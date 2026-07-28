Технологии

Как да се грижим за дисплея на смартфона си

Екранът на мобилния телефон е един от най-важните и скъпи компоненти в устройството, като е и най-чупливият. Затова е важно да го поддържаме правилно, за да може да ни служи добре дълго време

Мартин Дешев Мартин Дешев

28 юли 2026, 09:55
Как да се грижим за дисплея на смартфона си
Източник: iStock/GettyImages

Д исплеят е най-важната и често най-скъпата част от смартфона. Това е компонентът, с който взаимодействаме всеки ден, независимо дали четем съобщения, гледаме видеоклипове, правим снимки или сърфираме в интернет. Подмяната на повреден екран на телефон може да струва стотици евро, което прави правилната грижа много важна.

Съвременните дисплеи се отличават със сложна многослойна конструкция и деликатни олеофобни покрития, предназначени да устоят на замърсявания и да поддържат плавността на докосването. Без правилна грижа тези слоеве могат да се разрушат, което води до трайни микродраскотини, намалена чувствителност на допир или скъпи ремонти на стъклото. 

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Първата и може би най-ефективна стъпка е използването на качествен протектор за екран. Въпреки че съвременните дисплеи са с издръжливо стъкло като Gorilla Glass или Ceramic Shield, те не са устойчиви на надраскване. Малки песъчинки или прах могат трайно да увредят екрана, тъй като някои минерали са по-твърди от самото стъкло. Протекторът от закалено стъкло действа като защитен слой, поемайки щетите вместо дисплея. Подмяната на протектор е много по-евтина от подмяната на целия екран.

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Защитният калъф с повдигнати ръбове е също толкова важен. Повечето повреди по екрана възникват, когато телефонът падне с лицето надолу по време на падане или при оставяне с дисплея надолу на масата. Калъфите с леко повдигнати рамки помагат да се предотврати директният контакт на дисплея със земята, което значително намалява риска от пукнатини.

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Правилното почистване на дисплея също е от значение. Избягвайте използването на хартиени кърпи, салфетки или груби тъкани, които могат да създадат малки драскотини с течение на времето. Вместо това използвайте чиста микрофибърна кърпа, подобна на тази, използвана за очила или обективи на фотоапарати. Ако екранът е особено замърсен, леко навлажнете кърпата с вода или използвайте почистващ препарат, специално предназначен за електронни дисплеи. Никога не пръскайте течност директно върху телефона.

Друга често срещана грешка е поставянето на телефона в същия джоб с ключове, монети или други твърди предмети. Въпреки че самите ключове обикновено са по-меки от стъклото на съвременните дисплеи, малки частици мръсотия или пясък, попаднали покрай тях, могат лесно да надраскат екрана. Съхранението на телефона ви в отделен джоб е един от най-лесните начини да избегнете повреди. 

Оставянето на телефон на таблото на колата под пряка слънчева светлина може да доведе до бързо покачване на температурите. Прекомерната топлина може да повлияе на OLED дисплеите, да ускори разграждането на батерията и с течение на времето да намали общия живот на дисплея. Винаги, когато е възможно, дръжте телефона на сянка и избягвайте продължително излагане на високи температури.

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По същия начин, избягвайте излагането на екрана на резки температурни промени. Бързото преминаване между екстремен студ и интензивна топлина може да увреди както стъклото, така и вътрешните компоненти. Въпреки че съвременните телефони са проектирани да се справят с ежедневните метеорологични условия, най-добре е да се избягват термични шокове.

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Яркостта също играе роля за дълготрайността на дисплея. OLED панелите естествено стареят с времето и постоянното използване на максимална яркост може да ускори този процес. Активирането на автоматична яркост позволява на телефона да регулира екрана според околното осветление, подобрявайки както живота на батерията, така и дългосрочното състояние на дисплея. Ако телефонът има функции като адаптивна честота на опресняване или тъмен режим, използването им може допълнително да намали консумацията на енергия и в някои случаи да намали "износването" на OLED пикселите.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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