната с Иран е показала слабост в темпото на производство - използването на хиляди скъпи ракети е намалило част от запасите, а възстановяването им може да отнеме години.

Най-големият проблем е цената и несъответствието между заплахата и средството за защита - например ракети Patriot за около 4 млн. долара могат да бъдат използвани срещу дронове, струващи десетки хиляди долари, което принуждава САЩ да търсят по-евтини решения.

Намалените американски запаси пораждат притеснения за бъдещи конфликти, особено с Китай около Тайван - според експерти САЩ трябва едновременно да поддържат възпираща сила, да помагат на съюзници като Украйна и да увеличат производството на оръжия.

As the US pauses the war with Iran, is Trump really running out of weapons? https://t.co/HeeoFzX6ev — BBC News (World) (@BBCWorld) July 27, 2026

Когато президентът на САЩ Доналд Тръмп се появи по-рано този месец на Пенсилванския форум за отбрана и иновации, застанал до изпълнителните директори на някои от най-големите американски отбранителни компании, посланието му беше ясно: произвеждайте повече оръжия и ги произвеждайте по-бързо, пише BBC .

„Имаме най-доброто качество в света“, каза Тръмп пред събралите се производители на оръжия в Американския армейски колеж, с министъра на отбраната Пийт Хегсет до него. „Но ни трябва малко повече скорост.“

Администрацията на Тръмп представи форума като част от двустранен подход за възраждане на американската индустрия и укрепване на военните способности на САЩ, това, което Хегсет нарече „арсенала на свободата“.

До голяма степен неизказана обаче остана огромната консумация на сложни и трудни за производство оръжия по време на близо 40 дни интензивни бойни операции в Иран в рамките на операция „Epic Fury“, както и последвалите взаимни удари. Според американското правителство войната досега е струвала 37,5 млрд. долара (28 млрд. паунда), като по-голямата част от разходите са били за боеприпаси.

До момента, в който крехкото примирие влезе в сила на 8 април, американските сили са поразили над 13 000 цели в Иран, според Белия дом. Американските системи за противовъздушна отбрана са прехванали повече от 1700 ирански дрона и балистични ракети през същия период.

Сега САЩ са преустановили ударите срещу Иран, за да позволят провеждането на преговори. Според публикация на „Ню Йорк Таймс“ Тръмп е бил посъветван да се откаже от планове за ескалация на конфликта, тъй като това би изчерпало допълнително американските запаси.

В понеделник Тръмп отхвърли твърденията за недостиг, като каза пред „Уолстрийт джърнъл“: „Имаме много повече боеприпаси от всеки друг в света и много повече, отколкото са ни необходими.“

Темата отдавна е чувствителна в американската администрация. Миналия месец, когато беше попитан за запасите, Хегсет отрече, че те намаляват.

Оттогава обаче позицията му изглежда се е променила. Миналата седмица той каза пред сенатската комисия по бюджетните кредити, че Пентагонът се нуждае от допълнителни 87 млрд. долара (68 млрд. паунда), за да преодолее „критични недостига“, включително на оборудване.

Точните количества изразходвани боеприпаси и останалите запаси са секретни. Но публични данни, събрани от базирания във Вашингтон Център за стратегически и международни изследвания (CSIS), показват значително намаляване на запасите, които в краткосрочен план трудно могат да бъдат възстановени.

„Зависи от вида на боеприпаса, но общото правило е от една до пет години за производството на една ракета“, казва Марк Кансиан, пенсиониран полковник от морската пехота и старши съветник в CSIS, който изследва този въпрос. „И няма как да ускорите това“, посочва Кансиан.

Но дали САЩ наистина изразходват оръжията си толкова бързо, че могат да изпитат затруднения при изпълнението на военните си задачи?

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Изчерпващият се американски арсенал

Критичните боеприпаси, използвани във войната, попадат в две основни категории: системи за далечни удари по наземни цели и средства за противовъздушна и противоракетна отбрана.

Сред най-използваните оръжия за атаки по земни цели беше ракетата „Томахоук“, която обикновено се изстрелва от кораби или подводници срещу цели на разстояние над 1600 км.

Тези ракети позволяват на САЩ да извършват прецизни удари по защитени военни обекти, като командни бункери и укрепени съоръжения, без да излагат пилоти на риск.

Според оценка на CSIS по време на войната са били изстреляни над 1000 „Томахоук“. Запасите може да не се върнат до предвоенните си нива преди 2031 г. Според центъра най-новите версии на TLAM струват около 2,6 млн. долара (2 млн. паунда) за брой.

Сред системите за противовъздушна отбрана най-голямо натоварване е понесла системата Patriot, наземна ракета, предназначена за унищожаване на самолети, балистични ракети и крилати ракети.

Според оценката на CSIS по време на конфликта са били използвани до 1430 ракети Patriot от приблизително 2330 налични преди войната.

Всеки прехващач Patriot струва около 4 млн. долара, скъпа, но ефективна опция, използвана многократно срещу ирански дронове, които сами по себе си струват между 20 000 и 50 000 долара.

Тези запаси ще бъдат трудни за възстановяване.

„Производството на една ракета отнема няколко години. Ако вложите пари в системата днес, няма да получите ракета след три или четири години. Понякога дори след пет. Това, което получаваме сега, са ракети, финансирани през 2023 г.“, казва Кансиан.

Използвана е била и по-нова и по-сложна система, Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), която има по-голям обсег и може да прехваща цели на по-голяма височина от Patriot.

