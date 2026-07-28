България

Трагедията край Петрич: Как един свален израелски самолет пренаписа международното право

През 1955 г. български изтребители свалят израелски пътнически самолет край Петрич. Следва огромен международен скандал, за да се стигне до историческото дело в Хага, където българската защита постига невиждан правен прецедент

28 юли 2026, 11:00
Трагедията край Петрич: Как един свален израелски самолет пренаписа международното право
Международният съд в Хага   
Източник: БТА

В ранните часове на 27 юли 1955 г. пътническият самолет Lockheed L-049 Constellation (бордов номер 4X-AKC) на израелската национална авиокомпания El Al изпълнява редовен полет от Лондон за Тел Авив с междинни кацания във Виена и Истанбул. На борда се намират 51 пътници от различни националности (сред които граждани на Израел, САЩ, Великобритания и СССР) и 7-членен екипаж.

По време на етапа между Виена и Истанбул, поради гръмотевична буря и повреда в навигационното оборудване, самолетът се отклонява от международния въздушен коридор. Вместо над Югославия и Гърция, машината навлиза непозволено в българското въздушно пространство в района на град Трън.

Реакцията на българската противовъздушна отбрана е незабавна. Двойка изтребители МиГ-15 са вдигнати по тревога със заповед да прихванат и принудят нарушителя да кацне. Преследването продължава на юг по протежение на река Струма. В района на Петрич, малко преди самолетът да напусне границата с Гърция, изтребителите откриват огън по разпореждане на командването.

Самолетът се разпада във въздуха и пада в подножието на възвишението Кожух край Петрич. Всички 58 души на борда загиват.

Дипломатическата буря и признанието на София

Инцидентът незабавно предизвиква силен международен отзвук. Държави като Израел, Великобритания и САЩ отправят остри протестни ноти към правителството в София.

Първоначално българските власти се опитват да оправдаят действията си с нарушаването на държавния суверенитет и сигурността в условията на засилено напрежение от Студената война. Скоро след разследването обаче българското правителство официално признава, че пилотите и командването са действали с „известна прибързаност“ и че не са били изчерпани всички средства за принуждаване на самолета да кацне. София изразява съболезнования и готовност да изплати обезщетения на близките на жертвите.

Въпреки това преговорите за конкретния размер и правното основание на компенсациите забавят процеса, което кара засегнатите държави да потърсят международно правосъдие.

Правният сблъсък в Международния съд в Хага (1957–1959)

През 1957 г. Израел (последван от САЩ и Великобритания) завежда дело срещу България пред Международния съд в Хага (Case Concerning the Aerial Incident of July 27th, 1955). Израелският исков молба настоява за официално осъждане на България за нарушаване на международното право и изплащане на материални щети.

Пред съда се изправят ключови правни фигури:

Шабтай Росен – водещ израелски юрист и дипломат, представляващ ищците.

Проф. Нисим Меворах – изтъкнат български правен учен и дипломат, оглавяващ защитата на България.

Юрисдикционният спор: Член 36(5) от Статута на МС

Основната линия на защита, разработена от проф. Нисим Меворах, не навлиза в същността на самия военен инцидент, а оспорва компетентността (юрисдикцията) на Международния съд да разглежда делото.

Защитата стъпва на следния правен казус:

България е декларирала признаване на задължителната юрисдикция на Постоянния съд за международно правосъдие (ПСМП) още през 1921 г.

С падането на ПСМП и създаването на ООН през 1945 г., член 36(5) от Статута на новия Международен съд прехвърля действащите декларации към новия съд.

България обаче става член на ООН едва през декември 1955 г. – няколко месеца след инцидента край Петрич и години след като ПСМП е престанал да съществува.

Проф. Меворах защитава тезата, че тъй като декларацията от 1921 г. е угаснала заедно с ПСМП преди приемането на България в ООН, тя не може автоматично да бъде подновена чрез член 36(5).

Решението на съда от 26 май 1959 г.

На 26 май 1959 г. Международният съд в Хага постановява своето решение (Judgment on Preliminary Objections). С мнозинство съдът приема аргументите на българската защита и обявява, че няма юрисдикция да разглежда иска на Израел срещу България.

Решението се превръща в прецедент в международното право относно приемствеността на задължителната юрисдикция при приемането на нови държави членки в ООН.

Финална развръзка и извънсъдебно споразумение

Въпреки процедурната победа в Хага, България не се отказва от поетия морален ангажимент. През 1963 г. българското правителство подписва двустранни споразумения с Израел и останалите засегнати държави за извънсъдебно уреждане на спора.

