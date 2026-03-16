Репортаж от най-мразената база в света: Истината за 290-милионния йоносферен нагревател HAARP, който „подлуди“ интернет

Ч овекът, който ми наливаше бира в Анкорътдж, ми каза, че знае, че няма истина в десетилетните слухове за изследователска база на 200 мили на североизток. Никой не говорел с извънземни там, нито контролирал умовете на хората.

(Във видеото: По следите на дезинформацията: На какво се дължи червеното сияние над България)

„Те просто правят сиянията“, каза той ведро, докато късаше листа мента.

Това разкрива в свой репортаж Кейтлин Тифан за The Atlantic за HAARP.

Коментарът му не ме изненада, казва репортерката Кейтлин Тифани от изданието и продължава: Много хора, които не вярват в една теория на конспирацията за станцията - известна като HAARP (Програма за високочестотни активни изследвания на полярното сияние) - вярват в друга. Общоприето схващане е, че тя може да произвежда северно сияние, природно чудо, което обикновено е най-видимо в или близо до Арктическия кръг. Не може (нито тя, нито който и да е изкуствен инструмент). Все пак, в края на миналата година, когато геомагнитна буря предизвика сияния чак на юг в Тексас, Facebook беше осеян с постове, предупреждаващи, че тези светлини не са „естествени“ и са създадени от учените в HAARP по възможно зловещи причини.

Любопитна съм за HAARP от известно време заради слухове като този. Лабораторията също така е погрешно обвинявана за различни свръхестествени явления (карибу, ходещи назад) и секретни контакти с извънземни (прикрити от „мъже в черно“). Най-често тя е винена за събития, причинени от природата. Служебният телефон звъни след урагани, земетресения, наводнения, горски пожари, торнадо и тайфуни, независимо къде по света се случват те. Проучване от 2024 г. установи, че HAARP е била обект на повече от милион публикации с конспиративен характер в Twitter от януари 2022 г. до март 2023 г., основно свързани с природни бедствия. В началото на 2024 г. крайнодясната инфлуенсърка Лора Лумър предположи, че HAARP е създала снежна буря, за да намали избирателната активност на първичните избори в Айова и да попречи на кампанията на Тръмп.

А когато посетих HAARP миналия ноември, пристигаха обаждания за това дали съоръжението е причинило урагана Мелиса, който наскоро беше преминал през Ямайка и Куба, водейки до най-малко 88 смъртни случая и щети за милиарди долари, разкрива още Кейтлин Тифани.

Цялото това безпокойство е фокусирано върху уникален изследователски инструмент, разположен в HAARP, който е собственост на Университета на Аляска във Феърбанкс и първоначално е бил построен от военните на цена от 290 милиона долара. „Масивът“, както се нарича инструментът, е мрежа от 180 предавателя, всеки от които е поставен върху стълб с височина 22 метра, подредени в просека и заобиколени от пустата Аляска. Можете да го наречете най-мощния радиопредавател в света, но по-точно е най-мощният йоносферен нагревател (което звучи по-страшно). Предаванията на HAARP се отразяват от йоносферата - част от горната атмосфера, която започва на около 50 км над земната повърхност - и временно я „нагряват“ или възбуждат.

Военноморските сили се надяваха да използват съоръжението за разработване на нови форми на комуникация на дълги разстояния, а Военновъздушните сили искаха да изучават „убийствени“ електрони, които понякога повреждат сателити. Но интересът им към тези начинания се изчерпа и армията предаде базата на университета през 2015 г., вместо да я разруши. Дейвид Хайсел, професор по инженерство в Корнел, който е провеждал експерименти там, ми каза, че най-краткият начин да се обобщи какво изучава HAARP сега е „ефектите, които йоносферата оказва върху сигналите, върху разпространението на радиовълните“, което не е много вълнуващо. Оборудването изглежда лудо, но не може да влияе на частите от атмосферата, където се създава времето на Земята.

Wherever there are "natural" disasters or unexplained anomalies, this HAARP weapon will always be close by the affected area https://t.co/xerJeT13HP pic.twitter.com/4nHl0dhyjn — Conspiratorial Report (@CnsprtrlRprt) March 3, 2026

Въпреки това обажданията до лабораторията продължават. Публикациите във Facebook стават вирусни. Университетът е провеждал дни на отворените врати, публикувал е информационни страници и е произвеждал иронични сувенири, но нищо не изглежда да потушава подозренията. Джесика Матюс, директор на HAARP, е ветеран от ВВС и нейният първи инстинкт беше да се справя с теориите на конспирацията във военен стил: „Ако зависеше от мен, нямаше да казвам нищо“, каза ми тя. „Но това не е правилният отговор“.

