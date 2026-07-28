Джъстин Балдони загуби дело за клевета, осъдиха го да плати над $171 000 на The New York Times

А ктьорът и продуцент Джъстин Балдони претърпя ново съдебно поражение, след като Върховният съд на Ню Йорк реши, че компанията му Wayfarer Studios трябва да плати 171 616 долара на вестник The New York Times. Решението на съдия Джералд Лебовиц е за покриване на съдебните разноски на медията след отхвърлянето на иска за клевета, заведен от Балдони.

Новината за финансовата санкция дойде точно в момента, в който актьорът и съпругата му Емили отбелязаха 13 години от сватбата си. В социалните мрежи той публикува снимка от празничния ден, подкрепян от съпругата си въпреки продължаващите скандали около него.

Justin Baldoni’s Wayfarer Studios was ordered to pay 'The New York Times' more than $171,000 in damages.https://t.co/Q4YndGDTIZ — Rolling Stone (@RollingStone) July 28, 2026

Предисторията на спора с The New York Times

Правният сблъсък води началото си от края на 2024 г., след публичните обвинения за сексуален тормоз и реваншизъм, отправени от Блейк Лайвли срещу Балдони по време на съвместната им работа по филма „It Ends With Us“. Актьорът категорично отрече твърденията.

През декември същата година The New York Times публикува разследване, разглеждащо обвиненията на Лайвли и предполагаемите опити за уронване на нейната репутация. В отговор Балдони и Wayfarer Studios заведоха иск за клевета на стойност 250 милиона долара, твърдейки, че статията съдържа селективно извадени от контекста съобщения.

Съдът отхвърли иска през юни 2025 г. Изданието се възползва от законовата защита срещу т.нар. SLAPP дела (съдебни искове, целящи затворяне на устата на медии и граждани), като поиска и получи възстановяване на разходите си по делото. Източник от обкръжението на Wayfarer заяви, че за тях делото е било важно, за да изкарат доказателствата наяве, въпреки че бе загубено на база журналистическа привилегия.

Justin Baldoni’s Wayfarer Studios Ordered to Pay The New York Times $171K in Damages After Defamation Suit https://t.co/oyLVsLjlNv — People (@people) July 27, 2026

Конфликтът с Блейк Лайвли се изостря

Финансовата сметка от 171 616 долара е само част от по-големия правен проблем за Балдони. Блейк Лайвли настоява за над 8 милиона долара за адвокатски хонорари и съдебни разноски, натрупани по време на спора им.

Съдът вече реши, че актрисата има право да си възстанови хонорарите, но точната сума все още се договаря. Екипът на Балдони оспорва исканата от Лайвли сума, определяйки я за прекомерна и посочвайки, че нейните адвокати са отчели над 7000 часа работа.

Защитата на Балдони използва присъдените на The New York Times 171 616 долара като аргумент, че претенциите на Лайвли са изключително надценени и настоява съдът да намали драстично исканата от нея сума. Окончателното решение за адвокатските хонорари между двамата актьори предстои да бъде взето без право на последващо обжалване.