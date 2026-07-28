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Този лесен вечерен ритуал може значително да подобри здравето на ноктите ви

Според дерматолог ежедневното нанасяне на масло върху ноктите помага срещу цепене, изсушаване и накъсване, като резултатите могат да се забележат само след няколко седмици

28 юли 2026, 08:45
Красив маникюр - близък план на добре поддържани ръце
На снимката е показан близък план на две ръце с добре поддържан маникюр. Ноктите са оформени и лакирани, а ръцете са нежно сплетени една в друга.   
Източник: iStock
  • Редовното омасляване предпазва ноктите от цепене и лющене, като запечатва влагата и поддържа нокътната плочка по-гъвкава и устойчива, обяснява дерматологът д-р Джесика Ву.
  • Най-подходящи са чистите натурални масла – жожоба, рициново, бадемово, авокадово и кокосово. Те подхранват ноктите и кожичките, като изборът зависи от нуждите на кожата.
  • Нанасяйте по една капка масло всяка вечер, втривайки я в ноктите и кожичките. Първите резултати се виждат още след седмица, а по-здрави и по-малко чупливи нокти - след около месец редовна грижа.

Както добрата грижа за кожата започва с правилното почистване на лицето, така и красивият маникюр започва с внимателна подготовка на ноктите, особено ако предпочитате да не използвате лак.

Един от най-лесните начини да се грижите за ноктите си у дома е редовното им омасляване.

„Възприемам го като грижа за защитната бариера“, казва д-р Джесика Ву, дерматолог, обучена в Харвард.

„Ноктите постоянно са изложени на вода, сапун, дезинфектанти, лакове и различни химикали, с които може да работите. Маслото помага да се запечата и омекоти външният слой, така че нокътната плочка да е по-малко склонна към лющене, цепене или закачане“, обяснява Ву.

  • Какви са ползите от омасляването на ноктите?

Ноктите са изградени от белтък, наречен кератин, същият, който изгражда и косата.

„Сухият и твърд кератин се цепи много по-лесно“, обяснява д-р Ву.

Макар че маслото няма да направи ноктите по-здрави за една нощ, то може да направи нокътната плочка по-гъвкава, по-малко склонна към разцепване, а кожичките около нея по-гладки и добре поддържани.

Освен това маслото изглажда повърхността на нокътя, което улеснява равномерното нанасяне на лак.

Според специалистката има и още една, по-малко очевидна полза.

„Когато редовно се грижите за ноктите си, започвате да им обръщате повече внимание. А те са малки прозорци към състоянието на организма“, казва тя.

Промени в цвета, текстурата, растежа или формата на ноктите могат да бъдат сигнал за промени във вътрешното здравословно състояние.

  • Какво масло е най-подходящо?

Д-р Ву препоръчва използването на прости масла.

Тя съветва да се избягват етеричните масла, силните аромати и агресивните формули, особено ако човек страда от екзема, има чувствителна кожа или възпалени кожички около ноктите.

Сред любимите ѝ продукти е чистото масло от жожоба, което всъщност представлява течен восъчен естер, вещество, подобно на естествения себум, произвеждан от кожата.

„То е по-леко и оставя по-малко мазно усещане в сравнение с много други масла“, обяснява тя.

  • Рициново масло

„То е гъсто и образува защитен слой, затова е особено подходящо за много сухи нокти и напукани кожички“, посочва тя.

Шишенца с натурално рициново масло.
Шишенца с натурално рициново масло. Източник: Thinkstock
  • Масло от сладък бадем

„Богато е на мастни киселини и има по-меко и подхранващо усещане“, казва специалистът.

Д-р Ву обаче предупреждава хората с алергия към ядки или склонност към екзема първо да направят тест върху малък участък от кожата.

Дървена купа, пълна с бадеми.
Дървена купа, пълна с бадеми. Източник: Thinkstock
  • Масло от авокадо

„То е по-богато и по-подхранващо, съдържа омега-3 мастни киселини и витамини A, D и E“, смята тя.

Освен за ноктите, то е полезно и за сухите ръце и кожички, особено след премахване на гел лак.

Прясно авокадо до шишенце с масло от авокадо.
Прясно авокадо до шишенце с масло от авокадо. Източник: iStock
  • Кокосово масло

„То омекотява сухите нокти и кожички и намалява грапавината, но може да оставя по-тежко усещане, което не е приятно за всеки“, посочва още тя.

Разполовен кокос и стъклен съд с кокосово масло.
Разполовен кокос и стъклен съд с кокосово масло. Източник: iStock
  • Колко често трябва да се нанася?

Д-р Ву препоръчва всяка вечер върху всеки нокът да се поставя по една капка масло.

След това то трябва внимателно да се втрие в кожичките и под свободния край на нокътя.

Останалото количество може да се разнесе и върху върховете на пръстите.

  • След колко време се виждат резултатите?

Пълното възстановяване на ноктите може да отнеме между три и шест месеца.

Въпреки това кожичките могат да започнат да изглеждат по-меки още след първата седмица, казва д-р Ву.

Само след месец редовна грижа може да се наблюдава и намаляване на лющенето и цепенето на ноктите.

  • Какво още помага за здрави нокти?

Както при всички аспекти на здравето, балансираното хранене остава от ключово значение.

„Здравите нокти израстват от жива нокътна матрица, която зависи от доброто кръвообращение и достатъчното количество хранителни вещества“, обяснява д-р Ву.

Тя допълва, че когато при нея дойдат пациенти с чупливи нокти, винаги ги разпитва за приема им на белтъчини и при необходимост назначава изследвания за нивата на желязо, функцията на щитовидната жлеза и наличието на тежки метали в организма.

Източник: Vogue    
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