Тя прекара близо четири часа в Zoom, превеждайки ме през повече от 100 слайда за HAARP и нейната история. След това приех поканата ѝ да отида в Аляска, за да видя как изглежда ежедневието на нейния екип, принуден да се съобразява с теориите на конспирацията всеки божи ден. Как мемовете и заплашителните телефонни обаждания оформят живота на група обикновени хора, занимаващи се с объркваща наука в отдалечен град, в който няма нито едно добро място за пица?

След като кацнах в Анкорътдж, шофирах четири часа през заснежените планини до малко крайпътно „легло и закуска“ на около 30 мили южно от HAARP (най-близкият хотел беше изгорял предишната седмица). С Матюс потеглихме към съоръжението в 6:30 на следващата сутрин, когато навън все още беше непрогледен мрак, разказва Тифани.

Оперативният център - прозоречна кутия в дълбоката тъмна гора - изглеждаше досущ като от „Досиетата Х“ при приближаването ни. Но вътре беше скучно като във всяко друго работно място. Имаше кухня с кафемашина и хладилник с майонеза. Квадратен ринг от офиси обграждаше конферентна зала; в конферентната зала малка група учени се присъединиха към Zoom разговор с консултанта по космическо време на HAARP, Уит Рийв. По време на срещата той информира учените за някои леки геомагнитни бури и слънчеви ветрове, които е малко вероятно да повлияят на експериментите за деня.

#HAARP #Cloudseeding last night . Why are you not protecting your kids and speaking out? pic.twitter.com/nfZausgYtX — Dawny (@d11wne) March 16, 2026

Член на екипа по поддръжката ме разведе през електроцентралата на HAARP, докато включваше петте генератора, обозначени като Ангел 1, Ангел 2, Ангел 3, Ангел 4 и Ангел 5. Настоящият персонал не знае кой ги е кръстил така, но очевидно е препратка към книгата от 1995 г. „Ангелите не свирят на тази HAARP“, съавтор на която е Ник Бегич-младши, член на видна политическа фамилия в Аляска. (Синът му, Ник Бегич III, е настоящият представител на щата в Конгреса.) Освен всичко друго, книгата предполагаше, че HAARP ще „свари горната атмосфера“ с радиация, която след това ще се върне обратно на Земята и ще „проникне в телата ни, земята и океаните“, а нейното публикуване подтикна много от ранните теории на конспирацията.

HAARP: Манипулация на времето, земетресения и контрол на съзнанието

За да бъда ясна, осъзнавам, че ако имаше някаква причина за безпокойство относно случващото се в HAARP, планирането на посещение, влизането през предната врата и приятелската обиколка с гид не биха били добър начин за оценка на тези опасения. Но не намерих причина да вярвам, че нещата, в които съоръжението е обвинявано, са възможни. Всички експерти, с които разговарях, се съгласиха, че обвиненията са научно невъзможни. Те също така се съгласиха, че това, което наистина се случва там, е трудно за обяснение.

Бях в HAARP за началото на едноседмична „изследователска кампания“ - една от малкото, които съоръжението организира всяка година. Скромен грант от Националната научна фондация осигурява по-голямата част от оперативния бюджет на HAARP; за по-голяма ефективност центърът групира експериментите заедно и ги провежда един след друг в тези концентрирани блокове. Такива експерименти в повечето случаи изглеждат като нищо - неразгадаеми данни на компютърен монитор - и завършват с доклади с объркващи заглавия за вълни в „режим на свистене“ и „йоносферна турбуленция“, разказва Кейтлин Тифани.

От време на време експериментите изглеждат като нещо (и все пак завършват с доклади с объркващи заглавия). Когато барманът в Анкорътдж ми каза, че HAARP „прави сиянието“, това беше грешно. Но тя може да направи нещо подобно на сияние, в много малки петна. Масивът може да нагрее участък от йоносферата - или да възбуди нейните електрони - до степен, в която да създаде това, което учените наричат „airglow“ (въздушно сияние). Това е изключително бледо, временно сияние, което може да трепти в червено или зелено. Трябва наистина да се вторачите в него, да тренирате очите си и да се убеждавате, че го виждате, за да бъдете впечатлени. По-вероятно е да останете разочаровани. „HAARP е мощна в сравнение с други неща, които хората правят, но е нищо в сравнение с това, което прави природата“, ми каза Хайсел, професорът от Корнел. Ефектът от предаването е кратък; всичко се връща към нормалното за секунди.

HAARP - мощно оръжие или изследователска програма?

