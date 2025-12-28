Свят

Зеленски пристигна в САЩ за разговори с Тръмп

Dвустранните разговори са насрочени за днес по обяд местно време и ще се състоят в частната резиденция на Тръмп „Мар-а-лаго“ в щата Флорида

28 декември 2025, 08:02
Зеленски пристигна в САЩ за разговори с Тръмп
Източник: AP/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски пристигна днес в Съединените щати, където се очаква да се срещне с американския президент Доналд Тръмп, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

Кореспондент на агенцията съобщава, че двустранните разговори са насрочени за днес по обяд местно време и че ще се състоят в частната резиденция на Тръмп „Мар-а-лаго“ в щата Флорида.

В преговорите, освен Доналд Тръмп, се очаква да участват още американският специален пратеник Стив Уиткоф и зетят и съветник на Тръмп Джаред Къшнър.

Очаква се Зеленски да обсъди с Тръмп въпроси, свързани с прекратяването на войната в Украйна, гаранциите за сигурност и икономическото сътрудничество. Зеленски каза, че ще обсъди с Тръмп всички въпроси от мирния план на САЩ за Украйна от 20 точки, по които има разногласия.

Източник: БТА/Божидар Захариев    
Володимир Зеленски Доналд Тръмп Съединени щати двустранни разговори Украйна война в Украйна мирен план гаранции за сигурност икономическо сътрудничество Мар а лаго
