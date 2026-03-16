Репортаж от най-мразената база в света: Истината за 290-милионния йоносферен нагревател HAARP, който „подлуди“ интернет

Докато конспираторите вярват, че HAARP командва времето и извънземните, хората в базата се обучават как да не бъдат нападнати от фанатици и крият имената си от страх

16 март 2026, 11:26
Как мисия в Украйна разкри Банкси

Как мисия в Украйна разкри Банкси
Година след трагедията в дискотека

Година след трагедията в дискотека "Пулс": Минута мълчание за жертвите от пожара в Кочани
Тръмп с мрачно предупреждение към НАТО: Чака ви „много лошо бъдеще“, ако не помогнете срещу Иран

Тръмп с мрачно предупреждение към НАТО: Чака ви „много лошо бъдеще“, ако не помогнете срещу Иран
Най-доброто, най-лошото и най-големите гафове на „Оскарите“ през 2026 г.

Най-доброто, най-лошото и най-големите гафове на „Оскарите“ през 2026 г.
Ди Каприо донесе триумф на „Битка след битка“ на „Оскарите“: Пълен списък на победителите

Ди Каприо донесе триумф на „Битка след битка“ на „Оскарите“: Пълен списък на победителите
Израел опроверга слуховете за недостиг на ракети

Израел опроверга слуховете за недостиг на ракети
Нов кръг от търговски преговори между САЩ и Китай в Париж

Нов кръг от търговски преговори между САЩ и Китай в Париж
Великобритания дава до 40 000 паунда на мигранти, ако напуснат страната

Великобритания дава до 40 000 паунда на мигранти, ако напуснат страната

Ч овекът, който ми наливаше бира в Анкорътдж, ми каза, че знае, че няма истина в десетилетните слухове за изследователска база на 200 мили на североизток. Никой не говорел с извънземни там, нито контролирал умовете на хората.

(Във видеото: По следите на дезинформацията: На какво се дължи червеното сияние над България)

„Те просто правят сиянията“, каза той ведро, докато късаше листа мента.

Това разкрива в свой репортаж Кейтлин Тифан за The Atlantic за HAARP.

Коментарът му не ме изненада, казва репортерката Кейтлин Тифани от изданието и продължава: Много хора, които не вярват в една теория на конспирацията за станцията - известна като HAARP (Програма за високочестотни активни изследвания на полярното сияние) - вярват в друга. Общоприето схващане е, че тя може да произвежда северно сияние, природно чудо, което обикновено е най-видимо в или близо до Арктическия кръг. Не може (нито тя, нито който и да е изкуствен инструмент). Все пак, в края на миналата година, когато геомагнитна буря предизвика сияния чак на юг в Тексас, Facebook беше осеян с постове, предупреждаващи, че тези светлини не са „естествени“ и са създадени от учените в HAARP по възможно зловещи причини.

Любопитна съм за HAARP от известно време заради слухове като този. Лабораторията също така е погрешно обвинявана за различни свръхестествени явления (карибу, ходещи назад) и секретни контакти с извънземни (прикрити от „мъже в черно“). Най-често тя е винена за събития, причинени от природата. Служебният телефон звъни след урагани, земетресения, наводнения, горски пожари, торнадо и тайфуни, независимо къде по света се случват те. Проучване от 2024 г. установи, че HAARP е била обект на повече от милион публикации с конспиративен характер в Twitter от януари 2022 г. до март 2023 г., основно свързани с природни бедствия. В началото на 2024 г. крайнодясната инфлуенсърка Лора Лумър предположи, че HAARP е създала снежна буря, за да намали избирателната активност на първичните избори в Айова и да попречи на кампанията на Тръмп.

А когато посетих HAARP миналия ноември, пристигаха обаждания за това дали съоръжението е причинило урагана Мелиса, който наскоро беше преминал през Ямайка и Куба, водейки до най-малко 88 смъртни случая и щети за милиарди долари, разкрива още Кейтлин Тифани.

Цялото това безпокойство е фокусирано върху уникален изследователски инструмент, разположен в HAARP, който е собственост на Университета на Аляска във Феърбанкс и първоначално е бил построен от военните на цена от 290 милиона долара. „Масивът“, както се нарича инструментът, е мрежа от 180 предавателя, всеки от които е поставен върху стълб с височина 22 метра, подредени в просека и заобиколени от пустата Аляска. Можете да го наречете най-мощния радиопредавател в света, но по-точно е най-мощният йоносферен нагревател (което звучи по-страшно). Предаванията на HAARP се отразяват от йоносферата - част от горната атмосфера, която започва на около 50 км над земната повърхност - и временно я „нагряват“ или възбуждат.