Но докато бях там, нямаше въздушно сияние. Само невидимите радиовълни.

Матюс ми беше подготвила таблица с всички присъстващи в обекта, цветно кодирана, за да знам кой се е съгласил да говори с мен официално и кой предпочита името му да не се появява в история на The Atlantic за 30-те години теории на конспирацията около работното им място. Когато седнахме да разговаряме в конферентната зала, стана ясно, че тя изпитва силно чувство за лична отговорност за всичко, което се случва около нея. Ако някой се почувстваше раздразнен или неудобно от присъствието ми, това щеше да падне върху нея. Ако една статия в списание произведе вълна от негативно внимание, което затрудни или застраши хората, работещи за нея, това също щеше да падне върху нея.

В седмиците преди изследователските кампании Матюс и комуникационният екип на университета обикновено не публикуват в социалните мрежи и не изпращат съобщения до медиите. Те са научили, че привличането на внимание не си заслужава. През 2023 г. Матюс одобри съобщение до пресата за предстоящ експеримент, който ще създаде „airglow“. Местен жител се разтревожил и се появил пред портата на базата, където снимал служителите и след това проследил един от тях на известно разстояние по пътя. „Оттогава насам съм изключително предпазлива по отношение на всякакви съобщения до пресата“, каза Матюс. (Университетът продължава да изпраща „известия за предаване“ - бюлетини, изброяващи в колко часа и на какви честоти ще излъчва масивът - директно до групи за гражданска наука).

Докато някои от обажданията, които Матюс получава за HAARP, са забавни - често чува хора, които молят за хубаво време в деня на сватбата им - други са тревожни. Веднъж HAARP получи бомбена заплаха точно преди десетки студенти да пристигнат за едноседмична програма. (ФБР разследва и установи, че заподозреният не е в щата). А през октомври 2016 г. двама мъже бяха арестувани в Джорджия с хиляди патрони и множество оръжия, включително AR-15, на път за HAARP, за да я атакуват. Тези мъже не стигнаха никъде близо до HAARP (и очевидно нямаха добър план как да пресекат границата с Канада). Въпреки това съветникът по сигурността на HAARP, Шон Макгий, бивш началник на университетската полиция, го нарече „леко отрезвяващо събитие“.

Има ли извънземни под антарктическите ледове

Служителите сега се обучават в стратегии за деескалация. Макгий подготвя персонала за неудобни разговори (и възможни конфронтации), като ги насърчава да не отхвърлят притесненията на хората. „Трябва да приемете сериозно това, което казват“, каза той.

Разказа ми за взаимодействие, което е имал, когато е бил полицай. Жена била убедена, че я шпионират чрез камера, скрита в детектора ѝ за дим. Макгий прегледал устройството.

„Уверих я, че няма камера“, каза той. Жената тогава се зачудила дали няма шпионска камера вътре в дистанционното ѝ за телевизора.

„Това беше добре“, каза той.

„Успях да извадя батериите от него“, каза той.

Поантата на историята според него беше, че любезното нещо, което можеш да направиш, е да инвестираш малко време и да отговориш на въпросите възможно най-добре. Макар че аз чух друг извод: Въпросите може никога да не свършат.

Когато HAARP работи през деня, с просто око или ухо почти няма как да се разбере, че масивът предава. Можете дори да се разхождате между пилоните, благодарение на защитна метална мрежа, която не позволява на излъчванията да достигнат до земята. В един спокоен, ледовит следобед Матюс ми показа масива и посочи, че радарът за самолети е включен, за да е сигурно, че някой заблуден пилот няма да се опита да прелети отгоре. Инструментът беше, по мое мнение, по своята същност красив, по начина, по който големите, объркващи обекти понякога са.

Пентагонът тайно подхранвал конспирациите за НЛО в Зона 51

Въпросите, които хората имат за HAARP, обикновено попадат в две широки категории, казва Матюс. Извън Аляска, в това, което жителите на Аляска наричат „долните 48 щата“, хората са склонни да се интересуват от теории на конспирацията, включващи извънземни, контрол на ума или мащабни бедствия. Местните жители обикновено имат по-лични въпроси. Например, жена, присъствала на събитие на HAARP, попитала дали масивът е причинил рака на нейния съсед. „Трудно е да се отговори на това“, сподели ми Матюс. Въпросът я подтикнал да поръча независимо проучване от инженерна фирма в Сиатъл, което показало, че радиочестотните емисии на HAARP са безопасни. Поради военния си опит Матюс също се чувства задължена да отговаря директно на телефонни обаждания от ветерани, които изглеждат в някакъв вид психически или физически стрес, и да се опитва да разговаря с тях за техните опасения.