София изплаща компенсации на семействата на загиналите пътници и екипаж, с което казусът е окончателно приключен от дипломатическа гледна точка. Инцидентът над Петрич остава в историята като една от най-тежките цивилни авиационни трагедии от ерата на Студената война и важен урок за процедурните тънкости на международното правосъдие.

Източник: Международният съд в Хага (International Court of Justice - Aerial Incident of 27 July 1955), Списание „Военноисторически сборник“, Списание „Криле“, Архив на The New York Times, Архив на The Times, National Library of Israel, Center for Israel Education    
Инцидентът край Петрич Студена война Международен съд в Хага El Al Свален пътнически самолет Нисим Меворах Международно право Авиационна катастрофа Lockheed Constellation Юрисдикционен спор
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Брутален побой във Велико Търново: Непълнолетни момичета нападнаха своя връстничка

Брутален побой във Велико Търново: Непълнолетни момичета нападнаха своя връстничка

„Къде да бъде убита Мелания“: Разследват иранско видео с пряка заплаха за семейство Тръмп

„Къде да бъде убита Мелания“: Разследват иранско видео с пряка заплаха за семейство Тръмп

Пожарната: Умишлен палеж е причинил смъртта на бизнесмена Владимир Янков в Банкя

Пожарната: Умишлен палеж е причинил смъртта на бизнесмена Владимир Янков в Банкя

Зеленски от САЩ обяви основния си приоритет в разговорите с Тръмп

Зеленски от САЩ обяви основния си приоритет в разговорите с Тръмп

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Автономните коли на Waymo катастрофират по-рядко от човешките шофьори

Автономните коли на Waymo катастрофират по-рядко от човешките шофьори

carmarket.bg
28 юни: Кои светци почита Църквата и защо съдбата им променя историята на християнството
Ексклузивно

28 юни: Кои светци почита Църквата и защо съдбата им променя историята на християнството

Преди 3 часа
Кардиолозите са категорични: Спрете тези 3 храни, ако искате здраво сърце
Ексклузивно

Кардиолозите са категорични: Спрете тези 3 храни, ако искате здраво сърце

Преди 4 часа
БезГранично: Работа и бизнес в Полша – предимства, заплати и най-търсените професии
Ексклузивно

БезГранично: Работа и бизнес в Полша – предимства, заплати и най-търсените професии

Преди 2 часа
Жега до 37 градуса: Слънчево време и повишение на температурите
Ексклузивно

Жега до 37 градуса: Слънчево време и повишение на температурите

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пускат допълнителни четири нови метровлака с разширението на третата линия

Пускат допълнителни четири нови метровлака с разширението на третата линия

България Преди 25 минути

Предстои държавната приемателна комисия да удостовери, че строителството отговаря на всички изисквания за безопасност и качество

Мярката цели да ограничи замърсяването на въздуха, ненужен разход на гориво или шумово замърсяване.

Нова глоба грози шофьорите в Гърция

БезГранично Преди 26 минути

Колко струва да си купиш кафе в съседката, ако не изключиш двигателя

Джъстин Балдони

Джъстин Балдони загуби дело за клевета, осъдиха го да плати над $171 000 на The New York Times

Любопитно Преди 44 минути

Продуцентската компания на актьора Джъстин Балдони бе осъдена да плати над 171 000 долара на The New York Times след отхвърлено дело за клевета. Решението идва на фона на продължаващата му многомилионна правна битка с актрисата Блейк Лайвли

Обнародваха в Държавен вестник бюджетите на ДОО и НЗОК

Обнародваха в Държавен вестник бюджетите на ДОО и НЗОК

България Преди 53 минути

Те бяха приети от депутатите на второ четене на 22 юли

Кампанията „Растително здраве за по-добър живот“: 4 години, 33 държави и милиони европейци в подкрепа на растителното здраве

Кампанията „Растително здраве за по-добър живот“: 4 години, 33 държави и милиони европейци в подкрепа на растителното здраве

Преди 1 час

Как да се грижим за дисплея на смартфона си

Как да се грижим за дисплея на смартфона си

Технологии Преди 1 час

Екранът на мобилния телефон е един от най-важните и скъпи компоненти в устройството, като е и най-чупливият. Затова е важно да го поддържаме правилно, за да може да ни служи добре дълго време

Зендая зашемети с рокля, вдъхновена от паяци, на премиерата на „Спайдърмен“

Зендая зашемети с рокля, вдъхновена от паяци, на премиерата на „Спайдърмен“

Любопитно Преди 1 час

Актрисата Зендая за пореден път събра всички погледи на червения килим по време на световната премиера на „Спайдърмен: Чисто нов ден“ в Лос Анджелис. Тя се появи с впечатляваща тоалетно-скулптурна рокля, препращаща към тематиката на филма

Пентагона

Изчерпва ли Тръмп американския арсенал заради войната с Иран?

