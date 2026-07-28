Брутален побой във Велико Търново: Непълнолетни момичета нападнаха своя връстничка

С биване между три непълнолетни момичета в центъра на Велико Търново предизвика обществено недоволство, след като инцидентът се разигра на оживено място в града.

По първоначална информация случката е станала в понеделник около 20:30 часа в района на паметника „Майка България“.

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Според данните две момичета са нападнали своя връстничка, като са я повалили на земята, дърпали са я за косата и са ѝ нанесли удар в областта на окото, предаде NOVA.

На място е била извикана полиция, която е установила участниците в инцидента. Органите на реда съобщават, че двете предполагаеми извършителки, както и пострадалото момиче, са непълнолетни и са жители на Велико Търново.

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Към момента не се съобщава какво е провокирало конфликта между трите момичета, нито дали пострадалата е получила медицинска помощ след нападението.

По случая е започната проверка, която трябва да изясни всички факти и обстоятелства около инцидента. Предстои да бъдат снети обяснения от участниците и свидетели на случилото се, както и да се установи дали ще бъдат предприети мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните или други действия съобразно компетентността на институциите.

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Случаят е пореден инцидент с участието на непълнолетни, който привлича вниманието към проявите на насилие сред младежи на обществени места.