Хората, които чуват за HAARP днес, го правят в информационна среда, която е изключително гостоприемна за параноя. Климатичните промени причиняват увеличение на екстремните метеорологични събития, които постоянно провокират теории на конспирацията; определени кътчета на интернет не само вярват, че правителството контролира времето, но сега настояват, че то е заменило слънцето с LED лампа. Администрацията на Тръмп подхранва параноята през цялото време по безброй начини. През лятото администраторът на EPA (Агенция за опазване на околната среда), Лий Зелдин, обеща отговори на въпроси „с добра воля“ относно кондензационните следи след самолетите. В момента републиканските законодатели призовават за приемане на закони, които биха забранили модификацията на времето, поставяйки всякакъв вид обикновени научни експерименти под това страшно звучащо заглавие.

Теория на конспирацията: Наистина ли горите у нас се палят умишлено

През втория ми ден в HAARP беше предвидено експериментите да продължат и след вечеря. Някой беше донесъл огромна тенджера с чили и я беше оставил да къкри на печката в споделената кухня, а всички се шегуваха с онази сцена от „Офисът“ с чилито и колко важно е било да се предотврати същата катастрофа тук. Докато разговарях с Евънс Калис, ръководител на услугите за поддръжка на изследванията в HAARP, ни предложиха парчета от торта за рожден ден, която току-що беше представена на член от екипа по поддръжката., разкрива още Тифани

Калис е мислил много за теориите на конспирацията. Започнал е като доброволец в дните на отворени врати на HAARP още като студент и е нает от Матюс след дипломирането си. По времето, когато започнал работа, бил смутен от появата на графити срещу HAARP върху стената на неговата църква, но се оказало, че е съвпадение (според него). „Имаме това вродено желание да искаме да контролираме нещата, а има някои неща, които просто са извън нашия контрол“, каза ми той. „Не можем да контролираме дали ще се формира тайфун в Тихия океан.“ Ние, имайки предвид малката група от Аляска, и ние, имайки предвид всички нас.

Когато екстремното време причинява масово унищожение или смърт, каза той, „естествено е да се запиташ: „Защо?“. Ако някой смята, че грешните хора контролират времето и използват властта си, за да причиняват страдание, това може да го кара да се чувства безпомощен и фрустриран. Но по странен начин това може да го кара да се чувства по-малко безпомощен и фрустриран, отколкото ако си представи, че за нищо на света няма никаква причина.

С всяка изминала година HAARP се отделя все повече от военното си минало. Преди десетилетия Военновъздушните сили купили земята около съоръжението от народа Атна под заплаха от отчуждаване за държавни нужди, но наскоро са я продали обратно. Скоро HAARP ще бъде преименувана на Субаурорална геофизична обсерватория (SAGO), съвпадайки с името на гранта от Националната научна фондация. „Има странична полза от това, че ни помага да преминем от името, което подхранва конспирациите“, добави Матюс.

Някои хора вероятно ще посочат промяната като доказателство за прикриване. Това вероятно е неизбежно предвид местоположението на съоръжението. Когато попитах Уит Рийв, консултанта по космическо време, защо според него толкова много теории на конспирацията за масива продължават да съществуват, той предположи, че отговорът е очевиден: „Е, едно от нещата е, че се намира насред нищото и има ограда около него“, каза ми той, разкрива Тифани.

През дългата, истинска история на секретната военна наука, правителството наистина е предпочитало слабо населени райони (и конкретно Аляска), за да избягва любопитни очи, което е имало ироничния страничен ефект да прави всеки далечен пост да изглежда сякаш се занимава с нещо зловещо, дори когато не се случва нищо особено интересно. Ако HAARP се намираше точно до Кливланд, може би на никого нямаше да му пука за нея.

Да живееш с теория на конспирацията означава да мислиш за този вид неща през цялото време. Дали университетът трябва да споделя наистина готини снимки на масива с полярно сияние над него, или това е покана за поредната вълна от дезинформация във Facebook? Дали трябва да продава сувенири с анимационни извънземни, или това е прекалено подигравателно към опасенията на хората? След настъпването на мрака Матюс и аз обикаляхме из територията на съоръжението и тя спря пред масива, за да посочи червените светлини в основата на всеки от пилоните, които показват, че предавателите работят. Те придаваха на цялата сцена зловещо сияние.

„Би ли публикувала снимка на това в социалните мрежи?“ попита тя. Замислих се. Изглеждаше като нещо, което би подлудило много хора, казах ѝ. Дори мен ме побиваха тръпки само докато седях там. Не, помислих си. Вероятно не бих.