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САЩ пренареждат военното си присъствие в Европа: Какво означава това за НАТО

Вашингтон настоява европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана, а резултатите от анализа може да доведат до промени в разполагането на американските войски

Василена Василева Василена Василева

28 юли 2026, 09:29
САЩ пренареждат военното си присъствие в Европа: Какво означава това за НАТО
Източник: iStock photos/Getty images

С ъединените щати започват цялостен преглед на военното си присъствие в Европа – ход, който може да доведе до промени в разполагането на американските сили на континента и да ускори усилията на европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана. Новината беше обявена от Пентагона и идва на фона на продължаващите дебати за бъдещето на НАТО и разпределението на тежестта между съюзниците, предаде "Франс прес".

САЩ започват преглед на военното си присъствие в Европа

Заместник-министърът на отбраната на САЩ по политическите въпроси Елбридж Колби заяви, че прегледът е в изпълнение на позицията, представена от министъра на отбраната Пийт Хегсет по време на срещата на министрите на отбраната на НАТО през юни.

„Както министърът каза тогава, това ще бъде истински преглед, предназначен да гарантира, че НАТО напредва бързо и необратимо към една Европа, която поема основната отговорност за конвенционалната си отбрана“, посочи Колби.

По думите му крайната цел е Алиансът да стане „по-солиден, по-справедлив и по-устойчив“, като европейските държави поемат по-голям дял от ангажиментите по сигурността.

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  • Натиск върху европейските съюзници

Решението идва в момент на засилено напрежение между Вашингтон и някои европейски партньори. Според Франс прес американската администрация е отправила остри критики към държавите, които не са позволили използването на бази на НАТО на своя територия по време на военните операции на САЩ срещу Иран.

Темата отново постави въпроса доколко европейските съюзници са готови да подкрепят американските военни операции и да споделят отговорността за сигурността на Алианса.

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  • Заплаха за намаляване на американския принос

През юни министърът на отбраната Пийт Хегсет предупреди, че Вашингтон може да намали финансовия си принос към бюджета на НАТО, ако част от съюзниците не изпълнят поетите ангажименти за увеличаване на разходите за отбрана.

На срещата на върха на НАТО в Хага миналата година държавите членки се договориха до 2035 г. да отделят поне 5% от своя брутен вътрешен продукт за разходи, свързани със сигурността. От тях най-малко 3,5% трябва да бъдат насочени към преки военни разходи, а останалите средства – за инфраструктура, киберсигурност, отбранителна индустрия и други дейности, свързани с отбраната.

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  • Какво може да последва

Засега от Пентагона не уточняват дали прегледът ще доведе до изтегляне на американски войски от Европа или до преразпределянето им между различни държави. Очаква се анализът да оцени както стратегическите заплахи, така и готовността на европейските съюзници да поемат по-голяма роля в колективната отбрана.

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Американското военно присъствие в Европа остава ключов елемент от отбранителната стратегия на НАТО след началото на войната в Украйна, когато САЩ увеличиха броя на своите военнослужещи на континента. Предстоящият преглед обаче може да очертае новата визия на Вашингтон за ролята на Европа в сигурността на Алианса през следващите години.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Светослав Танчев    
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