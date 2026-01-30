Свят

Защо огнището на вируса Нипа в Индия тревожи света?

​Вирусът се предава от животни към хора, чрез контакт или чрез консумация на заразена храна

30 януари 2026, 06:30
О гнище на вируса Нипа в индийския източен щат Западен Бенгал повиши тревогата в Китай и няколко страни от Югоизточна Азия, които засилиха здравните проверки на летищата, докато милиони се подготвят за пътуванията по случай Лунната Нова година, пише Al Jazeera.

От декември 2025 г. досега са потвърдени два случая на вируса в Западен Бенгал, съобщи индийското министерство на здравеопазването в сряда. Министерството не предостави подробности за заразените, но отбеляза, че от общо 196 контакта, свързани с потвърдените случаи, „всички проследени контакти са асимптоматични и са дали отрицателен резултат“.

„Ситуацията се следи непрекъснато и всички необходими мерки за обществено здраве са предприети“, добави министерството.

Според здравен служител на окръга двамата заразени в края на декември са здравни работници и се лекуват в местна болница.

  • Какво представлява вирусът Нипа?

Вирусът Нипа (NiV) е зоонозен, предава се от животни като прилепи към хора. Може да се предава и чрез заразени храни или директен контакт между хора.

Той може да бъде смъртоносен. Обикновено има инкубационен период от 5 до 14 дни, като симптомите се проявяват след 3 - 4 дни. Вирусът предизвиква тежки респираторни и неврологични заболявания, като преминава от треска и главоболие към остър енцефалит (възпаление на мозъка) в тежки случаи. Симптомите могат да включват конвулсии и объркване, а при тежки случаи пациентът може да изпадне в кома за 24 - 48 часа.

„Смъртността сред заразените е висока, между 40 и 75 процента“, казва Каджа Абас, доцент по епидемиология на инфекциозни заболявания в Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина и Университета в Нагасаки.

Въпреки това вирусът се разпространява ограничено между хората, което намалява риска от глобална пандемия.

  • Къде е имало огнища на вируса Нипа?

Първото известно огнище е през 1998 г. в Малайзия и Сингапур, при което фермери и търговци на свине се заразяват от болни прасета, заразени са над 250 души, повече от 100 умират.

През 2014 г. инфекции са регистрирани във Филипините, свързани с консумация на заразено конско месо.

От 2001 г. насам има спорадични, но повтарящи се огнища в Южна Азия, особено в Бангладеш и Индия. В Бангладеш заразяванията са свързани с консумация на суров фиников сок, контакт със секрети и изпражнения на заразени хора и грижи за болни пациенти.

Първите случаи в Индия са регистрирани в Западен Бенгал през 2007 г., а ретроспективно е открито огнище от 2001 г. в град Силигури. Там 75% от заразените са били болничен персонал или посетители.

От 2018 г. десетки смъртни случаи са регистрирани в щата Керала, който се счита за най-високорисковата зона за вируса.

  • Има ли ваксина?

В момента няма одобрено лечение или ваксина за хора или животни, носители на вируса. Университетът в Оксфорд провежда клинични изпитвания на ваксина в Бангладеш, като вторият етап започна през декември 2025 г.

Без одобрени ваксини пациентите се лекуват с антивирусни препарати. 

.
Източник: iStock/Getty Images
  • Кои държави са засилили контрол на летищата?

Тайланд, Индонезия, Непал и Малайзия засилиха здравните проверки. В Тайланд са осигурени специални стоянки за самолети от засегнати държави и пътниците попълват декларации за здравен статус. На летището в Банкок са инсталирани и термални скенери за треска и други симптоми.

Източник: БТА/АР
  • Как да се предотврати разпространението на вируса?

Вирусът не е като COVID-19 и тежките случаи могат да се управляват с интензивна медицинска помощ. Мерките включват:

  • Добра хигиена и редовно миене на ръце
  • Правилно проветряване и избягване на струпване на хора
  • Оставане вкъщи при заболяване и своевременна медицинска консултация
  • Поддържане на здравословен начин на живот за укрепване на имунитета

Световната здравна организация препоръчва също да се предотврати контактът на прилепи с фиников сок и плодове, да се обработва храната правилно и да се носят защитни ръкавици при работа с болни животни.

В болнични условия се прилагат стандартни, контактни и дихателни предпазни мерки, като в някои случаи са необходими и аерозолни предпазни мерки.

Източник: Al Jazeera    