Военноморските сили се надяваха да използват съоръжението за разработване на нови форми на комуникация на дълги разстояния, а Военновъздушните сили искаха да изучават „убийствени“ електрони, които понякога повреждат сателити. Но интересът им към тези начинания се изчерпа и армията предаде базата на университета през 2015 г., вместо да я разруши. Дейвид Хайсел, професор по инженерство в Корнел, който е провеждал експерименти там, ми каза, че най-краткият начин да се обобщи какво изучава HAARP сега е „ефектите, които йоносферата оказва върху сигналите, върху разпространението на радиовълните“, което не е много вълнуващо. Оборудването изглежда лудо, но не може да влияе на частите от атмосферата, където се създава времето на Земята.

Въпреки това обажданията до лабораторията продължават. Публикациите във Facebook стават вирусни. Университетът е провеждал дни на отворените врати, публикувал е информационни страници и е произвеждал иронични сувенири, но нищо не изглежда да потушава подозренията. Джесика Матюс, директор на HAARP, е ветеран от ВВС и нейният първи инстинкт беше да се справя с теориите на конспирацията във военен стил: „Ако зависеше от мен, нямаше да казвам нищо“, каза ми тя. „Но това не е правилният отговор“.

Тя прекара близо четири часа в Zoom, превеждайки ме през повече от 100 слайда за HAARP и нейната история. След това приех поканата ѝ да отида в Аляска, за да видя как изглежда ежедневието на нейния екип, принуден да се съобразява с теориите на конспирацията всеки божи ден. Как мемовете и заплашителните телефонни обаждания оформят живота на група обикновени хора, занимаващи се с объркваща наука в отдалечен град, в който няма нито едно добро място за пица?

След като кацнах в Анкорътдж, шофирах четири часа през заснежените планини до малко крайпътно „легло и закуска“ на около 30 мили южно от HAARP (най-близкият хотел беше изгорял предишната седмица). С Матюс потеглихме към съоръжението в 6:30 на следващата сутрин, когато навън все още беше непрогледен мрак, разказва Тифани.

Оперативният център - прозоречна кутия в дълбоката тъмна гора - изглеждаше досущ като от „Досиетата Х“ при приближаването ни. Но вътре беше скучно като във всяко друго работно място. Имаше кухня с кафемашина и хладилник с майонеза. Квадратен ринг от офиси обграждаше конферентна зала; в конферентната зала малка група учени се присъединиха към Zoom разговор с консултанта по космическо време на HAARP, Уит Рийв. По време на срещата той информира учените за някои леки геомагнитни бури и слънчеви ветрове, които е малко вероятно да повлияят на експериментите за деня.

Член на екипа по поддръжката ме разведе през електроцентралата на HAARP, докато включваше петте генератора, обозначени като Ангел 1, Ангел 2, Ангел 3, Ангел 4 и Ангел 5. Настоящият персонал не знае кой ги е кръстил така, но очевидно е препратка към книгата от 1995 г. „Ангелите не свирят на тази HAARP“, съавтор на която е Ник Бегич-младши, член на видна политическа фамилия в Аляска. (Синът му, Ник Бегич III, е настоящият представител на щата в Конгреса.) Освен всичко друго, книгата предполагаше, че HAARP ще „свари горната атмосфера“ с радиация, която след това ще се върне обратно на Земята и ще „проникне в телата ни, земята и океаните“, а нейното публикуване подтикна много от ранните теории на конспирацията.

HAARP: Манипулация на времето, земетресения и контрол на съзнанието

За да бъда ясна, осъзнавам, че ако имаше някаква причина за безпокойство относно случващото се в HAARP, планирането на посещение, влизането през предната врата и приятелската обиколка с гид не биха били добър начин за оценка на тези опасения. Но не намерих причина да вярвам, че нещата, в които съоръжението е обвинявано, са възможни. Всички експерти, с които разговарях, се съгласиха, че обвиненията са научно невъзможни. Те също така се съгласиха, че това, което наистина се случва там, е трудно за обяснение.

