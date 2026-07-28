Този лесен вечерен ритуал може значително да подобри здравето на ноктите ви

На снимката е показан близък план на две ръце с добре поддържан маникюр. Ноктите са оформени и лакирани, а ръцете са нежно сплетени една в друга.

Редовното омасляване предпазва ноктите от цепене и лющене, като запечатва влагата и поддържа нокътната плочка по-гъвкава и устойчива, обяснява дерматологът д-р Джесика Ву.

Най-подходящи са чистите натурални масла – жожоба, рициново, бадемово, авокадово и кокосово. Те подхранват ноктите и кожичките, като изборът зависи от нуждите на кожата.

Нанасяйте по една капка масло всяка вечер, втривайки я в ноктите и кожичките. Първите резултати се виждат още след седмица, а по-здрави и по-малко чупливи нокти - след около месец редовна грижа.

Както добрата грижа за кожата започва с правилното почистване на лицето, така и красивият маникюр започва с внимателна подготовка на ноктите, особено ако предпочитате да не използвате лак.

Един от най-лесните начини да се грижите за ноктите си у дома е редовното им омасляване.

„Възприемам го като грижа за защитната бариера“, казва д-р Джесика Ву, дерматолог, обучена в Харвард.

„Ноктите постоянно са изложени на вода, сапун, дезинфектанти, лакове и различни химикали, с които може да работите. Маслото помага да се запечата и омекоти външният слой, така че нокътната плочка да е по-малко склонна към лющене, цепене или закачане“, обяснява Ву.

Какви са ползите от омасляването на ноктите?

Ноктите са изградени от белтък, наречен кератин, същият, който изгражда и косата.

„Сухият и твърд кератин се цепи много по-лесно“, обяснява д-р Ву.

Макар че маслото няма да направи ноктите по-здрави за една нощ, то може да направи нокътната плочка по-гъвкава, по-малко склонна към разцепване, а кожичките около нея по-гладки и добре поддържани.

Освен това маслото изглажда повърхността на нокътя, което улеснява равномерното нанасяне на лак.

Според специалистката има и още една, по-малко очевидна полза.

„Когато редовно се грижите за ноктите си, започвате да им обръщате повече внимание. А те са малки прозорци към състоянието на организма“, казва тя.

Промени в цвета, текстурата, растежа или формата на ноктите могат да бъдат сигнал за промени във вътрешното здравословно състояние.

Какво масло е най-подходящо?

Д-р Ву препоръчва използването на прости масла.

Тя съветва да се избягват етеричните масла, силните аромати и агресивните формули, особено ако човек страда от екзема, има чувствителна кожа или възпалени кожички около ноктите.

Сред любимите ѝ продукти е чистото масло от жожоба, което всъщност представлява течен восъчен естер, вещество, подобно на естествения себум, произвеждан от кожата.

„То е по-леко и оставя по-малко мазно усещане в сравнение с много други масла“, обяснява тя.

Рициново масло

„То е гъсто и образува защитен слой, затова е особено подходящо за много сухи нокти и напукани кожички“, посочва тя.

Шишенца с натурално рициново масло. Източник: Thinkstock

Масло от сладък бадем

„Богато е на мастни киселини и има по-меко и подхранващо усещане“, казва специалистът.

Д-р Ву обаче предупреждава хората с алергия към ядки или склонност към екзема първо да направят тест върху малък участък от кожата.

Дървена купа, пълна с бадеми. Източник: Thinkstock

Масло от авокадо

„То е по-богато и по-подхранващо, съдържа омега-3 мастни киселини и витамини A, D и E“, смята тя.

Освен за ноктите, то е полезно и за сухите ръце и кожички, особено след премахване на гел лак.

Прясно авокадо до шишенце с масло от авокадо. Източник: iStock

Кокосово масло

„То омекотява сухите нокти и кожички и намалява грапавината, но може да оставя по-тежко усещане, което не е приятно за всеки“, посочва още тя.

Разполовен кокос и стъклен съд с кокосово масло. Източник: iStock

Колко често трябва да се нанася?

Д-р Ву препоръчва всяка вечер върху всеки нокът да се поставя по една капка масло.

След това то трябва внимателно да се втрие в кожичките и под свободния край на нокътя.

Останалото количество може да се разнесе и върху върховете на пръстите.

След колко време се виждат резултатите?

Пълното възстановяване на ноктите може да отнеме между три и шест месеца.

Въпреки това кожичките могат да започнат да изглеждат по-меки още след първата седмица, казва д-р Ву.

Само след месец редовна грижа може да се наблюдава и намаляване на лющенето и цепенето на ноктите.

Какво още помага за здрави нокти?

Както при всички аспекти на здравето, балансираното хранене остава от ключово значение.

„Здравите нокти израстват от жива нокътна матрица, която зависи от доброто кръвообращение и достатъчното количество хранителни вещества“, обяснява д-р Ву.

Тя допълва, че когато при нея дойдат пациенти с чупливи нокти, винаги ги разпитва за приема им на белтъчини и при необходимост назначава изследвания за нивата на желязо, функцията на щитовидната жлеза и наличието на тежки метали в организма.