Запасите от нея вече са били ограничени. CSIS оценява, че са били изстреляни между 190 и 290 ракети от приблизително 360 налични преди войната.

При положение че в света има само девет действащи батареи THAAD, седем от които американски, продължителното използване на системата може да остави САЩ без критична защита срещу балистични заплахи от страни като Русия, Китай или Северна Корея.

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Всички погледи към Тайван и Тихия океан

Войната с Иран се случва точно преди т.нар. „прозорец на Дейвидсън“, период, в който според някои американски военни плановици вероятността Китай да опита да нападне Тайван се увеличава.

Концепцията произлиза от изслушване в Конгреса през 2021 г., когато адмирал Филип Дейвидсън, тогава командващ американските сили в региона, предупреди, че подобен конфликт може да се случи „в следващите шест години“.

През 2023 г. тогавашният директор на ЦРУ Уилям Бърнс заяви, че Китай може да е готов за нападение до 2027 г.

Китай отдавна обещава да „обедини“ Тайван със страната, като не изключва използването на сила.

Дали САЩ ще защитят Тайван и ще влязат във война с Китай остава спорен въпрос. Въпреки стратегическата неяснота Вашингтон продължава да предоставя отбранителни оръжия на острова.

Кансиан нарича недостига на боеприпаси „прозорец на уязвимост“, в който САЩ „няма да разполагат с необходимата дълбочина на запасите“, ако възникне конфликт в Тихия океан.

Според него това увеличава риска американските сили да се окажат неподготвени срещу огромния китайски арсенал от ракети и самолети.

Китай, според американски представители, внимателно е изучавал американската противовъздушна отбрана по време на войната с Иран и е инвестирал значително в ракетни технологии, включително хиперзвукови планиращи ракети, които са много по-сложни от използваните от Иран ракети и евтини дронове.

Пекин също така активно развива тактики с огромни „роеве“ от дронове.

Но не всички разглеждат намалените американски запаси като чист недостатък.

Джейкъб Олидорт, бивш служител на ЦРУ и съветник по въпросите на Близкия изток в Пентагона, посочва, че използването на тези оръжия в реален бой също изпраща силен сигнал.

„Оръжията създават възпиране не само защото държавите ги притежават, а защото показват готовност да ги използват“, казва Олидорт, който сега е директор по американската политика за сигурност в консервативния America First Policy Institute.

Според него американските успехи в отслабването на военния потенциал на Иран „с прецизност и рекордна скорост“ изпращат послание към други противници, включително Китай.

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А Европа?

Напрежението между въоръжаването на съюзници и запазването на американските резерви вече се прояви при Украйна.

През октомври 2025 г., месеци преди операция „Epic Fury“, Тръмп отказа да предостави на Украйна ракети „Томахоук“, като посочи необходимостта да се избегне изчерпването на американските запаси.

Този случай беше предвестник на сегашния дебат за американския арсенал след войната с Иран.

Украински представители заявяват, че страната спешно се нуждае от Patriot и други системи за противовъздушна отбрана, за да спре вълните от руски ракетни и дронови атаки.

„Освен цените на енергията, това войната с Иран означава изчерпване на американските резерви и изчерпване на производствения капацитет на производителите на противовъздушна отбрана. Така че ние Украйна също изпитваме изчерпване на ресурсите“, каза Зеленски пред Би Би Си през март.

Зеленски посочи конкретни числа: САЩ произвеждат приблизително 60-65 ракети месечно, или между 700 и 800 годишно, докато само през първия ден на операция „Epic Fury“ са били използвани 803 ракети.

По-скоро обаче Тръмп изненада много европейски представители, като предложи на Украйна право да произвежда ракети Patriot на собствена територия. Подобни договорености вече съществуват с Германия и Япония.

Илейн Маккъсър, 13-годишен ветеран от Министерството на отбраната на САЩ, която сега работи в American Enterprise Institute, смята, че опитът на Украйна във войната с Русия, както и американският опит в Иран, могат да помогнат за създаването на по-евтини системи за масово производство.

„Отдавна знаем, че не искаме да изстрелваме ракети за 6 млн. долара срещу дронове за 1000 долара. Сега имаме повече внимание към това решение и повече хора, които работят за производство на по-евтини системи“, казва тя.

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Какво следва?

Въпреки всичко няма сериозна непосредствена тревога, че САЩ ще останат без боеприпаси, не защото запасите са безкрайни, а защото запасите на Иран са в още по-тежко състояние.

„Американската армия разполага с повече от достатъчно боеприпаси, оръжия и запаси, за да изпълни всички стратегически цели на президента Тръмп и дори повече“, заяви говорителката на Белия дом Ана Кели.

„Въпреки това президентът настоява отбранителните компании постоянно да произвеждат повече оръжия, произведени в Америка“, добави тя.

Последните удари, обявени от Централното командване на САЩ, са насочени основно към намаляване на способността на Техеран да заплашва корабите в Ормузкия проток, жизненоважния морски коридор, който Иран и САЩ са блокирали.

Военните загуби на Иран са значително по-големи от американските след поредица от американски и израелски удари, а страната има изключително ограничени възможности бързо да възстанови тези загуби.

„Много анализи представят Иран така, сякаш разполага с почти неограничени количества оръжия“, казва Джейсън Бродски, политически директор на United Against Nuclear Iran.

„Трябва да осъзнаем, че има ограничения и че САЩ са отслабили в значителна степен иранската отбранителна индустрия“, добавя той.

Според него способността на Иран „да произвежда в мащаб ракетите, дроновете и другите оръжейни системи“, от които се нуждае, е била до голяма степен унищожена.