Бях в HAARP за началото на едноседмична „изследователска кампания“ - една от малкото, които съоръжението организира всяка година. Скромен грант от Националната научна фондация осигурява по-голямата част от оперативния бюджет на HAARP; за по-голяма ефективност центърът групира експериментите заедно и ги провежда един след друг в тези концентрирани блокове. Такива експерименти в повечето случаи изглеждат като нищо - неразгадаеми данни на компютърен монитор - и завършват с доклади с объркващи заглавия за вълни в „режим на свистене“ и „йоносферна турбуленция“, разказва Кейтлин Тифани.

От време на време експериментите изглеждат като нещо (и все пак завършват с доклади с объркващи заглавия). Когато барманът в Анкорътдж ми каза, че HAARP „прави сиянието“, това беше грешно. Но тя може да направи нещо подобно на сияние, в много малки петна. Масивът може да нагрее участък от йоносферата - или да възбуди нейните електрони - до степен, в която да създаде това, което учените наричат „airglow“ (въздушно сияние). Това е изключително бледо, временно сияние, което може да трепти в червено или зелено. Трябва наистина да се вторачите в него, да тренирате очите си и да се убеждавате, че го виждате, за да бъдете впечатлени. По-вероятно е да останете разочаровани. „HAARP е мощна в сравнение с други неща, които хората правят, но е нищо в сравнение с това, което прави природата“, ми каза Хайсел, професорът от Корнел. Ефектът от предаването е кратък; всичко се връща към нормалното за секунди.

HAARP - мощно оръжие или изследователска програма?

Но докато бях там, нямаше въздушно сияние. Само невидимите радиовълни.

Матюс ми беше подготвила таблица с всички присъстващи в обекта, цветно кодирана, за да знам кой се е съгласил да говори с мен официално и кой предпочита името му да не се появява в история на The Atlantic за 30-те години теории на конспирацията около работното им място. Когато седнахме да разговаряме в конферентната зала, стана ясно, че тя изпитва силно чувство за лична отговорност за всичко, което се случва около нея. Ако някой се почувстваше раздразнен или неудобно от присъствието ми, това щеше да падне върху нея. Ако една статия в списание произведе вълна от негативно внимание, което затрудни или застраши хората, работещи за нея, това също щеше да падне върху нея.

В седмиците преди изследователските кампании Матюс и комуникационният екип на университета обикновено не публикуват в социалните мрежи и не изпращат съобщения до медиите. Те са научили, че привличането на внимание не си заслужава. През 2023 г. Матюс одобри съобщение до пресата за предстоящ експеримент, който ще създаде „airglow“. Местен жител се разтревожил и се появил пред портата на базата, където снимал служителите и след това проследил един от тях на известно разстояние по пътя. „Оттогава насам съм изключително предпазлива по отношение на всякакви съобщения до пресата“, каза Матюс. (Университетът продължава да изпраща „известия за предаване“ - бюлетини, изброяващи в колко часа и на какви честоти ще излъчва масивът - директно до групи за гражданска наука).

Докато някои от обажданията, които Матюс получава за HAARP, са забавни - често чува хора, които молят за хубаво време в деня на сватбата им - други са тревожни. Веднъж HAARP получи бомбена заплаха точно преди десетки студенти да пристигнат за едноседмична програма. (ФБР разследва и установи, че заподозреният не е в щата). А през октомври 2016 г. двама мъже бяха арестувани в Джорджия с хиляди патрони и множество оръжия, включително AR-15, на път за HAARP, за да я атакуват. Тези мъже не стигнаха никъде близо до HAARP (и очевидно нямаха добър план как да пресекат границата с Канада). Въпреки това съветникът по сигурността на HAARP, Шон Макгий, бивш началник на университетската полиция, го нарече „леко отрезвяващо събитие“.

Има ли извънземни под антарктическите ледове

Служителите сега се обучават в стратегии за деескалация. Макгий подготвя персонала за неудобни разговори (и възможни конфронтации), като ги насърчава да не отхвърлят притесненията на хората. „Трябва да приемете сериозно това, което казват“, каза той.

Разказа ми за взаимодействие, което е имал, когато е бил полицай. Жена била убедена, че я шпионират чрез камера, скрита в детектора ѝ за дим. Макгий прегледал устройството.

„Уверих я, че няма камера“, каза той. Жената тогава се зачудила дали няма шпионска камера вътре в дистанционното ѝ за телевизора.

„Това беше добре“, каза той.

„Успях да извадя батериите от него“, каза той.

Поантата на историята според него беше, че любезното нещо, което можеш да направиш, е да инвестираш малко време и да отговориш на въпросите възможно най-добре. Макар че аз чух друг извод: Въпросите може никога да не свършат.