Свят Преди 1 час

Пентагонът отчита огромен разход на ракети Patriot, Tomahawk и THAAD, докато Вашингтон увеличава производството на боеприпаси

САЩ пренареждат военното си присъствие в Европа: Какво означава това за НАТО

САЩ пренареждат военното си присъствие в Европа: Какво означава това за НАТО

Свят Преди 1 час

Вашингтон настоява европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана, а резултатите от анализа може да доведат до промени в разполагането на американските войски

Том Круз и дъщеря му Сури през 2009 година

Дъщерята на Том Круз официално се отказа от фамилията на баща си

Любопитно Преди 1 час

20-годишната дъщеря на Том Круз и Кейти Холмс, Сури, официално и по законов път се отказа от фамилното име на известния си баща. Студентката вече носи името Сури Ноел, приемайки второто име на своята майка

<p>Дрон удари жилищна сграда край Москва</p>

Дрон удари жилищна сграда край Москва, руската ПВО е свалила десетки безпилотни апарати

Свят Преди 2 часа

Властите проверяват дали има жертви след атаката в град Чехов, а противовъздушната отбрана е отблъснала нова вълна от дронове в Подмосковието

На снимката е показан близък план на две ръце с добре поддържан маникюр. Ноктите са оформени и лакирани, а ръцете са нежно сплетени една в друга.

Този лесен вечерен ритуал може значително да подобри здравето на ноктите ви

Любопитно Преди 2 часа

Според дерматолог ежедневното нанасяне на масло върху ноктите помага срещу цепене, изсушаване и накъсване, като резултатите могат да се забележат само след няколко седмици

На снимката е акула, плуваща директно към камерата

Най-големите акули в Европа идват сами при хората - зрелище, което спира дъха

Свят Преди 2 часа

Гигантските акули са сред най-големите и най-трудно забележими риби в света. Но край западното крайбрежие на Ирландия тези кротки морски гиганти плуват толкова близо до брега, че човек почти може да ги докосне

Наводнения, боклуци, плъхове: Опасен съсед с психично заболяване тормози десетки семейства в кв. "Дружба"

Наводнения, боклуци, плъхове: Опасен съсед с психично заболяване тормози десетки семейства в кв. "Дружба"

България Преди 2 часа

Жилището му е превърнато в сметище с плъхове, а прокуратурата за пореден път е сезирана за принудително лечение

Защо автобусът премина през мантинелата на „Цариградско шосе“? Експерт посочи няколко версии

Защо автобусът премина през мантинелата на „Цариградско шосе“? Експерт посочи няколко версии

България Преди 2 часа

Проверява се дали причината е отказ на спирачките или друга техническа неизправност, а според експерт разделителната мантинела може да не е била проектирана да спре превозно средство от над 20 тона

Изплувала тръба край Созопол предизвика проверка: Има ли опасност за морето и туристите

Изплувала тръба край Созопол предизвика проверка: Има ли опасност за морето и туристите

България Преди 2 часа

РИОСВ и Община Созопол уверяват, че пречиствателната станция работи нормално и няма риск за здравето, а проблемът е свързан с конструкцията на дълбоководното заустване

Всичко от днес

От мрежата

Как да успокоим котката ни, преди да заминем на ваканция

dogsandcats.bg

Защо котката ми ме следва в банята? 

dogsandcats.bg
1

У нас летят над 60 вида водно конче

sinoptik.bg
1

WMO търси най-добрите снимки на времето

sinoptik.bg

Изгоряхте на плажа? 6 начина да успокоите кожата си

Edna.bg

Ирина Тенчева: Посрещам личната си година с вълнение на влюбено момиче

Edna.bg

НА ЖИВО: БФC представя новия шеф на Съдийската комисия

Gong.bg

Боримиров: Отиваме в Крайова с нагласата за победа

Gong.bg

Полиция разтърва три биещи се момичета в центъра на Велико Търново

Nova.bg

Тръба се скъса и изплува на 500 метра в морето край Созопол

Nova.bg