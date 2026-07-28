България

Защо автобусът премина през мантинелата на „Цариградско шосе“? Експерт посочи няколко версии

Проверява се дали причината е отказ на спирачките или друга техническа неизправност, а според експерт разделителната мантинела може да не е била проектирана да спре превозно средство от над 20 тона

Василена Василева Василена Василева

28 юли 2026, 08:31
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Автобус скъса мантинела и влезе в насрещното в София, петима ранени

Автобус скъса мантинела и влезе в насрещното в София, петима ранени

П родължава разследването на тежкия инцидент с автобус на градския транспорт, който в понеделник премина през разделителната мантинела на бул. „Цариградско шосе“ в София и навлезе в насрещното движение.

При катастрофата пострадаха четирима души.

Автобус скъса мантинела и влезе в насрещното в София, петима ранени

По първоначална информация водачът е изгубил контрол над превозното средство и е заявил, че спирачната система е отказала. Каква е точната причина за произшествието обаче предстои да установи назначената техническа експертиза.

От „Столичен автотранспорт“ съобщиха, че автобусът е преминал годишен технически преглед на 21 юли, а последното му техническо обслужване е извършено в края на юни. От дружеството подчертаха, че окончателните изводи ще бъдат направени едва след приключване на експертната проверка.

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  • Какви са възможните причини

Според Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите причините за инцидента може да бъдат различни, тъй като автобусът представлява сложна техническа система.

„Може да има проблем в системата за въздушното налягане, може да има неизправност в спирачната система, а е възможно и повреда в завиващия заден мост на автобуса. Ако той е блокирал, това би могло да промени траекторията и посоката на движение на превозното средство“, обясни Георгиев пред NOVA.

Той отбеляза, че на този етап не бива да се правят категорични заключения преди резултатите от техническата експертиза.

  • Има ли проблем и с пътната инфраструктура

Експертът коментира и защитните съоръжения по бул. „Цариградско шосе“. По думите му тежките автобуси поставят много по-голямо натоварване върху предпазните мантинели, отколкото леките автомобили.

„По „Цариградско шосе“ движението на товарни автомобили над 12 тона е забранено и е възможно разделителната мантинела да е проектирана основно за удар от лек автомобил. Един градски автобус с пътници може да тежи над 20 тона“, посочи Георгиев.

Според него е необходимо на участъци с интензивен трафик да бъдат изградени по-надеждни разделителни съоръжения от типа „Ню Джърси“, които значително по-трудно могат да бъдат преодолени при тежки катастрофи.

„Крайно време е да се търси наказателна отговорност от хората, които отговарят за безопасността и организацията на движението“, заяви Георгиев.

Разследването на инцидента продължава, като резултатите от техническата експертиза ще трябва да покажат дали причината за катастрофата е техническа неизправност, човешка грешка или комбинация от няколко фактора.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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Защо автобусът премина през мантинелата на „Цариградско шосе“? Експерт посочи няколко версии

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