Когато HAARP работи през деня, с просто око или ухо почти няма как да се разбере, че масивът предава. Можете дори да се разхождате между пилоните, благодарение на защитна метална мрежа, която не позволява на излъчванията да достигнат до земята. В един спокоен, ледовит следобед Матюс ми показа масива и посочи, че радарът за самолети е включен, за да е сигурно, че някой заблуден пилот няма да се опита да прелети отгоре. Инструментът беше, по мое мнение, по своята същност красив, по начина, по който големите, объркващи обекти понякога са.

Пентагонът тайно подхранвал конспирациите за НЛО в Зона 51

Въпросите, които хората имат за HAARP, обикновено попадат в две широки категории, казва Матюс. Извън Аляска, в това, което жителите на Аляска наричат „долните 48 щата“, хората са склонни да се интересуват от теории на конспирацията, включващи извънземни, контрол на ума или мащабни бедствия. Местните жители обикновено имат по-лични въпроси. Например, жена, присъствала на събитие на HAARP, попитала дали масивът е причинил рака на нейния съсед. „Трудно е да се отговори на това“, сподели ми Матюс. Въпросът я подтикнал да поръча независимо проучване от инженерна фирма в Сиатъл, което показало, че радиочестотните емисии на HAARP са безопасни. Поради военния си опит Матюс също се чувства задължена да отговаря директно на телефонни обаждания от ветерани, които изглеждат в някакъв вид психически или физически стрес, и да се опитва да разговаря с тях за техните опасения.

Хората, които чуват за HAARP днес, го правят в информационна среда, която е изключително гостоприемна за параноя. Климатичните промени причиняват увеличение на екстремните метеорологични събития, които постоянно провокират теории на конспирацията; определени кътчета на интернет не само вярват, че правителството контролира времето, но сега настояват, че то е заменило слънцето с LED лампа. Администрацията на Тръмп подхранва параноята през цялото време по безброй начини. През лятото администраторът на EPA (Агенция за опазване на околната среда), Лий Зелдин, обеща отговори на въпроси „с добра воля“ относно кондензационните следи след самолетите. В момента републиканските законодатели призовават за приемане на закони, които биха забранили модификацията на времето, поставяйки всякакъв вид обикновени научни експерименти под това страшно звучащо заглавие.

Теория на конспирацията: Наистина ли горите у нас се палят умишлено

През втория ми ден в HAARP беше предвидено експериментите да продължат и след вечеря. Някой беше донесъл огромна тенджера с чили и я беше оставил да къкри на печката в споделената кухня, а всички се шегуваха с онази сцена от „Офисът“ с чилито и колко важно е било да се предотврати същата катастрофа тук. Докато разговарях с Евънс Калис, ръководител на услугите за поддръжка на изследванията в HAARP, ни предложиха парчета от торта за рожден ден, която току-що беше представена на член от екипа по поддръжката., разкрива още Тифани

Калис е мислил много за теориите на конспирацията. Започнал е като доброволец в дните на отворени врати на HAARP още като студент и е нает от Матюс след дипломирането си. По времето, когато започнал работа, бил смутен от появата на графити срещу HAARP върху стената на неговата църква, но се оказало, че е съвпадение (според него). „Имаме това вродено желание да искаме да контролираме нещата, а има някои неща, които просто са извън нашия контрол“, каза ми той. „Не можем да контролираме дали ще се формира тайфун в Тихия океан.“ Ние, имайки предвид малката група от Аляска, и ние, имайки предвид всички нас.

Когато екстремното време причинява масово унищожение или смърт, каза той, „естествено е да се запиташ: „Защо?“. Ако някой смята, че грешните хора контролират времето и използват властта си, за да причиняват страдание, това може да го кара да се чувства безпомощен и фрустриран. Но по странен начин това може да го кара да се чувства по-малко безпомощен и фрустриран, отколкото ако си представи, че за нищо на света няма никаква причина.

С всяка изминала година HAARP се отделя все повече от военното си минало. Преди десетилетия Военновъздушните сили купили земята около съоръжението от народа Атна под заплаха от отчуждаване за държавни нужди, но наскоро са я продали обратно. Скоро HAARP ще бъде преименувана на Субаурорална геофизична обсерватория (SAGO), съвпадайки с името на гранта от Националната научна фондация. „Има странична полза от това, че ни помага да преминем от името, което подхранва конспирациите“, добави Матюс.

