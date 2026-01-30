Защо огнището на вируса Нипа в Индия тревожи света?

„Неприятна миризма“ може да бъде скрит признак на рак

О гнище на вируса Нипа в индийския източен щат Западен Бенгал повиши тревогата в Китай и няколко страни от Югоизточна Азия, които засилиха здравните проверки на летищата, докато милиони се подготвят за пътуванията по случай Лунната Нова година, пише Al Jazeera .

От декември 2025 г. досега са потвърдени два случая на вируса в Западен Бенгал, съобщи индийското министерство на здравеопазването в сряда. Министерството не предостави подробности за заразените, но отбеляза, че от общо 196 контакта, свързани с потвърдените случаи, „всички проследени контакти са асимптоматични и са дали отрицателен резултат“.

„Ситуацията се следи непрекъснато и всички необходими мерки за обществено здраве са предприети“, добави министерството.

Според здравен служител на окръга двамата заразени в края на декември са здравни работници и се лекуват в местна болница.

Какво представлява вирусът Нипа?

Вирусът Нипа (NiV) е зоонозен, предава се от животни като прилепи към хора. Може да се предава и чрез заразени храни или директен контакт между хора.

Той може да бъде смъртоносен. Обикновено има инкубационен период от 5 до 14 дни, като симптомите се проявяват след 3 - 4 дни. Вирусът предизвиква тежки респираторни и неврологични заболявания, като преминава от треска и главоболие към остър енцефалит (възпаление на мозъка) в тежки случаи. Симптомите могат да включват конвулсии и объркване, а при тежки случаи пациентът може да изпадне в кома за 24 - 48 часа.

„Смъртността сред заразените е висока, между 40 и 75 процента“, казва Каджа Абас, доцент по епидемиология на инфекциозни заболявания в Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина и Университета в Нагасаки.

Въпреки това вирусът се разпространява ограничено между хората, което намалява риска от глобална пандемия.

Къде е имало огнища на вируса Нипа?

Първото известно огнище е през 1998 г. в Малайзия и Сингапур, при което фермери и търговци на свине се заразяват от болни прасета, заразени са над 250 души, повече от 100 умират.

През 2014 г. инфекции са регистрирани във Филипините, свързани с консумация на заразено конско месо.

От 2001 г. насам има спорадични, но повтарящи се огнища в Южна Азия, особено в Бангладеш и Индия. В Бангладеш заразяванията са свързани с консумация на суров фиников сок, контакт със секрети и изпражнения на заразени хора и грижи за болни пациенти.

Първите случаи в Индия са регистрирани в Западен Бенгал през 2007 г., а ретроспективно е открито огнище от 2001 г. в град Силигури. Там 75% от заразените са били болничен персонал или посетители.

От 2018 г. десетки смъртни случаи са регистрирани в щата Керала, който се счита за най-високорисковата зона за вируса.

Има ли ваксина?

В момента няма одобрено лечение или ваксина за хора или животни, носители на вируса. Университетът в Оксфорд провежда клинични изпитвания на ваксина в Бангладеш, като вторият етап започна през декември 2025 г.

Без одобрени ваксини пациентите се лекуват с антивирусни препарати.

Кои държави са засилили контрол на летищата?

Тайланд, Индонезия, Непал и Малайзия засилиха здравните проверки. В Тайланд са осигурени специални стоянки за самолети от засегнати държави и пътниците попълват декларации за здравен статус. На летището в Банкок са инсталирани и термални скенери за треска и други симптоми.

Как да се предотврати разпространението на вируса?

Вирусът не е като COVID-19 и тежките случаи могат да се управляват с интензивна медицинска помощ. Мерките включват:

Добра хигиена и редовно миене на ръце

Правилно проветряване и избягване на струпване на хора

Оставане вкъщи при заболяване и своевременна медицинска консултация

Поддържане на здравословен начин на живот за укрепване на имунитета

Световната здравна организация препоръчва също да се предотврати контактът на прилепи с фиников сок и плодове, да се обработва храната правилно и да се носят защитни ръкавици при работа с болни животни.

В болнични условия се прилагат стандартни, контактни и дихателни предпазни мерки, като в някои случаи са необходими и аерозолни предпазни мерки.