Някои хора вероятно ще посочат промяната като доказателство за прикриване. Това вероятно е неизбежно предвид местоположението на съоръжението. Когато попитах Уит Рийв, консултанта по космическо време, защо според него толкова много теории на конспирацията за масива продължават да съществуват, той предположи, че отговорът е очевиден: „Е, едно от нещата е, че се намира насред нищото и има ограда около него“, каза ми той, разкрива Тифани.

През дългата, истинска история на секретната военна наука, правителството наистина е предпочитало слабо населени райони (и конкретно Аляска), за да избягва любопитни очи, което е имало ироничния страничен ефект да прави всеки далечен пост да изглежда сякаш се занимава с нещо зловещо, дори когато не се случва нищо особено интересно. Ако HAARP се намираше точно до Кливланд, може би на никого нямаше да му пука за нея.

Да живееш с теория на конспирацията означава да мислиш за този вид неща през цялото време. Дали университетът трябва да споделя наистина готини снимки на масива с полярно сияние над него, или това е покана за поредната вълна от дезинформация във Facebook? Дали трябва да продава сувенири с анимационни извънземни, или това е прекалено подигравателно към опасенията на хората? След настъпването на мрака Матюс и аз обикаляхме из територията на съоръжението и тя спря пред масива, за да посочи червените светлини в основата на всеки от пилоните, които показват, че предавателите работят. Те придаваха на цялата сцена зловещо сияние.

„Би ли публикувала снимка на това в социалните мрежи?“ попита тя. Замислих се. Изглеждаше като нещо, което би подлудило много хора, казах ѝ. Дори мен ме побиваха тръпки само докато седях там. Не, помислих си. Вероятно не бих.

11-годишно дете пострада при катастрофа на пешеходна пътека

11-годишно дете пострада при катастрофа на пешеходна пътека

"Какво направи със себе си?": Ан Хатауей изуми на "Оскарите" с "ново лице"

Спряха от движение колата на 21-годишен, „летял“ два пъти с 200 км/ч за един час

Спряха от движение колата на 21-годишен, „летял“ два пъти с 200 км/ч за един час

Последният свидетел, видял Джон Ф. Кенеди-младши жив, е имал лошо предчувствие преди фаталния полет

Последният свидетел, видял Джон Ф. Кенеди-младши жив, е имал лошо предчувствие преди фаталния полет

Заемат ли чужденци работните места у нас

Заемат ли чужденци работните места у нас

Ами ако BYD купи европейски автомобилен производител?

Ами ако BYD купи европейски автомобилен производител?

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата
Ексклузивно

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

Преди 14 часа
„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си
Ексклузивно

„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си

Преди 15 часа
Автобус катастрофира край Ловеч
Ексклузивно

Автобус катастрофира край Ловеч

Преди 15 часа
Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа
Ексклузивно

Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа

Преди 13 часа
Къде изчезна Сара Фъргюсън? Бившата херцогинята в неизвестност след кралския скандал

Къде изчезна Сара Фъргюсън? Бившата херцогинята в неизвестност след кралския скандал

Свят Преди 8 минути

66-годишната Фъргюсън не е засичана от декември 2025 г., когато присъства на кръщенето на едногодишната си внучка Атина. Близки до нея източници потвърждават, че в момента тя вероятно се намира в чужбина, където обмисля следващите си ходове

Пожар в столичния кв. „Дружба“ вдигна на крак четири екипа огнеборци

Пожар в столичния кв. „Дружба“ вдигна на крак четири екипа огнеборци

България Преди 14 минути

На мястото има задимяване

Израел унищожи самолет, използван от покойния Али Хаменей

Израел унищожи самолет, използван от покойния Али Хаменей

Свят Преди 39 минути

Машината е била използвана от висши ирански държавни служители и военни за пътувания в Иран и чужбина

Китай уверява в енергийната си независимост, докато Тръмп търси помощ за защита на Ормузкия проток

Китай уверява в енергийната си независимост, докато Тръмп търси помощ за защита на Ормузкия проток

Свят Преди 54 минути

Пекин подчертава, че разполага с достатъчно енергийни ресурси, въпреки ограниченията върху потока на петрол през Ормузкия проток и натиска от страна на САЩ

<p>Част от пенсиите за април идват с допълнителни 20 и 50 евро</p>

НОИ изплаща великденските надбавки с априлските пенсии

България Преди 1 час

Добавките ще бъдат включени заедно с пенсиите за април 2026 г.

Кайли Дженър и Тимъти Шаламе

Изрязана рокля и 200 карата диаманти, но без „Оскар“: Кайли Дженър и Тимъти Шаламе

Любопитно Преди 1 час

Макар че в нощта на „Оскар“-ите всички погледи бяха насочени към Тимъти Шаламе, неговата приятелка Кайли Дженър също успя да привлече вниманието. Тя впечатли с огнено червена изрязана рокля и 200 карата диаманти

Блясък и диаманти за 35 милиона: Най-добре облечените звезди на "Оскарите" 2026

Блясък и диаманти за 35 милиона: Най-добре облечените звезди на "Оскарите" 2026

Любопитно Преди 1 час

Кейт Хъдсън се появи с диаманти за 35 млн. долара, а наситените цветове от Chanel и Louis Vuitton и изящните флорални мотиви от Dior и Givenchy белязаха най-престижния червен килим в Холивуд

<p>Опасна болест&nbsp;край Велико Търново, карантинираха лозя</p>

Опасна болест заплашва лозята край Велико Търново

България Преди 1 час

БАБХ постави под карантина 20,66 ха лозови масиви

Ефектът „уау“ на "Оскарите": Гуинет Полтроу се завърна с дръзка рокля, със скрита изненада

Ефектът „уау“ на "Оскарите": Гуинет Полтроу се завърна с дръзка рокля, със скрита изненада

Любопитно Преди 1 час

Гуинет Полтроу триумфира на наградите „Оскар“ 2026 с дръзка рокля на Armani Privé с високи цепки и прозрачни панталони. След 10-годишно отсъствие от церемонията, звездата от „Върховният Марти“ доказа, че все още е модна икона на червения килим

Високи сметки за вода в София - до 840 евро за блок в "Младост 1"

Високи сметки за вода в София - до 840 евро за блок в "Младост 1"

България Преди 1 час

Жителите сигнализират за разминаване между общия и индивидуалните водомери

<p>Калас: Облекчаването на санкциите срещу руски петрол е опасен прецедент</p>

Кая Калас: Облекчаването на санкциите срещу руски петрол е опасен прецедент

Свят Преди 2 часа

Русия трябва да има по-малко, а не повече средства да води война, добави Калас

Ейми Мадиган

Трети „Оскар“ за Шон Пен, Ейми Мадиган: „Този път взех златното момче“

Любопитно Преди 2 часа

„Оскар“-ите за поддържащ актьор и актриса са за необикновени роли - националист и вещица

Днес е голям празник! Празнуват Савин, Савина и Жеко

Днес е голям празник! Празнуват Савин, Савина и Жеко

Любопитно Преди 2 часа

Църквата почита днес св. ап. Аристовул и светите мъченици Савин и Папа

Мъж наряза гумите на 36 коли и стреля по жена в Иганово

Мъж наряза гумите на 36 коли и стреля по жена в Иганово

България Преди 2 часа

Контейнери и елтабла са повредени, заподозреният е задържан за 72 часа

Националната астрономическа обсерватория (НАО) Рожен към Института по астрономия при БАН

Кодът на светлината: Как FoReRo2 разгадава тайните на звездите и кометите

Любопитно Преди 2 часа

Учени от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (НАО) при Българската академия на науките (БАН) представят възможностите на инструмента FoReRo2 в престижното списание за наука Astronomy & Astrophysics

<p>Dacia неутрализира големия проблем на Bigster (тест драйв)</p>

Тестваме Dacia Bigster с 4х4, автоматик, 2 ел. мотора и 2 резервоара

Технологии Преди 2 часа

Задвижването Hybrid-G 150 4x4 комбинира хибридна система с LPG, но най-важното – неутрализира големия минус на Bigster и Duster, а именно липсата на 4х4 с автоматик. Обещанията са за 1500 км пробег

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg
1

Снежни гъски изпълниха небето над Пенсилвания

sinoptik.bg
1

Големите язовири в България са пълни

sinoptik.bg

Домашен пилинг – захар, кафе и папая са тайният ключ към красотата

Edna.bg

Блясък, пера и кристали: Роклите от Оскарите, за които всички говорят

Edna.bg

Григор Димитров разкри какво ще прави след като приключи с тениса

Gong.bg

Григор падна с две места в световната ранглиста, Томова също загуби позиции

Gong.bg

"Крещи, напада и заплашва": Потърпевши сигнализират за агресивен мъж в столичен квартал

Nova.bg

Пожар в блок в София, тече евакуация (ВИДЕО)

Nova.bg